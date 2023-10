Angela Baby bị "phong sát" vì xem Lisa diễn ở hộp đêm thoát y: Cả Keep Running và 2 đài truyền hình lớn đều rục rịch xử lý?

Cả tuần qua, show diễn của Lisa (BLACKPINK) ở hộp đêm thoát y Crazy House đối mặt với làn sóng tranh cãi lớn toàn cầu. Nhưng không chỉ người trong cuộc là em út Hắc Hường, mà cả các thành viên BLACKPINK, gia đình nữ idol và loạt sao đình đám đến ủng hộ cũng không tránh khỏi thị phi. Trong đó đáng chú ý nhất là 2 minh tinh Hoa ngữ Angela Baby và Trương Gia Nghê bị đông đảo khán giả chỉ trích vì được cho là đến xem Lisa diễn tại show thoát y.

Và đỉnh điểm vào ngày 3/10, theo Sohu đưa tin, Angela Baby chính thức đối mặt với đợt "phong sát" ngầm sau khi vấp phải luồng ý kiến trái chiều quá dữ dội từ công chúng Trung Quốc vì đi xem Lisa biểu diễn ở Crazy House. Hiện khán giả phát hiện đài CCTV đã xoá video Gala Tết Trung Thu của Angela Baby. Chưa hết, nguồn tin từ đài truyền hình Chiết Giang hé lộ rằng show "đẻ trứng vàng" Keep Running bị hoãn và đang xem xét cấm sóng Angela Baby sau tranh cãi trên.

Angela Baby đối mặt với đợt cấm sóng từ phía các chương trình, nhà đài lớn của Trung Quốc

Nguyên nhân là bởi vì Angela Baby được bắt gặp đến show diễn của Lisa ở hộp đêm thoát y Crazy House

Nguyên nhân khiến các nhà đài lớn bắt đầu rục rịch "phong sát" nữ diễn viên này là bởi vì động thái của Angela Baby được cho là vi phạm quy định tại Trung Quốc. Theo luật pháp và quy định của Trung Quốc, các hoạt động mang tính chất khiêu dâm hoặc có liên quan hoàn toàn bị nghiêm cấm. Show diễn này được cấp phép tại Pháp nhưng lại rơi vào trường hợp bị cấm tại Trung Quốc.

Trước đó, Crazy House từng lên tiếng làm rõ lý do Lisa biểu diễn tại đây, khẳng định mong muốn của đôi bên nhằm thể hiện tính biểu tượng của những của người phụ nữ kiêu hãnh và tự do. Nhưng dù mang đến phần trình diễn mang tính nghệ thuật cao ở hộp đêm thoát y, Lisa vẫn thể hiện phần biểu diễn với các tiết mục cởi đồ, ném quần áo vào khán giả ở hộp đêm. Đây đều là những chi tiết bị đông đảo khán giả Trung Quốc đánh giá là nhạy cảm.

Lisa đối mặt với làn sóng phản đối trước và sau khi biểu diễn ở Crazy House. Loạt chi tiết về nội dung liên quan đến Lisa trong show diễn cũng được hé lộ, càng khiến nữ idol vấp phải ý kiến chỉ trích dữ dội hơn từ công chúng

Là cơ quan truyền thông quốc gia, CCTV luôn kiểm duyệt và kiểm soát chặt chẽ những nội dung liên quan đến chủ đề nhạy cảm hay gây tranh cãi. Trên thực tế, việc Angela Baby và Trương Gia Nghê đến xem Lisa biểu diễn ở Pháp trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn đến mức đến tai các nhà đài lớn. Do là 2 ngôi sao hạng A, có lượng người theo dõi khủng nên mọi hành động của Angela Baby và Trương Gia Nghê đều có tầm ảnh hưởng lớn đến đông đảo khán giả. Công chúng cho rằng, 2 minh tinh này đáng lẽ ra nên ý thức được tầm ảnh hưởng của mình và tránh thị phi.

Theo Sohu, ngoài Keep Running, 2 bộ phim mới có sự tham gia của Angela Baby là Everlasting Longing và Back For You cũng bị ảnh hưởng. Trong bài đăng quảng bá cho 2 tác phẩm này trên mạng xã hội, bình luận kêu gọi tẩy chay Angela Baby xuất hiện với tần suất dày đặc. Nếu các bộ phim này bị hoãn chiếu vì tranh cãi của nữ chính, loạt diễn viên phụ cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Khán giả không khỏi lo lắng cho tương lai của dàn nghệ sĩ bị vạ lây vì ồn ào của Angela Baby.

2 tác phẩm mới của nữ diễn viên là Back For You...

... và Everlasting Longing bị ảnh hưởng sau tranh cãi này

Được biết, trái với mỗi lần BLACKPINK công bố dự án, Lisa vấp phải luồng ý kiến tranh cãi lớn từ cộng đồng mạng sau khi công bố tin biểu diễn tại Crazy Horse. Thậm chí một trạm fan hơn 50.000 người theo dõi tại Trung Quốc của nữ idol cũng ngừng hoạt động, xóa hết hình ảnh và chỉ trích cô vì quyết định này.

Nguồn: Sohu