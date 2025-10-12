Bé gái 12 tuổi bỏ nhà đi nhiều ngày cùng nam thanh niên lạ mặt

Ngày 12-10, tin từ Công an xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa cho biết bé gái 12 tuổi bỏ nhà đi nhiều ngày đã được đơn vị này phối hợp tìm thấy, bàn giao về cho gia đình an toàn.

Cháu bé bỏ nhà đi cùng với nam thanh niên là mặt đã được tìm thấy sau 3 ngày

Trước đó, chiều 8-10, Công an xã Ngọc Trạo nhận được đơn trình báo của ông N.V.H. (SN 1972, ngụ xã Ngọc Trạo) về việc con gái ông là N.T.L. (SN 2003) bỏ đi cùng 1 nam thanh niên lạ mặt.

Khi đi, cả hai di chuyển bằng xe đạp điện màu đen, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay màu xám trắng có vằn đỏ trước ngực kéo sang 2 tay, quần màu đen, đi dép màu đen.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ngọc Trạo đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm phối hợp cùng tổ cảnh sát khu vực nhanh chóng xác minh, triển khai tìm kiếm trên diện rộng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ 30 phút ngày 11-10, Công an xã Ngọc Trạo đã tìm thấy bé gái N.T.L. tại địa bàn xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và bàn giao cho gia đình.

Tìm thấy con gái, ông N.V.H. đã gửi thư cảm ơn Công an xã Ngọc Trạo. "Cảm ơn Công an xã Ngọc Trạo đã nỗ lực hết mình, giúp gia đình tìm được cháu. Gia đình chúng tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn"- ông H. bày tỏ trong thư.