Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 chỉ còn cách Hải Phòng - Hưng Yên 70km, giật cấp 13

Lúc 4 giờ sáng ngày 22/7, bão số 3 ở vào khoảng 20.5 độ Vĩ Bắc; 107.2 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía Tây Tây Nam, cách Hải Phòng khoảng 70 km về phía Đông, cách Hưng Yên khoảng 80 km về phía Đông Đông Bắc, cách Ninh Bình khoảng 110 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 13. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h.

Tiếp tục cập nhật...

6h30: Những hình ảnh tại Quảng Ninh trước giờ bão đổ bộ

Ghi nhận tại Bãi Cháy (Quảng Ninh) vào sáng nay (22/7), người dân đã chủ động ứng phó khi cơn bão số 3 sắp đổ bộ. Theo chia sẻ của người dân, đêm qua, gió rất mạnh. Vào khoảng 2h sáng, gió mạnh luồn qua các khe phố, gia tăng cường độ và khiến 2 bốt bảo vệ bị quật đổ, văng xa khoảng 6 mét.

Tuy nhiên, nhờ triển khai các biện pháp ứng phó từ trước như cột chặt cửa, dùng xe tải và container chắn trước các lối ra vào, nên thiệt hại tổng thể được hạn chế đáng kể.

2 bốt bảo vệ bị gió hất tung

Văng xa khoảng 6m. Ảnh: NXH

Người dân chủ động chèn chống trước cơn bão số 3.Ảnh: NXH

Nhiều cửa hàng huy động ô tô, xe container để che chắn nhằm chống bão. Ảnh: NXH

Đường phố văng bóng người. Ảnh: NXH

4h50: Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đang mưa to nhất

Dọc ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình gió đang rất mạnh.

Hình ảnh radar bão số 3 lúc 4h50 ngày 22/7

4h: Bão số 3 chuẩn bị đổ bộ Hải Phòng - Thanh Hóa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h sáng 22/7, tâm bão số 3 (Wipha) đang cách Quảng Ninh khoảng 140km về phía tây tây nam, cách Hải Phòng khoảng 70km về phía đông, cách Hưng Yên khoảng 80km về phía đông đông bắc, cách Ninh Bình khoảng 110 km về phía đông bắc.

Các khu vực xã ven biển ở Hưng Yên có mưa kèm theo gió giật mạnh từng đợt - Ảnh: Vân Đức

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 3 mạnh cấp 9-10 (75–102km/h), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều nơi ven biển và đất liền đã có gió mạnh Bạch Long Vĩ cấp 10, giật cấp 12; Cô Tô cấp 8, giật cấp 11; Cát Bà cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông cấp 9, giật cấp 12; Bãi Cháy cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà cấp 8; Tiên Yên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạmThái Bình có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Móng Cái có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phủ Liễncó gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; …

Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm.

Dự báo từ sáng đến trưa nay, bão chạy áp sát vùng biển Hải Phòng - Ninh Bình rồi sau đó đi vào đất liền nước ta trong khoảng gần trưa đến chiều nay.

Do ảnh hưởng của bão số 3 ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9- 10, giật cấp 13.

Khu vực sâu trong đất liền các tỉnh/thành Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hoá có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13.

Vùng biển nam vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m.

Vùng ven biển Hưng Yên - Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Mực nước tạiBa Lạt (Hưng Yên) cao 2,4-2,6m, Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,9-4,3m, tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,6-5m và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) cao 3,6-4m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông vào chiều 22-7.

Từ sáng sớm nay đến ngày 23-7, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đề phòng mưa lớn trên 150mm trong 3 giờ đồng hồ gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Bộ Quốc phòng huy động hơn 346.000 cán bộ, 620 xe đặc chủng, 5 máy bay ứng trực

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 21/7, thực hiện các Công điện của Thủ tướng và Bộ Tổng tham mưu về việc chủ động ứng phó với bão số 3, Quân đội đã cử cán bộ tham gia hai đoàn công tác của Chính phủ và Quân khu 3 kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Diêm Điền (Hưng Yên), đê biển ở các khu vực Phong Cốc, Hạ Long và Đông Mai (Quảng Ninh).

Cùng đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương từ Quảng Ninh đến Đắc Lắk tích cực, chủ động triển khai công tác ứng phó bão số 3.

5 máy bay được Bộ Quốc phòng truy trì để ứng phó với bão số 3 - Ảnh minh hoạ: VGP

Thông tin trên Tiền Phong cho hay, tính đến chiều 21/7, Bộ Quốc phòng duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực bão số 3 gồm hơn 346.000 cán bộ, chiến sĩ; 8.200 phương tiện các loại, trong đó hơn 5.000 ô tô, gần 2.300 xuồng và ca nô, hơn 620 xe đặc chủng và 5 máy bay.