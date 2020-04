Ở nhà không nhàm chán với 7 bộ phim cực kỳ hấp dẫn tháng 4

Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng



Nếu bạn đã quá quen với lối kể chuyện đặc sắc của đạo diễn Vu Chính với "Diên Hy Công Lược" thì chắc chắn Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng là cái tên bạn không thể bỏ qua. Nếu Ngụy Anh Lạc là điển hình của thể loại vai nữ thời đại mới, luôn phản ứng mạnh mẽ với số phận thì ông chủ Thương Tế Nhị của gánh hát Thủy Vân Lâu cũng sẵn sàng giải quyết đến cùng mâu thuẫn bằng nắm đấm dù là một kép chuyên hát vai đào.

Nổi trội nhất của bộ phim là mối quan hệ phức tạp giữa Thương Tế Nhị (Doãn Chính) - Trình Phượng Đài (Huỳnh Hiểu Minh) - Phạm Tương Nhi (Xa Thi Mạn), nơi mà nữ chính có thể trở thành vai phụ trong một cuộc tình đam mỹ. Nhưng không chỉ có vậy, khán giả xem phim còn được sống trong hơi thở của Trung Quốc thời kỳ dân quốc, quá độ phong kiến, cũ vẫn còn mới lại chưa hoàn thiện. Ở thời kỳ nhá nhem đó, người ta vẫn dành nhiều tình yêu cho môn nghệ thuật kinh kịch. Nghệ sĩ thời đó cũng được yêu mến, trải qua những thị phi không khác gì những thần tượng ngày nay.

Bên cạnh hai cái tên cộm cán nhất của nền giải trí hoa ngữ là Huỳnh Hiểu Minh và Xa Thi Mạn, Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng còn có sự xuất hiện của mỹ nhân Huỳnh Thánh Y. Khác hoàn toàn với vẻ đẹp nhu mì vốn có và những vai diễn đậm chất "bình hoa di động", Cổ Đại Lê của Huỳnh Thánh Y trong phim là một nữ thổ phỉ thô lỗ, mạnh mẽ mang đến nhiều tiếng cười và cả khoảnh khắc trong mối tình ngang trái giữa cướp và lính với viên sĩ quan Tào Quý Tu (Đường Tằng).

Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng được phát sóng trên VieON với 2 phiên bản: Phụ đề và Thuyết minh, lúc 21h từ thứ 6, thứ 7, chủ nhật và thứ hai từ ngày 20/03/2020.

Tam Thiên Nha Sát

Bộ phim cổ trang Trung Quốc Tam Thiên Nha Sát chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang. Phim kể về chuyện tình yêu cấm kỵ nghìn năm của Đàm Xuyên và Phó Cửu Vân. Đàm Xuyên vốn là công chúa nước Đại Yến nhưng phải chịu cảnh nước mất nhà tan khi còn rất nhỏ. Để cứu lấy thiên hạ, Đàm Xuyên thề rằng cô sẽ tìm cho bằng được thượng cổ Linh Đăng. Đàm Xuyên và Phó Cửu Vân vô tình gặp nhau, họ cùng bắt tay nhau tìm Linh Đăng. Và Đàm Xuyên cũng biết được thân phận thật của Cửu Vân là Linh Tâm trong Linh Đăng, khi mở Linh Đăng thì Phó Cửu Vân sẽ biến mất và người mở Linh Đăng cũng hy sinh nhưng 2 người quyết tâm hy sinh cùng nhau. Tình yêu nhiều sóng gió của Đàm Xuyên và Phó Cửu Vân trải qua 10 kiếp với vô vàn đau khổ, Phó Vân Cửu chờ Đàm Xuyên chín kiếp, đá Tam Sinh cũng không khắc nổi mối tình đậm sâu ấy.

​Phim được phát sóng lúc 19h thứ 5 và thứ 6 trên VieON từ ngày 19/03/2020. Xem phim tại: https://bit.ly/2REhLXx.

Một Nửa Mảnh Ghép

Bộ phim Một Nửa Mảnh Ghép - A Piece of Your Mind kể về Moon Ha Won (Jung Hae In đóng), một lập trình viên trí tuệ nhân tạo tốt bụng từng trải qua nhiều năm yêu đơn phương nên anh dần chấp nhận cuộc sống cô đơn của mình. Sau đó, Ha Won gặp được Han Seo Woo (Chae Soo Bin đóng) - kỹ sư thu âm cổ điển luôn sống rất lạc quan, cô đã phải lòng Ha Won khi chứng kiến anh chàng kiên trì với mối tình đơn phương. Ha Won và Seo Woo - hai tâm hồn đồng điệu đã cùng nhau vẽ nên một câu chuyện tình lãng mạn mà trong đó họ là nhân vật chính.

Phim phát sóng vào 22h30 thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên ứng dụng xem phim VieON từ ngày 23/03/2020.

Chiêu Trò Nguyên Thủy

Chiêu Trò Nguyên Thủy (Leh Bunpakarn) là bộ phim đánh dấu kỉ niệm 50 năm thành lập nhà đài CH3 Thái Lan và cũng là một trong những dự án lớn của nhà đài trong năm 2020. Bộ phim là câu chuyện xuyên suốt ba thời đại: Dvaravati, Rama V và thời hiện đại 2019. Câu chuyện kể về Plerngfah, một chàng trai có khả năng nhìn thấy được các tiền kiếp của con người kể từ khi anh còn bé. Ba mẹ anh quyết định đưa cả gia đình đi định cư sang Mỹ để điều trị cho những biểu hiện lạ của anh. Kể từ đó anh không còn thấy những hình ảnh kỳ lạ hay bị những giấc mộng triền miên quấy rối nữa. 20 năm sau, Plerngfah trở về Thái Lan và làm phóng viên cho đài 6. Nhiều vụ đánh bom xảy ra mang theo những manh mối cổ xưa khiến anh có cơ hội gặp Sitang, một nữ giáo sư khảo cổ học trẻ tuổi. Một lần nữa, Plerngfah lại bắt đầu nhìn thấy được các tiền kiếp. Anh chắc chắn rằng Sitang chính là tri kỷ của mình và họ đã cùng trải qua nhiều kiếp bên nhau. Tuy nhiên, những kẻ thù luôn hãm hại họ từ kiếp trước vẫn còn đeo bám họ đến kiếp này và nguyền rủa rằng chúng sẽ chia cắt Plerngfah và Sitang bằng mọi giá.

Phim được phát sóng 2 phiên bản: Phụ đề và Thuyết minh trên ứng dụng xem phim VieON lúc 22h thứ 2 - thứ 3 hằng tuần từ 03/03/2020.

Thưa Mẹ Con Đi

Không chỉ có phim bộ nhiều tập, VieON còn mang đến những bộ phim điện ảnh đặc sắc nhất trong thời gian qua.

Thưa Mẹ Con Đi là câu chuyện của hai chàng trai Văn (Lãnh Thanh) – Kỹ sư phần mềm trẻ và Ian (Võ Điền Gia Huy) – cậu Việt kiều Mỹ yêu nhau ở nước ngoài nay cùng về Việt Nam thăm gia đình Văn. Trong lần trở về này, Ian không chỉ lạ lẫm với văn hóa miền quê Việt mà còn phải đối mặt với một gia đình nhiều thế hệ cùng những nghĩa vụ "nhọc lòng" như lấy vợ, sinh con... Những tư tưởng về trách nhiệm, rào cản về giới tính khiến Văn luôn bị giằng xé và không thể mở lời. Sau cùng, liệu Văn và Ian có vượt qua được định kiến xã hội để nói lên tình cảm của mình? Mẹ cùng gia đình có thật sự mở lòng đón nhận mối quan hệ của Văn và Ian hay không?

Em Chưa 18

Em Chưa 18 xoay quanh câu chuyện tình yêu, tình bạn, sự ganh đua giữa những người trẻ tuổi. Hoàng – tay chơi quan niệm "một lần rồi thôi" với mọi cô gái, bị dính vào mối quan hệ phức tạp không ngờ với Linh Đan - cô nàng ranh mãnh đang lên kế hoạch trả thù chàng bồ cũ Tony. Linh Đan đã làm gì để đạt được mục đích với Hoàng? Tony phải dùng chiêu nào để chống lại tất cả những đòn yêu này? Khi thời hạn hợp tác giữa Hoàng và Linh Đan kết thúc, trong cuộc đua này ai là người thắng - kẻ thua? Sau tất cả, Linh Đan liệu có tìm được hạnh phúc?

Siêu Sao Siêu Ngố

Siêu Sao Siêu Ngố là bộ phim hài – tình cảm có nội dung xoay quanh nhân vật chính là ngôi sao điện ảnh Thế Sơn. Mặc dù sở hữu sự nghiệp thành công hàng đầu và có cuộc sống sang chảnh bậc nhất khiến vạn người mê, nhưng Thế Sơn lại chẳng thể tự do yêu đương hay làm những gì mà mình yêu thích. Anh luôn bị giám sát và phải chịu nhiều chi phối từ công ty quản lý, nhà đầu tư, vấn đề tiền bạc… đặc biệt là Tony Dũng.

