Nữ tiếp viên hàng không 'xách tay' đạn thật lên máy bay

Theo cảnh sát, một viên đạn thật cỡ nòng 7,62 mm đã được tìm thấy trong túi của tiếp viên hàng không này tại sân bay quốc tế Incheon trong quá trình kiểm tra hành lý khi cô đang chuẩn bị lên chuyến bay đến Bangkok, Thái Lan lúc 7h30 sáng ngày 2/7.

Một đội xử lý bom mìn tại sân bay đã ngay lập tức được triển khai để thu thập viên đạn.

Nữ tiếp viên nhận ra viên đạn là của cô và cho biết cô đã nhặt được nó khi còn nhỏ. Tuy nhiên, cô không biết rằng nó nằm trong túi và vô tình mang nó theo lên máy bay.

Máy bay của hãng hàng không Korean Air. Ảnh: Korean Air.

Một cuộc điều tra nội bộ của Korean Air cho thấy cô không có ý định gây ra bất kỳ mối đe dọa an ninh nào. Sau khi cảnh sát kết luận rằng cô không cố ý cố gắng đưa viên đạn vào Thái Lan, họ đã cho phép cô lên chuyến bay để làm việc. Cảnh sát cho biết họ sẽ thẩm vấn lần nữa khi cô trở về.

Theo luật pháp Thái Lan, mọi người bắt buộc phải xin phép trước khi sở hữu, sử dụng, bán và nhập khẩu vũ khí, nếu vi phạm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả án tù và tử hình.

Đây không phải là lần đầu tiên một viên đạn được phát hiện trên máy bay của Hãng hàng không Korean Air. Trước đó, một viên đạn được tìm thấy dưới ghế trên chuyến bay từ Incheon đến Milan, Ý, vào ngày 24/3. Nó được phát hiện trong quá trình vệ sinh khoang máy bay trước chuyến bay.

Một lần khác vào tháng 3/2023, một hành khách người Mỹ đã mang theo hai viên đạn trên chuyến bay từ Incheon đến Manila, Philippines. Máy bay chở khách của Korean Air đã phải quay trở lại nhà ga ngay trước khi cất cánh. Vào thời điểm đó, tổng cộng 230 hành khách và phi hành đoàn đã sơ tán khỏi máy bay. Tất cả đều phải trải qua các cuộc kiểm tra an ninh bổ sung và chuyến bay bị hoãn lại khoảng 4 giờ.

Sự cố liên tiếp liên quan đến đạn dược khiến cho hãng hàng không này bị chỉ trích nặng nề vì giám sát an toàn kém

Hãng hàng không đã cam kết sẽ tăng cường giám sát và kiểm tra an ninh để ngăn ngừa các vụ việc tương tự xảy ra. “Chúng tôi sẽ tích cực hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát và các cơ quan có liên quan”, một quan chức của Korean Air cho biết và nói thêm: “Korean Air thường xuyên tiến hành giáo dục an ninh trực tuyến và ngoại tuyến cho tất cả tiếp viên hàng không. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục và nâng cao ý thức an toàn của họ”.

Theo dữ liệu thống kê, tổng cộng 1.439 sản phẩm nguy hiểm đến tính mạng, như súng, đạn dược và dao, đã được tìm thấy trong quá trình kiểm tra an ninh tại các sân bay địa phương trên khắp Hàn Quốc từ năm 2019 đến tháng 9/2023.

Theo koreatimes