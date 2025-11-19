NUC 2025 khép lại rực cháy: UDN & TDTU tạo nên loạt chung kết điên rồ bậc nhất lịch sử thể thao sinh viên

Hai trận chung kết – cả Nam lẫn Nữ – đều kéo dài đến tận hiệp phụ, với những giây cuối cùng nghẹt thở đúng nghĩa. Từ vòng loại đến chung kết, từ sân thi đấu đến màn hình, những trận cầu "cháy hết mình", highlight cập nhật tức thì trên TV360 đã tạo nên một bữa tiệc thể thao trọn vẹn cho sinh viên trên cả nước.

Mùa giải 2025 đã chứng kiến hàng trăm trận đấu đầy nhiệt huyết, giàu sức trẻ, nơi bản lĩnh và tinh thần "dẫn đầu cuộc chơi" của thế hệ Gen Z được thể hiện rõ nhất. Tại Nhà thi đấu Đại học Bách Khoa Hà Nội, hàng ngàn khán giả chứng kiến hai cái tên xứng đáng nhất lên ngôi: Đại học Đà Nẵng (Nội dung Nam) và Đại học Tôn Đức Thắng (Nội dung Nữ).

Chân dung 2 nhà đương kim vô địch của giải NUC CUP TV360 2025

Chung kết nữ "căng như dây đàn": 1 điểm phân định vinh quang

Chưa bao giờ trong lịch sử NUC, chung kết bóng rổ sinh viên lại kịch tính đến mức đau tim như năm nay. Trận chung kết Nữ giữa Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và Đại học Đà Nẵng (UDN) trở thành tâm điểm mạng xã hội khi highlight được chia sẻ liên tục trên TV360.

TDTU từng có lúc dẫn trước 10 điểm nhờ những cú ném 3 điểm của Minh Minh. Nhưng UDN – với bản lĩnh lì lợm – đã bám đuổi không ngừng. Phương Thảo thực hiện liên tiếp 3 cú ném 3 điểm cực "clutch", khiến khoảng cách chỉ còn đúng… 1 điểm ở giây cuối. Trong một nhà thi đấu "không còn chỗ đứng", TDTU phòng thủ thành công pha bóng cuối của đối thủ và giành chiến thắng nghẹt thở 41–40. Đó là giây phút thầy trò HLV Từ Văn Tài vỡ òa. Câu nói viral của ông: "Mình sai, bạn sửa. Bạn sai, mình sửa" đã trở thành biểu tượng cho tinh thần gắn kết của TDTU.

Chức vô địch đầy xứng đáng và cảm xúc cho Đại Học Tôn Đức Thắng

Chung kết nam: 65–65 sau 4 hiệp, cái kết "điên rồ" ở hiệp phụ

Trong khi đó, trận Chung kết nam thực sự là một "cuốn phim nghẹt thở" kéo dài đến hiệp phụ (OT), nơi Đại học Đà Nẵng (UDN) và Đại học Giao thông Vận tải (UTC) cống hiến một trận chiến đúng nghĩa sinh tồn. UTC khởi đầu mạnh mẽ hơn, có những thời điểm nắm lợi thế dẫn điểm, nhưng UDN vẫn lì lợm bám đuổi, không để khoảng cách bị kéo giãn quá xa.

Thế trận giằng co được duy trì suốt cả bốn hiệp đấu. Mỗi lần UTC tạo được khoảng cách, UDN lại vùng lên với những pha xử lý quyết đoán để cân bằng thế trận. Khi tiếng còi kết thúc hiệp 4 vang lên, bảng tỷ số dừng lại ở 65–65, buộc hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ – kịch bản kịch tính nhất mà khán giả có thể chờ đợi ở một trận chung kết.

Trong hiệp OT, tinh thần đồng đội và bản lĩnh của UDN lên tiếng đúng lúc. Đại học Đà Nẵng tiếp tục duy trì lối chơi chặt chẽ, tận dụng tốt các cơ hội ghi điểm và phòng ngự chắc tay ở những pha bóng quyết định. Chung cuộc, họ giành chiến thắng nghẹt thở 74–71, chính thức trở thành đội bóng nam đầu tiên giành được 2 chức vô địch tại Chung kết Toàn quốc, khẳng định sự lì lợm và tinh thần chiến đấu đã thể hiện xuyên suốt từ vòng loại miền Trung đến trận đấu cuối cùng. MVP Nam Lê Trung Khoa (Đại học Đà Nẵng) hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực và cống hiến của mình trong cả mùa giải.

Trong khi đó, nỗi buồn hiện rõ trên từng gương mặt của các chàng trai Trường ĐH Giao thông Vận tải. Đây là lần thứ 3 trường đại học này ngậm ngùi về nhì tại Chung kết Toàn quốc – một "kỷ lục buồn" nhưng cũng rất khó để đội bóng nào khác làm được. Dẫu vậy, UTC vẫn có quyền tự hào, khi đến hiện tại họ vẫn là đội bóng nam duy nhất giành huy chương ở tất cả những lần tham dự. Đại học Giao thông Vận tải đã cống hiến một trận chung kết tuyệt hay, với chất lượng chuyên môn thuộc hàng tốt nhất trong lịch sử bóng rổ sinh viên Việt Nam.

Khép lại một mùa giải NUC - Cup TV360 đầy đáng nhớ

TV360 – Truyền trọn cảm xúc, giữ chọn khoảnh khắc lịch sử

Hai trận chung kết là minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết của TV360: "Trận cầu nóng – Highlight nhanh – Cảm xúc trọn vẹn". TV360 đã đồng hành suốt mùa giải, phát sóng toàn bộ 410 trận đấu, trong đó 105 trận độc quyền – một con số chưa từng có ở sân chơi bóng rổ sinh viên.

Từ highlight được cập nhật theo thời gian thực, đến full match chất lượng cao, TV360 giúp khán giả cả nước sống trọn từng khoảnh khắc của NUC 2025 – kể cả khi không thể có mặt tại Nhà thi đấu.

