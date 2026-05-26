Ô tô mất lái đâm vào cột đèn khiến con gái 2 tháng tuổi tử vong, cha khóc nghẹn: "Tất cả là do tôi"

Vụ tai nạn xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến một bé gái thiệt mạng thương tâm và cha mẹ đứa trẻ đã mắc 2 sai lầm nghiêm trọng.

Mới đây, tòa án tại Đài Loan (Trung Quốc) đã mở phiên xét xử một bị cáo, cũng chính là cha ruột của bé gái 2 tuổi bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn đã xảy ra từ cuối năm ngoái. Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho các tài xế để tránh rủi ro tương tự.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 10 năm 2025 tại thành phố Đài Nam. Khi đó một cặp vợ chồng ngoài 20 tuổi đang đi cùng với 2 đứa con của mình. Người cha họ Ke lái xe, người mẹ họ Lin bế đứa con gái 2 tháng tuổi ngồi ở ghế hành khách phía trước còn cậu con trai 2 tuổi thì ngồi một mình ở ghế đằng sau.

Hiện trường vụ tai nạn tại Đài Loan.

Khi đang đi, thấy núm vú giá của con gái bị rơi nên người cha đã cúi xuống để nhặt, không ngờ chỉ vài giây thiếu tập trung đó đã khiến cho chiếc xe bị mất lái và đâm vào cột đèn. Cú va đập khiến bé gái bị văng vào kính chắn gió do va chạm.

Theo EBC News, do không được đặt trong ghế an toàn cho trẻ em nên vụ tai nạn đã khiến cô bé bị đa chấn thương, bao gồm cả chấn thương sọ não. Tại hiện trường, người ta phát hiện em bé đã ngừng thở. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Khi cảnh sát đến, người cha tự nguyện nhận lỗi.

Vụ tai nạn khiến bé gái 2 tháng tuổi tử vong.

Trong phiên tòa mới mở gần đây, khi tuyên án, các thẩm phán nhận thấy cặp vợ chồng này còn trẻ và tương đối thiếu kinh nghiệm làm cha mẹ, và đã mất con gái sơ sinh do sự tắc trách nên đã giảm nhẹ hình phạt. Tòa án lưu ý rằng cái chết của đứa con gái hai tháng tuổi sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến cha mẹ trẻ.

Tòa án cũng lưu ý rằng cha mẹ của bé đã thừa nhận sự tắc trách của mình và khó có khả năng tái phạm vì bi kịch này lẽ ra đã khiến họ nhận ra tầm quan trọng của việc sử dụng ghế an toàn cho trẻ nhỏ.

Sau phiên tòa, Tòa án thành phố Đài Nam đã tuyên phạt ông Ke và bà Lin (mẹ) mỗi người 6 tháng tù giam về tội ngộ sát do sơ suất, có thể giảm nhẹ thành tiền phạt, kèm theo án treo 2 năm.