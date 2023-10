Núp bóng Crazy Horse và fan, Angelababy gây tranh cãi vì cách hành xử sau show Lisa: "Tưởng im lặng là thoát phong sát?"

Đêm diễn của Lisa (BLACKPINK) ở hộp đêm thoát y Crazy Horse không chỉ khiến "em út Hắc Hường" vướng tranh cãi mà ngay cả những nghệ sĩ được cho là đến ủng hộ nữ idol gốc Thái cũng không thoát khỏi lùm xùm. Angelababy chính là trường hợp điển hình. Dù Crazy Horse đưa ra phát ngôn chính thức phủ nhận chuyện Angelababy đến ủng hộ Lisa nhưng cư dân mạng xứ Trung đã soi ra hàng loạt bằng chứng cho thấy vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh thật sự có đến hộp đêm thoát y.

Cũng từ đây, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh vướng vào "bão phong sát ngầm" ở quê nhà. Khán giả phát hiện đài CCTV đã xoá video Gala Tết Trung Thu của Angelababy. Nguồn tin từ đài truyền hình Chiết Giang hé lộ rằng Keep Running bị hoãn và đang xem xét cấm sóng Angelababy sau tranh cãi trên. Ngoài ra, 2 bộ phim mới có sự tham gia của Angelababy là Everlasting Longing và Back For You cũng bị ảnh hưởng khi netizen bình luận kêu gọi tẩy chay nữ diễn viên với tần suất dày đặc. Nếu các bộ phim này bị hoãn chiếu vì tranh cãi của nữ chính, loạt diễn viên phụ cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước tình hình làn sóng tranh cãi xoay quanh Angelababy ngày càng lan rộng tại Trung Quốc, Crazy Horse đã có động thái gây chú ý khi lên tiếng đính chính thay nữ diễn viên: "Chúng tôi nhận thấy nhiều luồng ý kiến xung quanh Angelababy. Cô ấy không hề đến show ở Crazy Horse. Chúng tôi mong mời được cô ấy trong thời gian tới".

"Sóng gió" của Angelababy khởi nguồn từ việc cô bị bắt gặp trong xe đỗ gần hộp đêm thoát y Crazy Horse - nơi Lisa biểu diễn

Thế nhưng hộp đêm Crazy Horse sau đó lên tiếng phủ nhận Angelababy đến dự show: "Chúng tôi nhận thấy nhiều luồng ý kiến xung quanh Angelababy. Cô ấy không hề đến show ở Crazy Horse. Chúng tôi mong mời được cô ấy trong thời gian tới"

Bài đăng đính chính của Crazy Horse đã khiến fan Angelababy được đà lên tiếng bảo vệ thần tượng. Trước đó, nhiều blogger khẳng định đã gặp Angelababy ở Crazy Horse, một số tài khoản còn cho biết bản thân đã ngồi cùng hàng với diễn viên Trung Quốc. Tuy nhiên, do Crazy Horse chính thức ra mặt bảo vệ vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh nên các blogger tung tin bị fan Angelababy "ném đá". Người hâm mộ nữ diễn viên yêu cầu những tài khoản "vu khống" thần tượng mình phải đứng ra xin lỗi.

Trong diễn biến gần đây, khán giả xứ Trung lại tìm ra bằng chứng "đáng nghi" chứng minh mỹ nhân Vân Trung Ca thực sự đã đến show diễn ở hộp đêm thoát y để ủng hộ Lisa. Theo Sina, Angelababy đến nay vẫn chưa có bài lên tiếng chính thức vì đang núp bóng Crazy Horse và fan, dù làn sóng tẩy chay cô đang diễn ra tại Trung Quốc.

Nhiều bằng chứng Angelababy có mặt tại Crazy Horse bị netizen tìm ra. Soi kỹ chiếc xe này, cư dân mạng nhận ra khung cảnh bên ngoài hộp đêm Crazy Horse giống hệt địa điểm đỗ xe của Angelababy

Không khó để nhận ra túi xách của Angelababy với cô gái trong clip đến xem Lisa rất giống nhau.

Việc vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh nhất quyết giữ im lặng giữa tâm bão khiến cư dân mạng xứ Trung càng phẫn nộ. Không ít người cho rằng nếu Angelababy không đến dự show của Lisa đã lên tiếng phủ nhận ngay như cách xử lý dứt khoát của diễn viên Bạch Lộc. Cũng vướng tin đến hộp đêm Crazy Horse tương tự Angelababy, Bạch Lộc trước đó đã lập tức đăng dòng trạng thái, viết duy nhất một chữ "Giả" để khẳng định bản thân không đến đêm diễn của Lisa như đồn thổi.

Một bộ phận cư dân mạng Trung Quốc suy đoán sở dĩ Angelababy không dám lên tiếng vì không biết mình đã vô tình chạm mặt bao nhiêu người ở Crazy Horse. Nếu phủ nhận nhưng tiếp tục bị tung bằng chứng sẽ khó còn đường lui, thậm chí phải rút khỏi làng giải trí.

"Angelababy, tưởng im lặng là thoát phong sát à?", “Angelababy, hãy ra mặt và nói gì đi vì suy cho cùng, cư dân mạng không phải là những kẻ ngốc. Là ngôi sao hàng đầu với hơn 100 triệu fan, nếu không có động thái phản hồi thì không chỉ công việc mà danh tiếng cô cũng bị ảnh hưởng”, "Kỳ nghỉ lễ ở Trung Quốc sắp kết thúc, sự việc Crazy Horse của Angelababy đã gây xôn xao dư luận những ngày qua, là sao hạng A, cô nên lên tiếng", "Nếu không đến xem, tại sao cô chưa bao giờ dám đáp trả hay trực tiếp phủ nhận việc mình đi xem Crazy Horse của Lisa?", trang Sina viết.

Nguồn: Sina