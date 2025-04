Ồn ào Kim Soo Hyun lại dậy sóng: Thêm nghi vấn sốc về đời tư Kim Sae Ron, 1 nam ca sĩ bị lôi vào cuộc

Vào ngày 10/4, YouTuber Lee Jin Ho - người bị gia đình Kim Sae Ron kiện - tiếp tục tung các tin chưa kiểm chứng về đời tư của cố diễn viên. Lee Jin Ho cho biết vào khoảng tháng 7/2021, Kim Sae Ron bắt đầu mối quan hệ với nam ca sĩ tên "A". Kim Sae Ron được cho là đã qua đêm tại nhà của A - nơi A sống cùng mẹ - vào ngày 10/7/2021, chỉ 3 ngày sau khi chia tay Kim Soo Hyun. Nữ diễn viên từng gửi tin nhắn cho bạn thân kể chuyện ở lại nhà A.

Kim Sae Ron và nam ca sĩ A có mối quan hệ tình cảm rõ ràng dù không công khai. Kim Sae Ron từng gửi xe cafe đến phim trường quay MV của A, tham dự sự kiện có A và bạn bè nghệ sĩ. Mối quan hệ này được cho là kéo dài đến ngày 17/5/2022 - đúng ngày Kim Sae Ron phải tham gia thu âm hậu kỳ cho bộ phim Hunting Dogs.

Đến ngày 18/5/2022, tai nạn say rượu lái xe của Kim Sae Ron xảy ra và điều này được cho là do nữ diễn viên có tâm lý bất ổn hậu chia tay. Được biết vào tối hôm trước, Kim Sae Ron vắng mặt không lý do tại lịch trình làm việc. 4h sáng ngày 18/5, cô bắt đầu uống rượu với 1 người bạn thân thiết tại Apgujeong, sau đó di chuyển qua quán karaoke và tiếp tục uống đến 7h30 sáng. Nữ diễn viên lái xe và để xảy ra tai nạn đâm vào trạm biến áp.

Lee Jin Ho cho rằng Kim Sae Ron hẹn hò với nam ca sĩ A chỉ 3 ngày sau khi chia tay Kim Soo Hyun

Vụ tai nạn được cho là do Kim Sae Ron buồn bã sau khi chia tay A, nên đã đi uống rượu rồi lái xe

Lee Jin Ho nhận mạnh rằng không nên đổ lỗi cho nam ca sĩ A trong vụ tai nạn. Việc chia tay A có thể khiến Kim Sae Ron buồn, nhưng là người trưởng thành, cô cần tự chịu trách nhiệm cho hành vi say rượu lái xe. A không có trách nhiệm liên quan đến việc này.

Ngay sau khi tin tức này được lan truyền, cư dân mạng đã réo gọi nam ca sĩ WOODZ (Cho Seung Youn) vào cuộc. Kim Sae Ron từng theo dõi và ấn like bài đăng trên Instagram của WOODZ. Cô cũng được cho là gửi xe cafe đến trường quay MV của nam ca sĩ với nội dung tình cảm như: "Anh có thực sự quyến rũ đến vậy không?", "Đây chính là vẻ ngoài quyến rũ", "Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể chạm vào".

WOODZ sinh năm 1996, có tên thật là Cho Seung Youn, từng ra mắt trong nhóm nhạc UNIQ năm 2014. Đến năm 2019, WOODZ tham gia chương trình Produce X và giành suất ra mắt với X1. Tuy nhiên X1 nhanh chóng tan rã vì bê bối gian lận, WOODZ trở lại hoạt động solo.

WOODZ được cho là "A" trong câu chuyện

Kim Sae Ron được cho là gửi xe cafe đến cho WOODZ

Cô theo dõi và nhấn like bài đăng của WOODZ

Nhiều người tỏ ra bán tín bán nghi trước những thông tin này. Đây mới chỉ là nhận định chưa được kiểm chứng. Ngoài ra, chiếc xe cafe Kim Sae Ron gửi cho bạn trai "A" cũng là điểm nghi vấn. Chiếc xe được gửi qua công ty B - công ty nổi tiếng cung cấp xe cafe cho người nổi tiếng. Tài khoản chính thức của công ty B hiển thị rất nhiều xe cafe do Kim Soo Hyun gửi, có kèm hashtag #GoldMedalist. Tuy nhiên bức ảnh chiếc xe tải tại trường quay MV của WOODZ không có trên tài khoản chính thức của công ty B, cũng không có tên người gửi.

Công ty B được Gold Medalist thuê gửi nhiều xe cafe, tuy nhiên không có hình ảnh được cho là xe cafe Kim Sae Ron gửi cho WOODZ

