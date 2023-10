Lộ bằng chứng Angela Baby đến xem show Lisa, trái ngược hẳn với lời bênh vực của hộp đêm thoát y?

Suốt tuần qua, Angela Baby và Trương Gia Nghê đối mặt với làn sóng chỉ trích của cư dân mạng Trung Quốc khi được cho là đến xem Lisa (BLACKPINK) diễn ở hộp đêm thoát y Crazy Horse. Trong khi Trương Gia Nghê được xác nhận có đến hộp đêm như tin đồn, Angela Baby lại được chính Crazy Horse lên tiếng "minh oan".

Thế nhưng trong diễn biến mới, khán giả xứ Trung bất ngờ tìm ra bằng chứng "đáng nghi" chứng minh mỹ nhân Vân Trung Ca thực sự đã đến show diễn ở hộp đêm thoát y để ủng hộ Lisa. Đến thời điểm hiện tại, phía nữ diễn viên vẫn chưa chính thức lên tiếng về loạt ảnh bằng chứng này.

Nghi vấn Angela Baby đến ủng hộ Lisa (BLACKPINK) trong đêm diễn thứ 2 ở hộp đêm thoát y Crazy Horse dư luận Trung Quốc “dậy sóng"

Xe của mỹ nhân Vân Trung Ca bị bắt gặp xuất hiện ở gần khu vực của Crazy Horse. Ngoài ra, cư dân mạng cũng tóm được chi tiết nữ diễn viên Trương Gia Nghê đi ngang qua xe của Angela Baby trước khi bước vào hộp đêm

Khi soi kỹ chiếc xe này, netizen nhận ra khung cảnh bên ngoài hộp đêm Crazy Horse giống hệt địa điểm đỗ xe của Angela Baby

Angela Baby từng để kiểu tóc giống cô gái xuất hiện trong clip nói trên, khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao

Không khó để nhận ra túi xách của Angela Baby với cô gái trong clip rất giống nhau. Xâu chuỗi các dữ kiện, nghi vấn nữ diễn viên thực sự đã có mặt tại hộp đêm thoát càng trở nên rầm rộ

Chi tiết tiếp theo mà Cnet soi được đó là từ tài khoản mạng xã hội của nhân viên trong ekip Angela Baby. Người này đã đăng tải ảnh check in tại Crazy Horse cùng tấm vé tham dự đêm diễn của Lisa

Đáng chú ý, nhiều khán giả tham dự show diễn cũng bắt gặp vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh và nhóm bạn đến ủng hộ Lisa. Cùng với những bằng chứng xác đáng kể trên, netizen đang xôn xao bàn tán phải chăng đây là thật

Trước đó, tài khoản của hộp đêm thoát y Crazy Horse bất ngờ lên tiếng phủ nhận việc Angela Baby đến xem Lisa biểu diễn

Angela Baby đang phải đối diện với nguy cơ bị "phong sát" ngầm sau khi vấp phải luồng ý kiến trái chiều dữ dội từ công chúng Trung Quốc vì đi xem Lisa biểu diễn ở Crazy Horse. Hiện đài CCTV đã xoá video Gala Tết Trung Thu của Angela Baby sau lùm xùm.

Chưa hết, nguồn tin từ đài truyền hình Chiết Giang hé lộ rằng show "đẻ trứng vàng" Keep Running bị hoãn và đang xem xét cấm sóng Angela Baby sau tranh cãi trên. Ngoài ra, 2 bộ phim mới có sự tham gia của Angela Baby là Everlasting Longing và Back For You cũng bị ảnh hưởng. Trong bài đăng quảng bá cho 2 tác phẩm này trên mạng xã hội, bình luận kêu gọi tẩy chay nữ diễn viên xuất hiện với tần suất dày đặc.



Angela Baby đang đứng trong tâm bão chỉ trích vì xem Lisa (BLACKPINK) diễn ở Crazy Horse

