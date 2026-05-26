'Thủy quái nước ngọt' dài 2,5m, nặng 110kg bất ngờ mắc câu: 3 người vật lộn suốt 2 giờ mới kéo được lên bờ

Tưởng dây câu mắc đá, không ngờ bên dưới là "thủy quái"

Trong chuyến đi câu tại đập Yeniçiftlik, thuộc tỉnh Tekirdağ, ông Yaşar İnceoğlu đã bất ngờ bắt được một con "thủy quái" nước ngọt có kích thước hiếm gặp: d ài khoảng 2,5m, nặng ước tính 110kg.

Theo truyền thông địa phương Thổ Nhĩ Kỳ, ông Yaşar İnceoğlu là người có nhiều năm theo đuổi thú vui câu cá. Từ năm 1996 đến nay, ông đã có hàng chục năm cầm cần và từng nhiều lần câu được cá lớn. Tuy nhiên, con cá lần này vẫn khiến ông không khỏi choáng váng.

Ban đầu, ông chỉ định câu cá chép như thường lệ. Sau khi thả dây xuống nước, cần câu bất ngờ bị kéo mạnh. Lực kéo lớn đến mức người đàn ông tưởng lưỡi câu đã mắc vào đá dưới lòng hồ.

"Tôi nghĩ dây câu bị mắc vào đá. Nhưng khi cố kéo lên, tôi nhận ra thứ bên dưới đang chuyển động", ông kể lại.

Chỉ vài giây sau, ông hiểu rằng mình không hề mắc đá. Bên dưới mặt nước là một con cá khổng lồ đang vùng vẫy dữ dội.

3 người vật lộn suốt 2 giờ mới kéo được lên bờ

Cuộc giằng co giữa ông Yaşar İnceoğlu và con "thủy quái" kéo dài khoảng 2 giờ. Do kích thước con cá quá lớn, một mình ông không thể đưa nó lên bờ.

Những người bạn đi cùng đã phải hỗ trợ. Tổng cộng 3 người cùng hợp sức , thậm chí có người phải dùng thuyền nhỏ để hỗ trợ đưa con cá dần tiến vào bờ. Sau nhiều lần giằng co, nhóm của ông mới kéo được con cá khổng lồ ra khỏi mặt nước.

Khi con cá lộ rõ hình dạng, những người có mặt tại khu vực đập đều không khỏi kinh ngạc. Con cá có thân dài, da trơn, miệng rộng và kích thước lớn đến mức khiến nhiều người liên tưởng tới một "quái vật" dưới lòng hồ.

Theo ước tính của ông Yaşar İnceoğlu, con cá nặng khoảng 110kg. Nhóm của ông không có điều kiện cân chính xác tại chỗ, nhưng chiều dài khoảng 2,5m đã đủ cho thấy đây là cá thể có kích thước đặc biệt lớn.

Một chi tiết đáng chú ý là vì con cá quá dài, ông Yaşar İnceoğlu phải hạ hàng ghế sau của ô tô mới có thể đưa nó về. Với một người câu cá nghiệp dư đã gắn bó với thú vui này hơn 2 thập kỷ, đây là lần đầu tiên ông bắt gặp một cá thể lớn đến vậy.

Loài cá nước ngọt có thể đạt kích thước đáng kinh ngạc

Con "thủy quái" mà ông Yaşar İnceoğlu bắt được được truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ gọi là "yayın balığı". Đây thường được hiểu là cá nheo Wels, một loài cá da trơn nước ngọt lớn, phân bố ở nhiều vùng sông hồ tại châu Âu và Tây Á.

Cá nheo Wels nổi tiếng với thân hình thuôn dài, da trơn không vảy, đầu lớn và miệng rộng. Các sợi râu quanh miệng giúp chúng cảm nhận môi trường xung quanh, đặc biệt hữu ích khi săn mồi trong vùng nước đục.

Loài cá này có thể sinh trưởng tới kích thước rất lớn nếu sống trong môi trường phù hợp, nhiều thức ăn và ít bị tác động. Những cá thể dài trên 2m luôn khiến cần thủ chú ý , bởi chúng có sức mạnh đáng kể và có thể tạo ra những cuộc vật lộn kéo dài.

Màu sắc của cá cũng có thể thay đổi tùy điều kiện môi trường sống. Ở vùng nước sạch, thân cá thường có màu sẫm hơn. Trong khi đó, tại những khu vực nước đục hoặc nhiều bùn, màu da cá có thể ngả xanh nâu, giúp chúng dễ ẩn mình dưới lòng hồ

Chính kích thước lớn, sức kéo mạnh và dáng vẻ khác thường đã khiến loài cá này thường được ví như "thủy quái" nước ngọt trong các câu chuyện về câu cá.

Trải nghiệm khó quên sau nhiều năm cầm cần

Với ông Yaşar İnceoğlu, chuyến đi câu tại đập Yeniçiftlik trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất. Từ một buổi câu cá chép thông thường, ông bất ngờ có cuộc đối đầu kéo dài suốt 2 giờ với con cá khổng lồ dưới lòng hồ.

Câu chuyện sau đó nhanh chóng thu hút sự quan tâm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước kích thước của con cá, trong khi một số cần thủ cho rằng việc bắt được cá nheo Wels lớn như vậy là điều không dễ xảy ra.

Dù được gọi bằng cái tên gây tò mò là "thủy quái", thực chất đây là một loài cá nước ngọt có thật và có thể đạt kích thước vượt xa hình dung của nhiều người. Tuy nhiên, khoảnh khắc con cá dài 2,5m được kéo lên bờ sau nhiều giờ giằng co vẫn đủ khiến câu chuyện trở nên đặc biệt, nhất là với những người từng nghĩ mặt hồ yên ả không ẩn chứa điều gì bất ngờ.

Theo Ankahaber, Kapakligazetesi, Instagram