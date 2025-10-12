Ô tô khách va chạm liên hoàn, 2 vợ chồng đi xe máy tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Sáng 12/10, lãnh đạo xã Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân là 2 vợ chồng đi trên cùng xe máy. Hiện cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng nay 12/10, xe khách giường nằm BKS 77H-048.xx do tài xế L.V.K (SN 1971, xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến đoạn đường Quang Trung (Quốc lộ 1A cũ) thuộc thôn Trà Quang Nam (xã Phù Mỹ), xe khách va chạm với xe máy BKS 77H-51xx do ông N.Đ.H (SN 1948, trú xã Phù Mỹ Nam) điều khiển cùng chiều, chở theo vợ là bà N.T.L (SN 1954).

Va chạm mạnh khiến 2 vợ chồng ông H. bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong sau đó. Sau khi tông vào xe máy, xe khách tiếp tục va chạm với 1 ôtô của người dân đậu trước nhà gần đó, làm 3 phương tiện hư hỏng.