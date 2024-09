Tại khu vực Chung cư Tiến Bộ, lúc 5h40 ngày 9/9, nhiều ô tô chìm trong biển nước. Mực nước sông Cầu dâng cao gây ngập toàn bộ khu vực xung quanh chung cư Tiến Bộ; một phần móng nhà của tòa A3 đã bị hở, nguy cơ mất an toàn cao. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ban Quản lý chung cư đã cắt điện toàn bộ tòa nhà, đồng thời cùng với lực lượng chức năng của thành phố, phường Hoàng Văn Thụ hỗ trợ di dời 50 hộ dân đến nơi an toàn.