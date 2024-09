Nước ép rau củ quả KAGOME - Thức uống dinh dưỡng cho người bận rộn

Nước ép KAGOME - Giải pháp tiện lợi giàu dinh dưỡng từ thiên nhiên

Trong cuộc sống hiện đại bận rộn ngày nay, thời gian trở thành một tài sản vô cùng quý giá. Hàng ngày, chúng ta phải đối mặt với nhiều lịch trình dày đặc, công việc căng thẳng, áp lực cuộc sống,... khiến việc chăm sóc sức khỏe thường dễ bị bỏ quên, dẫn đến tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể. Điều này đã làm gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng về các giải pháp dinh dưỡng nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Các sản phẩm vừa dễ sử dụng vừa giúp cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết đang dần trở thành một xu hướng và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Hiểu được nhu cầu của khách hàng, KAGOME đã cho ra đời dòng sản phẩm nước ép rau củ quả KAGOME với sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng thiết yếu từ thiên nhiên một cách an toàn và tiện lợi nhất cho người dùng. Nước ép rau củ quả KAGOME được làm từ 60% nước ép rau củ và 40% nước ép trái cây, bao gồm 20 loại rau củ và 3-6 loại trái cây khác nhau. Mỗi chai nước ép 200ml cung cấp 120g rau củ, đáp ứng một phần ba lượng rau củ nên ăn trong một ngày theo khuyến nghị của Bộ Y tế Nhật Bản, giúp bạn bổ sung dinh dưỡng như một bữa ăn rau củ mỗi ngày.

Không chỉ nổi bật với hương vị thơm ngon, nước ép rau củ quả KAGOME còn cung cấp đầy đủ các dưỡng chất từ rau củ và trái cây tươi, giúp bổ sung Vitamin C, Sodium, Lycopene - một chất chống oxy hóa và khoáng chất cần thiết khác cho cơ thể, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của những khách hàng bận rộn.

Với công nghệ sản xuất tiên tiến và quy trình chọn lọc nguyên liệu nghiêm ngặt, nước ép rau củ quả KAGOME luôn đảm bảo giữ được hương vị tươi mát tự nhiên cùng chất lượng tuyệt vời giúp người dùng duy trì sức khỏe dù ở trong những ngày bận rộn nhất. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa dinh dưỡng và sự nhanh gọn, tiện lợi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của những người không có nhiều thời gian chuẩn bị một bữa ăn dinh dưỡng.

KAGOME - Thương hiệu thực phẩm uy tín, chất lượng hàng đầu Nhật Bản

KAGOME là tập đoàn thực phẩm lâu đời và uy tín hàng đầu tại Nhật Bản. Được thành lập vào năm 1899, KAGOME có hơn 120 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp thực phẩm với tầm nhìn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm giàu dinh dưỡng, an toàn và chất lượng.

Tập đoàn KAGOME đã thành công gây dựng thương hiệu và khẳng định được giá trị của mình nhờ thị phần ấn tượng trên các dòng sản phẩm chủ lực. Cụ thể:

- Nước ép cà chua chiếm 58,7% thị phần các sản phẩm nước ép cà chua tại Nhật.

- Nước ép rau quả hỗn hợp chiếm 63,2% thị phần các sản phẩm nước ép rau quả hỗn hợp tại Nhật.

- Nước sốt cà chua chiếm 59,6% thị phần các loại nước sốt cà chua tại Nhật.

- Sản phẩm Sulforaphane - thực phẩm bảo vệ sức khỏe gan được yêu thích tại Nhật Bản với doanh thu 10 triệu đô năm 2020 và đạt mức tăng trưởng trung bình hơn 10% mỗi năm.

** Nguồn: Intage SRI+ / Period: January through December 2020 / Based on monetary amount Target area: nationwide Target business types: supermarkets, convenience stores, drug stores, and home improvement store

Những con số trên đã chứng tỏ sự phát triển bền vững và tầm ảnh hưởng lớn của KAGOME trong ngành thực phẩm và chăm sóc sức khỏe tại Nhật Bản.

Triết lý kinh doanh của KAGOME luôn xoay quanh việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng thông qua việc cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Thương hiệu luôn cam kết chắc chắn về chất lượng thông qua việc đảm bảo quy trình kiểm tra nghiêm ngặt từ khâu chọn lựa nguyên liệu, cho đến sản xuất, chế biến và đóng gói.

KAGOME đã không ngừng mở rộng thị trường ra khắp thế giới, hiện diện tại hơn 30 quốc gia gồm Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Australia... Với vị thế là thương hiệu nước ép rau củ quả hàng đầu tại Nhật Bản, KAGOME tự hào về việc đem đến những sản phẩm tiện lợi khi sử dụng nhưng vẫn đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng cao cho người tiêu dùng trên toàn cầu.

Nước ép rau củ quả KAGOME chắc chắn là một lựa chọn hoàn hảo dành cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp bổ sung dinh dưỡng nhanh gọn và tiện lợi mà vẫn an toàn giữa cuộc sống bận rộn hiện nay. Với chất lượng hàng đầu và sự uy tín đã được khẳng định qua thời gian, KAGOME không chỉ mang đến một thức uống ngon miệng mà còn là sự cam kết về chất lượng sản phẩm vượt trội cho người tiêu dùng.

Nhà phân phối: Công ty TNHH KATO SANGYO Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 19, P.1901 – Saigon Trade Center – Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm thông tin chi tiết về sản phẩm tại: https://www.facebook.com/kagomevietnam