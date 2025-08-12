Ô tô lao vào hội diễn văn nghệ khiến 1 trẻ tử vong: Tài xế là phó bí thư xã

Sáng 12/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai ) xác nhận, người lái ô tô gây ra vụ tai nạn tại sân nhà văn hóa thôn Làng Chạng tối 11/8 là ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.

Về thông tin cho rằng tài xế Mạnh vi phạm nồng độ cồn, lãnh đạo xã cho biết cơ quan công an đang xác minh và sẽ cung cấp sau.

Hiện trường ô tô lao vào đám đông xem diễn văn nghệ khiến 1 trẻ tử vong.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 20h ngày 11/8, tại sân nhà văn hóa thôn Làng Chạng diễn ra chương trình văn nghệ thu hút đông đảo người dân đến xem, trong đó có nhiều trẻ em.

Trong lúc chương trình đang diễn ra, ô tô do ông Mạnh cầm lái bất ngờ lùi vào khu vực tập trung đông người, tông trúng nhóm trẻ em đứng phía sau.

Cú va chạm mạnh khiến cháu bé khoảng 8 tuổi tử vong tại chỗ. Nhiều trường hợp khác bị thương được đưa tới Trung tâm y tế khu vực Văn Yên và cơ sở y tế địa phương để cấp cứu, điều trị.

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền xã Phong Dụ Thượng phối hợp lực lượng công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, làm việc với tài xế và lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Sau vụ việc, cán bộ xã đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình có con tử vong và động viên các gia đình có người bị thương, đồng thời hỗ trợ bước đầu để các nạn nhân sớm ổn định tinh thần.