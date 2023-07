Ở một mình vẫn đầu tư khá “mạnh tay” cho nhà thuê: Khi không gian sống giúp chữa lành

Những lưu ý khi đi thuê nhà sống 1 mình

Linh Cam (24 tuổi, làm việc tự do) hiện đang thuê 1 căn hộ studio diện tích 32m2 ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tổng chi phí thuê nhà hàng tháng hơn 6 triệu đồng bao gồm giá thuê 5,5 triệu đồng, tiền phí dịch vụ và điện nước. Được biết hiện tại Linh Cam làm việc tại nhà, không cần di chuyển quá nhiều nên cô bạn thuê nhà khá xa trung tâm, giúp tiết kiệm tiền.

Linh Cam

Bên cạnh đó, hiện tại Linh Cam cũng đang sống một mình bởi vì một số lý do. Đầu tiên, với đặc thù công việc phải quay chụp ở nhà rất là nhiều, ở một mình sẽ giúp cô bạn thoải mái sử dụng không gian và không sợ làm phiền ảnh hưởng đến những người khác. Có đôi lúc phải quay chụp vào sáng sớm hay buổi tối muộn cũng tiện lợi và dễ dàng hơn. Hơn thế nữa, Linh Cam tự nhận thấy rằng thu nhập khá ổn định và có thể chi trả cho hơn 6 triệu/tháng khi đi thuê nhà.

"Đến khi đủ khả năng lực, chắc chắn mình sẽ mua nhà để có một nơi của riêng mình, nơi trú ẩn chữa lành, một nơi khiến bản thân tự hào. Tuy nhiên, đây chưa phải là thời điểm để mua nhà khi mình chưa đủ kinh tế. Vì vậy thuê nhà là giải pháp tốt nhất giúp mình có thể sống thử và trải nghiệm, tìm hiểu được nhiều môi trường sống khác nhau trước khi quyết định sẽ sống cố định ở một nơi nào đó".

Không gian nhà của cô bạn

Nói về trải nghiệm cá nhân khi đi thuê nhà, lời khuyên đặc biệt của Linh Cam dành cho các bạn sinh viên là, nếu có thể, đừng ở cùng bạn thân. Bởi vì sau một thời gian dài sinh hoạt, chắc chắn sẽ có rất nhiều mâu thuẫn khác nhau xảy ra khiến tình bạn đang rất đẹp tan vỡ. Bên cạnh đó, khi đi thuê nhà chung, các bạn có thể liệt kê trước những yêu cầu của mình đối với nơi mình sẽ thuê, như vậy sẽ đỡ cảm thấy bị loạn thông tin trước vô vàn căn nhà hoặc phòng trọ mà mình đi xem

Hãy cố gắng đi xem thật nhiều và đến xem trực tiếp, để có sự so sánh về giá cả, môi trường và có thêm nhiều lựa chọn hơn. Hình ảnh trên mạng lúc nào cũng rất lung linh so với thực tế đi xem. Bạn có thể hỏi han hàng xóm xung quanh xem môi trường, an ninh có thật sự đảm bảo không. Và cũng nên cảnh giác vì hiện nay rất nhiều lừa đảo tiền cọc hoặc cò môi giới không đáng tin qua mạng.

Tận hưởng khoảng thời gian ở một mình

Linh Cam thuê căn hộ chỉ có sẵn bếp, điều hoà, nóng lạnh. Cô bạn ưu tiên chọn những căn trống để có thể tự thiết kế theo sở thích cá nhân. "Mỗi tháng, mình sẽ sắm thêm một ít đồ để trang trí nhà cửa nên không thể nhớ chính xác con số, mình ước lượng đã chi hơn 20 triệu để đầu tư nội thất. Mình nghĩ là trừ những người có điều kiện kinh tế tốt, không phải nâng lên đặt xuống khi mua một món đồ, mọi người nên chú trọng vào mức độ cần thiết của sản phẩm trước khi quyết định xuống tiền. Bạn nên mua những thứ có giá trị sử dụng lâu dài thay vì mua sắm vì vẻ ngoài và chưa biết sẽ dùng món đồ vào dịp nào".

Linh Cam rất tận hưởng cuộc sống 1 mình

Một số người cho rằng khi đã đầu tư nhiều công sức và tiền bạc để trang trí nhà thuê, đến 1 ngày phải chuyển đi sẽ cảm thấy tiếc nuối. Linh Cam đồng tình với quan điểm này. Cô bạn đến nay đã ở Hà Nội 6 năm và đây là nơi thứ 4 Linh Cam chuyển đến. Mỗi nơi đều chứa đựng rất nhiều kỷ niệm vui buồn và cả thanh xuân. Khi phải chuyển đi Linh Cam đã quyến luyến rất nhiều nhưng cô bạn cho rằng đây là điều cần thiết để có một chất lượng sống tốt hơn.



Bên cạnh đó, cô bạn chia sẻ rằng hiện nay nhiều người trẻ có xu hướng sống lành mạnh, sống có gu, đặc biệt những bạn độc thân hoặc ở một mình. Đó cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống, giúp cân bằng lại những tất bật của cuộc sống “cơm áo gạo tiền”. "Mình không phải tuýp người quá gọn gàng, thích dọn dẹp, cũng không hay mua quá nhiều đồ trang trí để giải tỏa áp lực. Với mình, có rất nhiều cách để mình có thể tự vui ở nhà như nấu ăn, làm bánh, chăm sóc cây cối, cắm hoa, sắp xếp, làm mới không gian sống, hay chỉ đơn giản là nằm dài một chỗ, ngắm nhìn ngôi nhà xinh đẹp, mình cũng cảm thấy được chữa lành. Quan trọng là mình thực sự tìm được niềm vui từ những việc đơn giản thường ngày như vậy".

Cuộc sống 1 mình nhiều niềm vui của cô bạn

Hơn thế nữa, không gian sống thật sự rất quan trọng với Linh Cam. Là một người làm nghề sáng tạo và có một khuynh hướng thẩm mỹ nhất định, một căn phòng xinh xắn giúp cô bạn có nhiều cảm hứng và ý tưởng trong công việc hơn, cũng như thư giãn sau những khoảng thời gian mệt mỏi trong ngày.

"Mình nghĩ ở một mình không hề cô đơn. Mình cảm thấy rất bình yên, nó giúp mình có nhiều thời gian lắng nghe và sống vì bản thân hơn. Từ ‘cô đơn’ có vẻ nghe khá bị động trong trường hợp này, nhưng với mình thì đó là chủ động, chủ động ở một mình, chủ động tìm niềm vui khi ở một mình", Linh Cam chia sẻ về cuộc sống 1 mình.