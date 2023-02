Ở Hà Nội lương 12 triệu/tháng chẳng dư ra đồng nào, về quê 7 triệu/tháng tiết kiệm được quá nửa

Những thành phố lớn luôn hấp dẫn với người trẻ bởi có nhiều cơ hội để phát triển cũng như dễ tìm việc hơn, tuy nhiên, mức sống cũng cao hơn rất nhiều. Cũng bởi vậy nhiều người trẻ đã quyết định về quê để có cuộc sống thoải mái hơn.

Ở Hà Nội không tiết kiệm được đồng nào nên quyết định về quê

Thương Trần (sinh năm 1997, nhân viên ngân hàng) đã chuyển về quê ở Nghệ An sau 7 năm học và làm việc tại Hà Nội. Khi vừa mới ra trường, cô bạn đã quyết ở Hà Nội để làm thử một thời gian xem có phù hợp hay không. Sau gần 3 năm, công việc lúc đó có nhiều thay đổi, định hướng công việc không theo đúng kế hoạch Thương Trần vạch ra. Công việc không có thêm quá nhiều thứ để học hỏi và phát triển, bộ máy lãnh đạo thay đổi, nhân sự thay đổi. Ngoài ra, chuyện tình cảm và gia đình cũng có sự tác động nên cô bạn đã quyết định về Nghệ An làm việc.

Cũng giống như Thương Trần, Bảo Trang (sinh năm 1995, giáo viên luyện thi đại học môn Lý) đã quyết định bỏ phố về quê sau 10 năm làm việc tại TP Hồ Chí Minh. “Lúc học Đại học mình đã có mục tiêu sẽ làm việc được ở bất cứ đâu, sống tự do vẫn tạo thu nhập. Vừa rồi có vài vấn đề trong công việc khiến mình mạnh dạn nghỉ luôn và theo đuổi mục tiêu trước đó. Mình luôn có khoản dự phòng, sau khi tính toán tài chính và con đường rõ ràng trong 6 tháng tới mình thấy ổn nên quyết định nghỉ”.

Bảo Trang - Ảnh: NVCC

Còn đối với Bảo Anh (sinh năm 1998, nhân viên văn phòng), sau gần 2 năm làm việc ở Hà Nội, chi phí sống quá đắt đỏ với mức thu nhập chỉ vỏn vẹn 12 triệu đồng, gần như không tiết kiệm được đồng nào nên đã quyết định về quê làm việc. “Mình làm cho công ty khởi nghiệp, lộ trình thăng tiến không có, thu nhập cũng chẳng tăng bao nhiêu. Năm ngoái, mình có nộp đơn vào 1 doanh nghiệp ở quê rồi về đây sinh sống. Lương 7 triệu/tháng nhưng sống thoải mái hơn nhiều so với ở Hà Nội”.

Thu nhập giảm nhưng cuộc sống dễ thở hơn

Về quê từ tháng 9/2022, Thương Trần chia sẻ thu nhập giảm 1 nửa so với lúc còn ở Hà Nội. Tuy nhiên, do mức sống ở quê thấp hơn cùng với việc bận rộn không có thời gian tiêu tiền vì phải thích nghi với cuộc sống và công việc mới, cô bạn cảm thấy “dễ thở” hơn về mặt tiền bạc khi ở quê. “Hơn thế nữa, về quê mình sống gần gũi với gia đình và bạn bè hơn. Công việc cũng có khả năng thăng tiến, thu nhập ít hơn nhưng tích lũy lại được nhiều hơn. Do vậy, mình thấy khá vui với cuộc sống hiện tại”.

Cũng giống như Thương Trần, từ ngày về quê Bảo Anh tiết kiệm được nhiều hơn. Cô bạn chia sẻ rằng về quê gần như được giải tỏa toàn bộ áp lực về tiền bạc. “Trên thành phố 12 triệu/tháng nhưng riêng tiền nhà đã 3 triệu/ tháng. Một bát bún bò Huế ở Hà Nội cũng 50 nghìn trong khi đó ở quê chỉ 30 nghìn, mức sống thấp hơn rất nhiều. Sống với bố mẹ nên không phải lo về chi phí ăn ở. Gần như có thể tiết kiệm đến 70% dù lương chỉ có 8 triệu/tháng”.

Thương Trần - Ảnh: NVCC

Bảo Anh cũng chia sẻ rằng những ngày ở Hà Nội, đôi khi chỉ cần đi chơi với bạn bè cũng có thể tiêu đến 1-2 triệu. Tuy nhiên, ở quê không có nhiều dịch vụ, mỗi lần đi đâu cũng chỉ ngồi quán vỉa hè hay cà phê 40-50 nghìn nên cuộc sống trên khía cạnh tài chính cũng thoải mái hơn.

Còn đối với Bảo Trang, từ khi về quê mức lương của cô đã giảm về 0 vì hiện tại đang không có công việc chính. Tuy nhiên, cô bạn vẫn có thu nhập part-time từ công việc online đã xây dựng trước kia. “Thu nhập giảm đi rất nhiều, nhưng đây là vấn đề mình đã lường trước, và có kế hoạch tài chính trong 6 tháng tiếp. Bên cạnh đó, mình thấy về quê sẽ tiết kiệm được khoản ăn chơi cùng những cuộc hẹn mình không thích hoặc những cuộc ăn chơi công việc mình không có nhu cầu”.

Về quê 7 triệu đã sống thoải mái, ở thành phố lương 20 triệu cũng chẳng đủ sống?

Nhiều người cho rằng ở những thành phố lớn thu nhập 20 triệu/ tháng cũng chẳng thể nào sống thoải mái. Theo Bảo Trang, chi phí hàng tháng tùy mức chi tiêu của mỗi người. Dù ở đâu, mức lương bao nhiêu, bản thân con người cũng có thể chi tiêu được. Bạn có thu nhập 10 triệu thì sống theo kiểu 10 triệu, quan trọng là xoay xở ra sao. Điều này được quyết định bởi khả năng chi tiêu và quản lý tài chính của mỗi người.

“Sống thoải mái theo mình là ăn uống thoải mái, mua sắm ở mức vừa đủ, không nợ, thuê nhà tốt, không phải lo quá nhiều cho gia đình thì ở TP Hồ Chí Minh khoảng 15 triệu là cần kiệm, còn 20 triệu chắc sẽ thoải mái”.

Ảnh minh hoạ - Pinterest

Cùng quan điểm với Bảo Trang, Bảo Anh cho rằng ở thành phố khoảng hơn 15 triệu đã có thể dễ dàng cân đối chi tiêu mà không phải dè sẻn. “Ở quê lương 7 triệu đúng là thoải mái hơn nhưng trên thành phố lớn sẽ có nhiều cơ hội để trải nghiệm hơn. Mình nghĩ điều này còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, có những bạn mình quen dù tài chính khó khăn nhưng vẫn bám trụ ở thành phố lớn vì quan điểm ‘khổ trước sướng sau’”.

Mặt khác, Thương Trần cho rằng đối với những người từ quê lên thành phố làm việc sinh sống sẽ có 2 kiểu. Một là gia đình có điều kiện, có nhà riêng để sinh sống. Hai là gia đình bình thường, đi làm với mục tiêu mua nhà, mua xe. “Như mình là ở trường hợp 2. Vì một phần mình tính ra ở Hà Nội với mức lương 30 triệu/tháng thì sẽ phải mất rất lâu mới có thể sở hữu 1 căn nhà. Do vậy, mình đã quyết định về quê. Những người sống mà không có mong muốn mua tài sản lớn hay những gánh nặng về chuyện kết hôn có thể sẽ thoải mái hơn”.