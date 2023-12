OME Cosmetic ký kết hợp tác với 4 thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc

Buổi lễ ký kết được diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc cùng các Celeb, Kols, Youtuber, TikToker nổi tiếng của Việt Nam và Hàn Quốc: ca sĩ Hyomin (T-ara), á hậu Phương Nga, Han Sara…



Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần mỹ phẩm quốc tế OME ngày càng khẳng định được năng lực phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe & làm đẹp chất lượng trên thị trường Việt Nam. Sự kiện K - Beauty Festa do OME tổ chức đã quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng xứ Hàn, tạo ấn tượng mạnh mẽ với thông điệp "Sức khỏe bên trong cho vẻ đẹp bên ngoài - Inner health for outer beauty". Đặc biệt, đây còn là dịp để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về nguồn gốc, hiệu quả, uy tín và tầm cỡ của những sản phẩm mà OME phân phối giữa ma trận hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên thị trường.

BOD tập đoàn cùng đại diện nhãn hàng Hàn Quốc

Đồng thời tại sự kiện này, OME Cosmetics còn tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với 4 nhãn hàng: Make9, Wellit, Reason a Beauty và Healthouse nhằm phát triển và củng cố mối quan hệ hợp tác song phương. Theo đó, OME Cosmetic chính thức là đơn vị phân phối những dòng sản phẩm cao cấp của các thương hiệu Hàn Quốc trên tại thị trường nước ta.

Ảnh ký kết giữa OME với các đối tác Hàn Quốc

Tại sự kiện, Ông Phạm Đình Vũ - Trưởng ban Kế hoạch Tổng hợp, Liên đoàn Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam đã phát biểu chúc mừng sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc sự hợp tác giữa Ome Cosmetic và các Tập đoàn Hàn Quốc được bền chặt và phát triển.

Ông Phạm Đình Vũ - Trưởng ban Kế hoạch Tổng hợp, Liên đoàn TM&CN Việt Nam

Theo ông Nguyễn Tiến Nam - CEO tập đoàn phát biểu: Với mục tiêu trở thành một trong các doanh nghiệp phân phối mỹ phẩm nhập khẩu chất lượng hàng đầu Việt Nam, chiến lược của OME Cosmetic hướng đến là cung cấp các sản phẩm - dịch vụ đẳng cấp, chất lượng cao, giá cả hợp lý nhất tới tay khách hàng. Các sản phẩm được OME lựa chọn phân phối đều được nghiên cứu kĩ càng về chất lượng, nguồn gốc thành phần, độ an toàn, không chỉ được ưa chuộng tại Hàn Quốc mà còn có sức ảnh hưởng ở nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra, các đối tác mà OME Cosmetic hợp tác đều là những Công ty, Tập đoàn có lịch sử và uy tín lâu năm tại Hàn Quốc và quốc tế.

CEO OME Cosmetic - ông Nguyễn Tiến Nam phát biểu về tầm nhìn, mục đích sự kiện

"Chúng tôi hy vọng K-Beauty Festa sẽ là ngày hội được diễn ra thường niên với mong muốn tạo ra một sân chơi chung, nơi giao lưu, trao đổi văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp của Việt Nam và Hàn Quốc" - Ông Nam chia sẻ thêm.

Đến dự phát biểu tại buổi ký kết, bà Judy - Phó TGD quốc tế tập đoàn COSZONE chủ quản thương hiệu Make9 khẳng định: Chúng tôi thực sự rất may mắn khi được gặp gỡ và hợp tác với OME Cosmetic trong suốt 2 năm vừa qua. OME Cosmetic đã giúp các sản phẩm của Make9 được hàng chục nghìn khách hàng Việt Nam biết tới. Make9 cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và gắn kết hết mình với quý công ty cùng nhau mang đến những giá trị tốt đẹp, nhất là sản phẩm tôn vinh nét đẹp phụ nữ Á Đông".

Mrs. Judy - Phó TGD quốc tế tập đoàn COSZONE

Bên cạnh đó, đại diện các thương hiệu cũng chia sẻ ấn tượng và choáng ngợp với quy mô tổ chức sự kiện. Các gian hàng được đầu tư chỉn chu, đội ngũ nhân viên chăm sóc tư vấn nhiệt tình và phản hồi tốt đẹp từ khách hàng tới tham gia. Qua đó, khẳng định lại chất lượng và dịch vụ tốt nhất mà OME thực hiện suốt những năm vừa qua

Ảnh khu vực trải nghiệm sản phẩm từng thương hiệu

Đặc biệt, tại K - Beauty Festa có sự hiện diện của nữ idol Hyomin (T-ara) nổi tiếng xứ kim chi là khách mời vinh dự chia sẻ bí quyết làm đẹp quý báu. Cô đánh giá cao hiệu quả của các sản phẩm thương hiệu Make9 trong chu trình skincare hàng ngày của mình. Cùng với đó là buổi talkshow giải đáp từ chuyên gia da liễu Dr. Danny (Hàn Quốc), nữ ca sĩ Han Sara, youtuber Cheri Hyeri, Phương Hà 96, TikToker Review by Quyên.



Nữ idol Hyomin (T-ara), á hậu Phương Nga xinh đẹp tại K - Beauty Festa

Ban lãnh đạo OME, đại diện thương hiệu Make9 cùng dàn ca sĩ, KOLs Hàn - Việt

Lễ ký kết đánh dấu bước đi quan trọng của CTCP mỹ phẩm quốc tế OME trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe & làm đẹp chính hãng Hàn Quốc tại Việt Nam. Để hoàn thành sứ mệnh của mình, OME hứa hẹn đón đầu xu hướng làm đẹp mới nhất, định hướng đi sâu vào việc nâng cao chất lượng, đảm bảo hiệu quả, an toàn và giá cả tốt nhất, giải quyết mọi nhu cầu toàn diện của khách hàng, kể cả những ai khó tính nhất.