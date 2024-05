Ô tô bỗng dưng 'từ trên trời rơi xuống' khiến người đi đường khiếp vía: Nguyên nhân bất ngờ được tiết lộ

Mới đây, một vụ tai nạn hi hữu đã xảy ra tại Thái Lan, khiến những người chứng kiến không khỏi hoảng hốt. Một số người đã thoát khỏi cái chết cận kề. Chỉ cần đi chậm hơn hoặc nhanh hơn vài giây thì chuyện đáng tiếc có thể đã xảy ra.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, sự việc xảy ra vào khoảng gần 7 rưỡi sáng ngày 15/5 vừa qua tại một con đường bên dưới tòa nhà 10 tầng của bệnh viện Phramongkutklao, thuộc quận Phayathai của thủ đô Bangkok. Camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh con đường với khá nhiều phương tiện đang qua lại, bao gồm cả ô tô và xe máy, trên vỉa hè thì có người đi bộ.

Con đường cạnh tòa nhà 10 tầng của bệnh viện với nhiều người qua lại tấp nập.

Thế rồi, chỉ đúng một giây sau đó, một chiếc xe bán tải đã bất ngờ 'từ trên trời rơi xuống', chắn ngang đường và nằm ở đúng vị trí nhiều xe cộ vừa qua lại. Có thể nói chỉ cần chậm hoặc nhanh vài giây thì những người qua đường kia rất có thể đã không được may mắn đến như vậy. Trên vỉa hè, những người đang đi bộ cũng nhanh chóng chạy đến chỗ an toàn như một phản xạ tự nhiên.

Chiếc xe bán tải rơi xuống khiến nhiều người hoảng hốt chạy thoát thân như 1 phản xạ.

Chiếc xe rơi xuống được xác định là một chiếc Toyota Hilux Revo màu đen. Camera an ninh tại bãi đậu xe ở tầng 4 của bệnh viện đã hé lộ nguồn cơn sự việc.

Hóa ra, chiếc xe bán tải màu đen đã bị một chiếc Toyota Hilux Vigo màu vàng cát đâm phải trên bãi đậu xe ở tầng 4 của bệnh viện.

Hóa ra chiếc Toyota Hilux Revo đã bị 1 chiếc xe mất lái đâm phải nên mới rơi xuống.

Camera an ninh cho thấy chiếc xe bán tải màu vàng đã bị mất lái và đâm vào phía trước của xe bán tải. Sau cú đâm, tài xế do hoảng loạn nên càng nhấn mạnh ga thay vì nhấn phanh nên chiếc xe bị đẩy mạnh về phía sau. Do phần mép tường có gờ thấp nên nó đã rơi thẳng xuống bên dưới. Rất may là chiếc bán tải màu vàng không rơi theo và vụ tai nạn không gây ra thiệt hại gì về người.

Thái Lan: Ô tô bất ngờ rơi từ trên trời rơi xuống, lý do bất ngờ được hé lộ.

Một nhân chứng ở hiện trường tiết lộ với Kênh 7 rằng tài xế gây ra vụ tai nạn là một phụ nữ ở độ tuổi khoảng 40 đến 50. Người này đã vô cùng sợ hãi và có biểu hiện sốc khi đến Đồn Cảnh sát Phayathai trình diện.



Phát biểu với truyền thông, nữ tài xế này cho biết cô đang lái xe lên bãi đậu xe của tòa nhà thì một chiếc xe khác xuất hiện sát ngay đằng sau, khiến cô hoảng sợ và nhấn nhầm chân ga. Tài xế cũng đã xin lỗi chủ của chiếc xe gặp nạn.

Trong khi đó, chủ chiếc xe bán tải màu đen kể với Kênh 7 rằng, anh làm nghề bán hàng rong tại bệnh viện. Sau vụ tai nạn, chiếc xe của anh đã bị hư hỏng nặng và không thể sử dụng được song anh đã đạt được thỏa thuận với người phụ nữ về việc bồi thường và mọi việc diễn ra suôn sẻ.