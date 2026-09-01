Ở nhờ nhà họ hàng, nữ sinh chết lặng khi vô tình nghe được cuộc gọi bác gái kể xấu mình với người ở quê

Sự cố khiến nữ sinh vô cùng khó xử.

Nhiều gia đình khi cho con em ở nhờ nhà họ hàng thường yên tâm vì nghĩ rằng đây là môi trường an toàn, được người thân quan tâm chăm sóc. Thế nhưng, sự thân thiết trước mặt đôi khi không phản ánh đúng những gì diễn ra sau lưng. Câu chuyện của nữ sinh tên T. dưới đây là một ví dụ khiến nhiều người phải suy ngẫm.

T. quê Phú Thọ, lên Hà Nội học đại học và được bố mẹ gửi ở nhờ nhà bác họ, từ năm nhất. Suốt thời gian ở cùng, T. luôn cảm thấy được đối xử tử tế. Bác gái không thu tiền phòng, thường xuyên hỏi han chuyện học hành, thậm chí còn mua sắm quần áo, đồ dùng cho T. vào những dịp lễ Tết. Với T., đây là môi trường sống mà cô cảm thấy may mắn hơn nhiều bạn bè phải tự thuê trọ bên ngoài.

Bước ngoặt xảy đến vào một buổi tối cuối tuần, khi đang ở trong phòng, T. vô tình nghe thấy tiếng bác gái nói chuyện điện thoại ở phòng khách với âm lượng khá lớn, có vẻ đang gọi cho một người họ hàng ở quê. Ban đầu T. không để tâm, nhưng khi nghe thấy tên mình được nhắc đến, cô vô thức lắng nghe.

Trong cuộc gọi, bác gái phàn nàn rằng T. sống khép kín, ít giúp đỡ việc nhà, lại còn "ăn ở tốn kém hơn mình tưởng". Bác cũng nói rằng bản thân "nể tình chị em nên mới nhận cho ở, chứ nuôi thêm một đứa cũng vất vả chứ chẳng sung sướng gì". Những câu nói này hoàn toàn trái ngược với thái độ niềm nở mà bác vẫn thể hiện trước mặt T. hàng ngày.

T. đứng lặng người sau cánh cửa phòng, không dám bước ra vì sợ bác phát hiện mình đã nghe thấy. Cô kể lại rằng cảm giác lúc đó không phải là tức giận, mà là hụt hẫng, bởi suốt hơn một năm qua cô luôn tin rằng mối quan hệ giữa hai bác cháu là chân thành.

Sự thân thiết trước mặt đôi khi không phản ánh đúng những gì diễn ra sau lưng, khiến nhiều người ở nhờ cảm thấy hụt hẫng khi vô tình biết được sự thật (Ảnh minh họa: VCG)

Sau đêm đó, T. rơi vào trạng thái mất phương hướng. Cô không biết nên tiếp tục sống như chưa từng nghe thấy gì, hay nên thẳng thắn nói chuyện với bác gái để làm rõ. Nếu chọn cách im lặng, T. sợ bản thân sẽ ngày càng gượng gạo, khó xử mỗi khi đối diện với bác trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng nếu nói ra, cô lo sợ mối quan hệ hai gia đình sẽ rạn nứt và bố mẹ ở quê sẽ khó xử với họ hàng.

Cuối cùng, T. chọn cách âm thầm xin bố mẹ tìm phòng trọ riêng với lý do "muốn tự lập hơn", không nhắc đến cuộc gọi mình đã nghe được. Cô cũng không kể chuyện này với ai ngoài một vài người bạn thân, vì không muốn khiến không khí gia đình càng thêm căng thẳng.

Câu chuyện của T. sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều bình luận với các góc nhìn khác nhau.

- Đọc mà thấy tủi thay cho bạn này. Nói xấu sau lưng người mình đang cưu mang thì thật sự không nên, dù có mệt mỏi thật cũng nên góp ý thẳng với cháu hoặc với bố mẹ cháu, chứ đi kể với người khác thì rất dễ làm tổn thương người trong cuộc nếu họ biết được.

- Thực ra tôi nghĩ đó cũng là cách người lớn giải tỏa áp lực khi sống chung với người khác lâu ngày, không hẳn là ác ý. Có thể bác chỉ đang than vãn nhất thời với người thân, không nghĩ là sẽ bị nghe thấy. Chỉ là vô tình bị lộ ra thôi.

- Tôi nghĩ bạn nữ sinh xử lý vậy là khôn ngoan. Không cần làm to chuyện, chỉ cần âm thầm tìm hướng đi khác cho bản thân. Đôi khi im lặng và tự thay đổi mới là cách tốt nhất để giữ hòa khí, chứ đối chất chưa chắc đã giải quyết được gì mà còn dễ tổn thương thêm.

- Câu chuyện này cho thấy khi ở nhờ, dù được đối xử tốt đến đâu vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định, đừng đặt hết niềm tin và tình cảm vào mối quan hệ đó, vì mình không thể kiểm soát được suy nghĩ thật sự của người khác.

Khi ở nhờ nhà người thân, việc giữ một khoảng cách nhất định trong tình cảm và kỳ vọng đôi khi lại là cách giúp tránh những tổn thương không đáng có (Ảnh minh họa: Meipian)

Câu chuyện của T. là một lời nhắc rằng, ngay cả trong mối quan hệ họ hàng thân thiết, sự chân thành đôi khi vẫn có giới hạn của nó. Với những sinh viên đang hoặc có ý định ở nhờ nhà người thân, việc giữ thái độ trân trọng nhưng không quá phụ thuộc về mặt tình cảm, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tự lập cho bản thân, vẫn là cách an toàn nhất để tránh rơi vào những tổn thương khó nói thành lời.