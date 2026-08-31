Nữ tiến sĩ bị tố để bạn trai làm hộ 4 bài báo quốc tế, hỗ trợ cả công việc lương 11 tỷ đồng/năm

Bằng tiến sĩ, 4 bài báo quốc tế, công việc tại tập đoàn công nghệ lớn và mức thu nhập được đồn đoán lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm từng tạo nên hình ảnh về một nữ tiến sĩ có sự nghiệp đáng mơ ước, nay bị "bóc mẽ" sự thật bất ngờ đằng sau.

Một nữ tiến sĩ người Trung Quốc đang gây chú ý trên mạng xã hội nước này sau khi bị bạn trai cũ tố cáo dựa vào anh để hoàn thành các công trình nghiên cứu, thậm chí hỗ trợ những dự án trong công việc sau khi tốt nghiệp.

Theo các thông tin đang lan truyền, nữ tiến sĩ này từng có thành tích học tập nổi bật, tốt nghiệp Đại học Vũ Hán - ngôi trường thuộc top đầu tại đất nước tỷ dân và tiếp tục theo học tiến sĩ tại Viện Tự động hóa thuộc Đại học Khoa học Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, cô được cho là đã gia nhập một tập đoàn đình đám với mức thu nhập lên tới 2-3 triệu NDT (khoảng 7,6-11,4 tỷ đồng) mỗi năm.

Theo các thông tin đang lan truyền, nữ tiến sĩ này từng có thành tích học tập nổi bật, tốt nghiệp Đại học Vũ Hán và tiếp tục theo học tiến sĩ tại Viện Tự động hóa thuộc Đại học Khoa học Trung Quốc (Ảnh: Mirror Media)

Tuy nhiên, phía sau hồ sơ học tập và nghề nghiệp ấn tượng này là hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng. Người bạn trai, được cho là một nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa - ngôi trường top 1 tại Trung Quốc, tố rằng trong thời gian bạn gái học tiến sĩ, anh đã trực tiếp hỗ trợ, thậm chí viết thay 4 bài báo thuộc nhóm hội nghị quốc tế hàng đầu. Không chỉ chuyện học tập, người này còn được cho là đã hỗ trợ bạn gái xử lý những phần việc khó sau khi cô đi làm ở tập đoàn nổi tiếng.

Câu chuyện càng gây chú ý khi những cáo buộc trên xuất hiện cùng thông tin về mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Theo các bài đăng lan truyền, người bạn trai từng dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ bạn gái, trong đó có việc chi khoảng 10 triệu NDT (khoảng 38 tỷ đồng) mua nhà tại Bắc Kinh để chuẩn bị cho cuộc sống sau này.

Trong khi đó, nữ tiến sĩ bị tố 2 lần có quan hệ tình cảm với một nam sinh đến từ Đại học Công nghệ Bắc Kinh. Lần đầu phát hiện bạn gái phản bội, người bạn trai được cho là vẫn lựa chọn tha thứ vì nhiều năm tình cảm. Tuy nhiên, sau đó anh tiếp tục phát hiện những dấu hiệu tương tự.

Sự việc chỉ thực sự bùng nổ khi một người bạn của nữ tiến sĩ được cho là đã tiết lộ với người bạn trai những cuộc trò chuyện riêng tư, trong đó nữ chính bị tố phàn nàn rằng bạn trai có ngoại hình không nổi bật. Những thông tin này khiến người đàn ông vốn đã chịu nhiều tổn thương quyết định công khai các cáo buộc liên quan đến cả chuyện tình cảm lẫn học thuật.

Người bạn trai cho biết đã trực tiếp hỗ trợ, thậm chí viết thay 4 bài báo thuộc nhóm hội nghị quốc tế hàng đầu thay bạn gái (Ảnh: Line Today)

Bạn trai công khai bằng chứng, yêu cầu điều tra cáo buộc gian lận học thuật

Theo những thông tin đang được chia sẻ, sau khi mối quan hệ đổ vỡ, người bạn trai đã gửi đơn tố cáo tới người hướng dẫn, nhà trường và các cơ quan liên quan, cho rằng bạn gái có hành vi gian lận trong quá trình thực hiện các công trình nghiên cứu. Anh được cho là đã cung cấp bản thảo, lịch sử chỉnh sửa và các đoạn trao đổi giữa hai người để làm căn cứ cho cáo buộc.

Nếu những thông tin này được cơ quan chức năng xác minh, vụ việc có thể đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về tính trung thực trong nghiên cứu khoa học. Việc một người đứng tên tác giả nhưng để người khác thực hiện phần lớn hoặc toàn bộ công việc nghiên cứu không chỉ liên quan đến đạo đức học thuật mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bằng cấp và vị trí công việc mà người đó đạt được sau này.

Điều đáng chú ý là câu chuyện không dừng lại ở những cáo buộc về các bài báo khoa học. Theo các bài đăng trên mạng xã hội, sau khi nữ tiến sĩ gia nhập tập đoàn nổi tiếng, bạn trai vẫn tiếp tục hỗ trợ cô xử lý những dự án chuyên môn có độ khó cao. Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng một phần năng lực được thể hiện trong hồ sơ và công việc của cô thực chất đến từ sự hỗ trợ của người khác.

Tuy nhiên, những thông tin trên hiện chủ yếu xuất phát từ các bài đăng và lời tố cáo trên mạng xã hội. Việc các bài nghiên cứu có thực sự do người khác viết thay, nữ tiến sĩ có vi phạm quy định học thuật hay không, cũng như mức độ tham gia thực tế của người bạn trai trong công việc của cô vẫn cần được các đơn vị có thẩm quyền xác minh trước khi có thể đưa ra kết luận.

Những thông tin xoay quanh vụ việc hiện chủ yếu xuất phát từ các bài đăng và lời tố cáo trên mạng xã hội (Ảnh: Line Today)

Câu chuyện hiện vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm không chỉ bởi những tình tiết trong một mối quan hệ tình cảm, mà còn bởi câu hỏi lớn hơn về giá trị thực của thành tích học tập. Một tấm bằng tiến sĩ, những bài báo quốc tế hay một công việc với mức thu nhập cao có thể tạo ra một hồ sơ rất đẹp, nhưng nếu thành tích ấy không phản ánh năng lực thực tế thì người sở hữu cuối cùng vẫn phải đối mặt với những lỗ hổng không thể che giấu.

Trong môi trường giáo dục, thành tích không nên được đo bằng việc một người có bao nhiêu danh hiệu, bài báo hay bằng cấp, mà còn nằm ở năng lực tự học, khả năng nghiên cứu và tính trung thực trong quá trình tạo ra kết quả. Đối với gia đình, đây cũng là lời nhắc về cách giáo dục con cái: hỗ trợ là cần thiết, nhưng làm thay mọi thứ để con có một hồ sơ đẹp không thể thay thế cho việc giúp con xây dựng năng lực thật.

Nếu các cáo buộc trong vụ việc được xác minh là đúng, điều đáng tiếc nhất không chỉ là một mối quan hệ tan vỡ hay một sự nghiệp đứng trước nguy cơ sụp đổ. Đó còn là bài học về cái giá của việc đi đường tắt trong giáo dục và nghề nghiệp, thành tích có thể được tạo ra rất nhanh bằng sự giúp đỡ của người khác, nhưng năng lực thực sự thì không thể “làm hộ” mãi mãi.

Tổng hợp