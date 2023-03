Ồn ào tiết mục của Duy Khương sử dụng ảnh của cựu thành viên T-ara đặt lên bàn thờ từng căng thẳng thế nào?

Tiết mục của Duy Khương có ảnh Lee Ahreum - cựu thành viên T-ara trên bàn thờ: Ban tổ chức, Duy Khương - Trấn Thành nói gì?

Tại chương trình Đấu trường Tiếu lâm 2016, tiết mục đầy cảm xúc trong đêm Chung kết đã giúp Duy Khương - thành viên đội của Trấn Thành chạm đến ngôi vị Quán quân. Tuy nhiên, khi chương trình lên sóng thì Duy Khương nhận chỉ trích nặng nề vì sử dụng hình ảnh của Lee Ahreum - cựu thành viên T-ara và là một người vẫn đang hiện hữu trên đời để đặt lên bàn thờ.

Đây là chi tiết được đánh giá là việc làm phản cảm, thiếu chỉn chu khi kiểm duyệt hình ảnh ở một chương trình lớn. Sự việc này khiến những người hâm mộ âm nhạc Hàn Quốc nói chung và nhóm T-ara nói riêng không thể chấp nhận được, lập tức Duy Khương vướng vào cơn bão phẫn nộ ngay sau khi vừa chiến thắng.

Việc tiết mục của Duy Khương có sử dụng hình ảnh của Lee Ahreum - cựu thành viên T-ara từng khiến công chúng vô cùng bức xúc

Ngay khi ồn ào vừa nổ ra, ban tổ chức chương trình đã đăng tải tâm thư xin lỗi trên fanpage chính thức. Đại diện Đấu trường tiếu lâm 2016 chia sẻ: "Ban tổ chức chúng tôi xin chân thành và sâu sắc nhận lỗi vì đã sơ suất để thí sinh sử dụng hình ảnh của ca sĩ Lee Ahreum vào trong chương trình một cách thiếu tế nhị. Chúng tôi đã cho xử lý kịp thời và xin được up lại video phần thi của các thí sinh đêm chung kết Đấu trường tiếu lâm trong thời gian sớm nhất. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự góp ý, bỏ lỗi của quý khán giả và nghiêm túc rút kinh nghiệm từ sự sơ suất này".

Mặc dù chương trình đã lên tiếng phản hồi nhưng người hâm mộ vẫn tấn công trực triếp Duy Khương. Sau đó, Duy Khương đã buộc phải đăng tâm thư lên tiếng xin lỗi, nam diễn viên khẳng định vô can do đạo cụ do phía chương trình chuẩn bị, trong lúc tập duyệt cũng không thấy hình ảnh này.

Duy Khương cho biết đạo cụ do chương trình chuẩn bị nên vô can trong sự việc này

Cụ thể, vào 7 năm trước Duy Khương giải thích: "Đạo cụ và phục trang" sẽ do chương trình lo hoặc (nếu được) thì thí sinh sẽ lo thêm. Nhưng về phía tấm hình thờ, nó là 'cảnh trí', nên sẽ do đội ngũ thiết kế sân khấu của chương trình lo. Buổi trưa chạy chương trình không có bàn thờ và hình gì hết, đến tối khi ra sân khấu, chắc do sơ suất mà họ chuẩn bị tấm ảnh đó, cả hai thầy trò đều không biết cho đến khi chương trình được phát vì tụi em chỉ lo tập trung diễn thôi".

Sau đó, Trấn Thành cũng chia sẻ lại dòng chia sẻ của Duy Khương và nhấn mạnh: "'Chúng ta nên tìm hiểu kỹ trước khi phán xét một vấn đề". Ngoài ra, Trấn Thành cho biết bản thân vô can trong sự việc này vì dàn dựng sân khấu không thuộc thẩm quyền quản lý và kiểm soát của anh.

Không chỉ Duy Khương, Trấn Thành cũng cho biết không can thiệp phần dàn dựng sân khấu

7 năm sau, người trong cuộc hé lộ nhiều tình tiết mới gây sốc

Ngay khi vừa chiến thắng cuộc thi đã vướng phải ồn ào, sự nghiệp của Duy Khương bị ảnh hưởng không nhở. Sau nhiều năm im lặng, mới đây Duy Khương đã lên tiếng tiết lộ nhiều tình tiết liên quan đến vụ ồn ào đặt ảnh Lee Ahreum lên bàn thờ gây phản cảm.

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, Duy Khương chia sẻ: "Đó là một sự cố, nói đó là scandal, tôi không nhận. Sẵn đây tôi nói câu chuyện đã cũ, lần đó tôi chịu sức ép rất khủng khiếp. Bài thi đó khi tôi nghĩ ra, trao đổi với giám khảo của mình cùng khách mời, không hề có chuyện sử dụng bức ảnh thờ trên sân khấu. Tóm tắt câu chuyện của tiểu phẩm đó là, một cô mất đứa con nhưng không chấp nhận sự thật, nên không cho thờ trong nhà. Ông chồng lén thờ đứa con ở sau bức màn của căn phòng.

Khi chạy chương trình không hề có, tiếp tục chạy chương trình với những tổ chức uy tín và nhà sản xuất để duyệt - vẫn không có bức hình. Tôi không biết tại sao lúc đứng diễn chính thức, khi tôi lột cái rèm ra thì lại xuất hiện bức hình. Tôi sốc trên sân khấu vì nó sai kịch bản không như ý đồ tôi muốn, không hề biết cái hình đó là của ai. Bất ngờ là tấm hình đó là của chị ca sĩ nhóm nhạc nổi tiếng thần tượng bên Hàn Quốc và tôi thề, tôi không coi ca nhạc. Tôi cũng không lấy chi tiết đó để làm bàn đạp nổi tiếng vì lúc đó tôi đã biết mình nổi tiếng rồi, dù không quán quân cũng có thể theo nghề. Đến 11 giờ sáng hôm sau, tôi mở điện thoại mới biết dân mạng ghép hình âm, chửi rủa tôi phải chết".

Sau 7 năm, Duy Khương cũng tiết lộ dòng trạng thái anh đăng tải để lên tiếng khi đó là do đàn anh trong nghề soạn sẵn: "Sau đó, đàn anh chủ động soạn sẵn status cho tôi. Kêu tôi đăng lên đi, rồi mọi người cũng thôi không sao hết. Khi đọc tin nhắn đó, tôi nói: 'Không được, cái này nó ghi kì quá, ghi vậy giống như là mình giỡn mặt vậy á. Nó ghi vậy không đúng, mà thật sự anh thấy em không biết mà. Em cũng không muốn có bức tranh. Tại vì đứa con mất đâu có bức tranh trong nhà đâu, tại sao lại thờ bức tranh anh biết mà. Anh nói giùm em đi'.

Anh ấy nói: 'Mày cứ đăng', tôi tin ảnh. Tôi nghĩ lúc đó một người tư duy khủng khiếp như vậy, thành công như vậy, anh sẽ không bao giờ nghĩ sai hay làm sai. Trong phần tin, tôi có phần thương, tôi làm theo. Khi đăng xong thì bên Fanpage của anh và phía NSX lại tiếp tục đăng một thông tin tôi bất ngờ xem bật ngửa: 'Xin lỗi khán giả vì đã tự để cho thí sinh tự ý sử dụng hình ảnh làm ảnh thờ'. Một anh phía nhà sản xuất gặp tôi nói đúng một câu là 'Anh xin lỗi' sau đó anh ấy nghỉ làm luôn. Câu chuyện biến thành một mình tôi tự làm hết".

Mới đây, chúng tôi cũng liên lạc trực tiếp với đạo diễn, Giám đốc sản xuất của Đấu trường tiếu lâm để làm rõ. Về vụ ồn ào dùng ảnh của Lee Ahreum trong tiết mục của Duy Khương, người này chia sẻ: "Chương trình đã qua 7 năm rồi. Nếu lúc đó bạn khó chịu thì sao không chia sẻ luôn. Tôi nghĩ mọi việc nên nhìn theo hướng tích cực. Các bạn có thể nghĩ nhờ tham gia chương trình, bản thân được đào tạo, công việc phát triển ra sao. Trong một chương trình lớn, làm việc đông đảo, có thiếu sót là điều khó tránh khỏi.

Thời điểm đó, phía công ty đã lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm về sự nhầm lẫn khi dùng hình ảnh nữ ca sĩ Hàn Quốc. Công ty đã chỉnh sửa, khắc phục và xin lỗi khán giả. Làm chương trình làm sao tránh khỏi sai sót và quan trọng chúng tôi đã nhận trách nhiệm và xin lỗi đàng hoàng".

Duy Khương cho biết sẵn sàng đối chất với các bên liên quan để làm rõ sự cố tại Đấu trường tiếu lâm 2016.

Hiện tại, sự việc này vẫn đang gây xôn xao và Duy Khương khẳng định sẵn sàng đối chất để làm rõ