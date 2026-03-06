Ô tô 22A-240.09 đi ngược chiều, tài xế không nhường đường còn thách thức "đỗ cả ngày"

Ô tô biển kiểm soát 22A-240.09 đi ngược chiều, tài xế không chịu nhường đường còn thách thức 'đỗ cả ngày luôn". (Video: L.C.O.)

Ngày 6/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ô tô đi ngược chiều rồi chặn đầu xe đi đúng, khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung đoạn clip dài hơn 1 phút, sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 9h ngày 4/3 trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Thời điểm này, người đàn ông lái xe ô tô hiệu Hyundai Creta mang biển kiểm soát 22A-240.09 đi vào làn đường ngược chiều.

Khi gặp ô tô đi đúng hướng, thay vì nhường đường, chiếc xe này dừng lại giữa đường, chặn đầu xe đối diện. Tình huống khiến tài xế xe đi đúng chiều buộc phải đánh lái lên vỉa hè để tránh va chạm.

Nam tài xế đi ngược chiều, khóa xe giữa đường và lớn tiếng thách thức người đi đúng luật. (Ảnh chụp màn hình)

Khi hai xe dừng lại, tài xế xe ô tô Hyundai Creta tiếp tục có lời qua tiếng lại với người trên xe đối diện. Người này cho rằng bị xe đi đúng chiều cản đường, lớn tiếng yêu cầu tài xế tránh ra. Một lúc sau, tài xế xe Hyundai bước xuống, tắt máy rồi khóa cửa xe, buông lời thách thức “thích thì đỗ cả ngày luôn”.

Mặc mọi người xung quanh nhắc nhở, tài xế vẫn rời đi, để chiếc ô tô đứng giữa đường gây cản trở giao thông. Toàn bộ sự việc được người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Đoạn video sau khi xuất hiện đã thu hút nhiều bình luận. Nhiều ý kiến lên án hành vi đi ngược chiều và cách ứng xử của tài xế, cho rằng việc dừng xe chắn ngang đường gây nguy hiểm và thể hiện sự coi thường luật giao thông.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News sáng 6/3, lãnh đạo UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết địa phương đã nắm được thông tin vụ việc. Cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh để xử lý hành vi vi phạm.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua tại Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ việc tương tự liên quan việc đỗ xe chặn đường .

Cụ thể, ngày 18/2 (mùng 2 Tết), trên đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, ô tô mang biển kiểm soát 38A-612.07 do Nguyễn Viết Linh cầm lái đỗ chắn gần như toàn bộ lối đi. Khi tài xế ô tô khác đề nghị di chuyển xe, Linh không đồng ý.

Một lúc sau, Linh điều một ô tô khác đến và đỗ phía sau khiến phương tiện bị “khóa đầu, khóa đuôi”, không thể di chuyển.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, người này còn có lời lẽ thách thức, cho rằng “thích đỗ đến tối, đến mai cũng được”, gây bức xúc dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phường Trần Phú đã có mặt yêu cầu giải tỏa. Đến ngày 26/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Linh về tội gây rối trật tự công cộng.