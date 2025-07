Nước vùng cửa sông ven biển dâng cao vượt mức lịch sử

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, nước vùng cửa sông ven biển dâng cao, vượt lịch sử.

Theo đó, tại các trạm ven biển và các vùng cửa sông ven biển, nước dâng 0,5-0,8m; tại trạm thủy văn Ba Lạt (Hưng Yên) nước dâng 0,8m, mực nước cao nhất lúc 14h50 là 2,97m - vượt mức lịch sử năm 2017 khoảng 0,26m; tại trạm thủy văn Đông Quý (Hưng Yên) nước dâng 0,6m, mực nước là 2,44m và đang tiếp tục lên.

Mực nước ven biển chiều nay tiếp tục dâng cao theo thuỷ triều và nước dâng bão. (Ảnh minh hoạ: Vũ Liễu)

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, mực nước ven biển chiều nay tiếp tục dâng cao theo thuỷ triều và nước dâng bão. Tại Ba Lạt (Hưng Yên) dự báo cao 2,8-3,1m, Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,9-4,2m và tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,4-4,8m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông.

Trong chiều 22/7, vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và Hòn Ngư) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Ngoài ra, từ chiều tối 22/7 đến sáng 23/7, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to đến rất to, lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 200mm. Hình thái thời tiết này cũng xuất hiện ở phía Nam Phú Thọ và Sơn La với lượng mưa 40-80mm, cục bộ trên 120mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to, lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Từ nay đến 25/7, trên sông Mã, sông Cả xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông 3-6m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ ở thượng lưu sông Mã, sông Cả khả năng lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2 và trên BĐ2. Đỉnh lũ hạ lưu sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông Mã còn ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị, khu tập trung dân cư thuộc tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An.