NXB Giáo dục Việt Nam thông tin về việc thiếu sách giáo khoa trước ngày khai giảng

Những ngày cận khai giảng, nhiều phụ huynh tất bật tìm mua đủ sách giáo khoa cho con, trong khi tại một số điểm bán lại xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ.

Tính đến ngày 15/8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng hệ thống các công ty phát hành đã cung ứng 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo ra thị trường. Trước phản ánh về tình trạng thiếu sách cục bộ tại một số điểm bán, đơn vị này đã thông tin nguyên nhân và cho biết đang tiếp tục điều chuyển sách để bảo đảm học sinh có đủ sách trước ngày khai giảng.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sản lượng sách giáo khoa được cung ứng tính đến ngày 15/8 đạt 148% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi sách bài tập và sách tham khảo đạt 119%. Bên cạnh lượng sách đã đưa ra thị trường, khoảng 8 triệu bản sách giáo khoa và 2 triệu bản sách bài tập đang được gấp rút điều chuyển theo nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Nhà xuất bản cho biết mục tiêu là bảo đảm không để học sinh thiếu sách trước khi bước vào năm học 2026-2027.

Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8, một số phụ huynh vẫn gặp khó khăn khi tìm mua sách lẻ tại một số cửa hàng. Theo lý giải của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tình trạng này chủ yếu xảy ra cục bộ tại từng thời điểm và từng điểm bán, trong bối cảnh nhu cầu mua sách tăng cao.

Một trong những nguyên nhân là nhiều phụ huynh có nhu cầu mua thêm bộ sách giáo khoa thứ hai để con sử dụng tại lớp, hạn chế việc phải mang sách qua lại giữa nhà và trường. Một số gia đình cũng có xu hướng mua sách sớm để học sinh chủ động tham khảo trước khi năm học bắt đầu. Nhu cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn khiến lượng sách tại một số cửa hàng bán lẻ tạm thời không đáp ứng kịp.

Tính đến ngày 15/8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng hệ thống các công ty phát hành đã cung ứng 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo ra thị trường (Ảnh minh họa: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Bên cạnh đó, việc đăng ký mua sách tập trung tại một số trường chưa đồng bộ cũng tác động đến nguồn cung tại hệ thống bán lẻ. Một số trường chưa đặt mua sách tập trung qua các đơn vị phát hành để chờ các chính sách liên quan đến việc cung cấp sách giáo khoa miễn phí. Vì vậy, học sinh chưa nhận sách từ trường mà phải tự mua bên ngoài, làm tăng áp lực lên các điểm bán lẻ.

Một vấn đề khác được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề cập là phụ huynh chưa cập nhật đầy đủ thông tin về sách giáo khoa sử dụng trong năm học mới. Một số người tỏ ra băn khoăn khi nhìn thấy những cuốn sách có logo “Kết nối tri thức với cuộc sống” hoặc mẫu bìa khác với sách phát hành năm 2026, thậm chí có trường hợp đã mua nhưng muốn trả lại vì cho rằng đó không phải sách được sử dụng trong năm học mới.

Ngoài ra, một số tên sách có nội dung được cập nhật, điều chỉnh theo các thay đổi về địa giới hành chính hoặc số liệu kinh tế - xã hội. Các nội dung này đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố trên hệ thống trực tuyến để giáo viên, phụ huynh và học sinh tra cứu. Tuy nhiên, do chưa nắm được thông tin, một số người vẫn lo ngại khi thấy nội dung trong sách giấy chưa được in lại theo phiên bản cập nhật.

Hoạt động thiện nguyện cũng được xem là một yếu tố khiến nguồn sách tại một số cửa hàng biến động trong thời gian ngắn. Các mạnh thường quân và tổ chức xã hội thường mua số lượng lớn sách giáo khoa để trao tặng cho thư viện trường học hoặc học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó có thể khiến một số điểm bán xảy ra tình trạng khan hiếm tạm thời.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng lưu ý rằng không phải tất cả nhà sách trên thị trường đều thuộc hệ thống phân phối của đơn vị. Vì vậy, việc phụ huynh không tìm thấy sách tại một nhà sách nhất định không đồng nghĩa với việc thị trường đang thiếu sách trên diện rộng.

Sách giáo khoa in từ năm 2025 có tiếp tục sử dụng được?

Một trong những vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm trước năm học mới là sự khác nhau giữa sách giáo khoa được in từ các năm trước và sách phát hành mới trong năm 2026.

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, từ năm học 2026-2027, cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Bộ sách được lựa chọn là “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Các sách giáo khoa được phát hành mới trong năm 2026 có mẫu bìa được thiết kế lại, trên bìa thể hiện thông tin “Bộ Giáo dục và Đào tạo” thay vì tên bộ sách như trước đây. Tuy nhiên, việc thay đổi mẫu bìa không đồng nghĩa toàn bộ sách in từ các năm trước đều không còn giá trị sử dụng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết phần lớn sách giáo khoa, sách bài tập được in từ năm 2025 trở về trước vẫn có thể tiếp tục sử dụng và tái sử dụng trong nhà trường, thư viện và gia đình học sinh, ngoại trừ những tên sách đã được chỉnh sửa, phê duyệt nội dung trong năm 2026.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng lưu ý rằng không phải tất cả nhà sách trên thị trường đều thuộc hệ thống phân phối của đơn vị (Ảnh minh họa: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Đối với các sách có nội dung cần cập nhật, điều chỉnh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã rà soát và công bố phần nội dung cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến để giáo viên, học sinh và phụ huynh có thể tra cứu, sử dụng miễn phí.

Nhà xuất bản cũng khuyến khích học sinh tận dụng những bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của các năm học trước nếu sách còn được bảo quản tốt hoặc được người học năm trước tặng lại. Việc tái sử dụng không chỉ giúp giảm áp lực lên hệ thống phát hành mà còn góp phần thực hành tiết kiệm, hạn chế lãng phí sách giáo khoa.

Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thực tế tại từng địa phương để điều phối sách kịp thời, đồng thời khuyến nghị phụ huynh ưu tiên tìm mua tại các điểm phân phối chính thức được công bố trên hệ thống thông tin của đơn vị.

Tổng hợp