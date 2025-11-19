Đại học Giao thông Vận tải: "Người về nhì vĩ đại" tại giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc - Cúp TV360

Nhưng với những người chứng kiến hành trình của họ – đó là một biểu tượng của sự bền bỉ, kiên định và tinh thần không bỏ cuộc. Hình ảnh các chiến binh UTC cúi đầu sau trận chung kết nghẹt thở khiến cả nhà thi đấu lặng đi, nhưng cũng khiến ai xem qua TV360 phải dành cho họ sự tôn trọng thật lòng.

Nỗi buồn trên gương mặt các chiến binh UTC sau trận chung kết nghẹt thở.

Phong độ "huỷ diệt" từ miền Bắc – UTC đặt mục tiêu duy nhất: Vô địch

Hành trình của UTC tại Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 – Cúp TV360 (NUC 2025) giống như một cuốn phim nhiều cung bậc cảm xúc. Tại vòng loại miền Bắc, họ thể hiện phong độ cực ổn định với lối chơi chắc chắn, tốc độ và đầy kỷ luật. Chiến thắng thuyết phục 60–48 trong trận Chung kết giúp UTC trở thành đội đầu tiên vô địch miền Bắc hai lần.

Hai cái tên sáng nhất hành trình này phải kể đến Nguyễn Văn Trường – MVP miền Bắc và Phạm Quang Trung – người liên tục bùng nổ ở những thời khắc quan trọng. Cả hai đã trở thành "đầu tàu" đưa UTC bước vào Vòng Chung kết Toàn quốc với vị thế của một ứng cử viên hàng đầu.

Ba mùa dang dở – Một trái tim chưa từng bỏ cuộc

Nên nhớ, trước NUC 2025, UTC đã hai lần tiến rất gần ngưỡng cửa vinh quang. Nhưng cả hai lần, họ đều dang dở trước "cổng thiên đường". Tại NUC 2022, họ nhận thất bại cay đắng trước Đại học RMIT . Một năm sau, trường đại học này lại về nhì khi để thua Đại học Đà Nẵng trong trận chung kết căng thẳng.

Và tại NUC 2025, kịch bản ấy lặp lại đầy tiếc nuối. UTC mở màn trận Chung kết bằng chuỗi run 8–0 – một tuyên bố đanh thép của tinh thần chiến đấu. Nhưng UDN, với sự lì lợm và chiến thuật chặt chẽ, đã cân bằng thế trận. Hết 4 hiệp, tỉ số hòa 65–65, buộc hai đội bước vào hiệp phụ (OT) trong tiếng hò reo nghẹt thở của khán đài.

Ở OT, UTC chiến đấu đến giây cuối, nhưng vẫn thua sát nút 71–74 – đúng 3 điểm, tương đương một cú ném 3 điểm duy nhất. Một lần nữa, UTC trở thành "kẻ về nhì vĩ đại" – đội bóng không vô địch, nhưng luôn khiến đối thủ phải tôn trọng và người hâm mộ phải cảm phục. Dù nỗi buồn phủ kín gương mặt các chàng trai UTC sau trận đấu, ba lần liên tiếp góp mặt ở chung kết đã nói lên tất cả: UTC không gục ngã, UTC bền bỉ, UTC là đội bóng có linh hồn và có bản sắc.

Nỗi buồn sâu sắc của các chiến binh UTC, khi giấc mơ vô địch lần thứ ba tan vỡ ngay trước ngưỡng cửa vinh quang.

TV360 – Nơi cảm xúc của "kẻ về nhì vĩ đại" được lưu giữ trọn vẹn

Từ chuỗi run 8–0 mở màn, pha gỡ hòa nghẹt thở, đến những giọt nước mắt cuối trận – mọi khoảnh khắc của UTC đều được TV360 ghi lại và truyền tải sắc nét. Là nền tảng đồng hành xuyên suốt mùa giải, TV360 mang đến trải nghiệm thể thao chuẩn Gen Z: highlight nhanh – xem full trận ngay – đường truyền mượt – miễn phí data 4G/5G Viettel.

Những giọt nước mắt của kẻ thất bại vĩ đại nhất lịch sử NUC

