Nữ tướng tài ba trong lịch sử Việt Nam từng từ chối làm vợ vua

Từng theo cha gia nhập nghĩa quân, nữ tướng này đã lập nhiều chiến công và khiến quân dân nể phục.

Trong lịch sử Việt Nam, bà Phạm Thị Toàn được nhắc đến như một nữ tướng tham gia cuộc khởi nghĩa do Lý Bí lãnh đạo vào thế kỷ VI. Không chỉ được biết đến bởi tài năng và sự dũng cảm trên chiến trường, bà còn nổi tiếng với giai thoại từ chối lời đề nghị của Lý Nam Đế khi ông muốn đưa bà vào cung, lập làm vương phi.

Theo những tư liệu và truyền thuyết được lưu truyền về Phạm Thị Toàn, bà quê ở trang Vân Lộng, xứ Đông, nay thuộc khu vực Hải Phòng. Mẹ mất sớm, bà được cha là Phạm Lương một mình nuôi dưỡng. Vốn là người có chí lớn và luôn đau đáu trước cảnh đất nước bị đô hộ, ông thường kể cho con gái về nỗi khổ của người dân, đồng thời truyền dạy võ nghệ và cách bày binh bố trận.

Khi Lý Bí dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ nhà Lương, cha con Phạm Lương bán tài sản, cùng tham gia nghĩa quân. Nhờ được rèn luyện từ nhỏ, Phạm Thị Toàn nhanh chóng thể hiện năng lực và trở thành một nữ tướng được quân sĩ kính trọng.

Trong thời kỳ đầu của cuộc khởi nghĩa, lực lượng do Lý Bí lãnh đạo từng bước giành quyền kiểm soát nhiều khu vực, tiến tới xây dựng một chính quyền tự chủ. Phạm Thị Toàn được cho là đã tham gia nhiều trận đánh quan trọng chống quân Lương.

Năm 542, quân Lương tìm cách tiến vào nước ta nhằm khôi phục quyền cai trị nhưng bị nghĩa quân của Lý Bí đánh bại. Một năm sau, Phạm Thị Toàn tiếp tục được nhắc đến trong cuộc chiến chống quân Lâm Ấp ở phía Nam, dưới sự chỉ huy của lão tướng Phạm Tu. Những chiến công được truyền lại đã góp phần tạo nên hình ảnh một nữ tướng có bản lĩnh, không thua kém các tướng lĩnh nam giới đương thời.

Nữ tướng Phạm Thị Toàn từng từ chối làm Vương phi của vua Lý Nam Đế (Ảnh minh hoạ)

Đến năm 544, sau khi giành được quyền tự chủ, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Lý Nam Đế, đặt niên hiệu Thiên Đức và quốc hiệu Vạn Xuân. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc, thể hiện ý chí xây dựng một nhà nước độc lập sau nhiều thế kỷ nằm dưới ách đô hộ phương Bắc.

Sau khi lên ngôi, Lý Nam Đế được cho là muốn đưa Phạm Thị Toàn vào cung và phong bà làm vương phi. Tuy nhiên, nữ tướng đã từ chối. Theo giai thoại được lưu truyền, bà cho rằng mình tham gia việc nước với mong muốn góp sức giành lại độc lập cho dân tộc, chứ không cầu danh lợi hay địa vị. Khi việc lớn đã thành, điều bà mong muốn là trở về quê hương, chăm sóc phần mộ cha mẹ, sống cuộc đời thanh tịnh và bình dị.

Trước nguyện vọng ấy, Lý Nam Đế được kể là đã tôn trọng quyết định của bà và không ép buộc. Phạm Thị Toàn sau đó trở về quê, sống cuộc đời tu hành cho đến cuối đời. Hình ảnh một nữ tướng từ chối cuộc sống quyền quý để lựa chọn cuộc đời thanh đạm vì thế trở thành một phần đặc biệt trong những câu chuyện dân gian về bà.

Sau khi Phạm Thị Toàn qua đời, người dân địa phương lập nơi thờ phụng và tôn bà làm Thành hoàng. Những câu chuyện về bà tiếp tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn với truyền thống yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm và hình tượng người phụ nữ Việt Nam có tài năng, bản lĩnh.

Đặc biệt, trong dân gian còn lưu truyền những câu chuyện về việc Phạm Thị Toàn hiển linh, phù trợ quân tướng nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông. Đây là những yếu tố mang màu sắc tín ngưỡng và truyền thuyết, góp phần cho thấy sự tôn kính của hậu thế đối với hình tượng nữ tướng này.

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