Nữ thiếu tá công an giả chữ ký thủ trưởng rút 900 triệu đồng

Trưa 17/8, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An cho biết, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Huỳnh Nhi (Thiếu tá, Kế toán Công an huyện Tân Thạnh) về tội giả mạo chữ ký trong công tác.



Công an huyện Tân Thạnh nơi bà Nhi công tác Trong 2 năm 2019 - 2020, Lê Huỳnh Nhi được phân công nhiệm vụ kế toán. Trong quá trình công tác, Nhi đã giả mạo chữ ký của Đại tá Phạm Công Bô - Trưởng Công an huyện Tân Thạnh, chủ tài khoản của đơn vị, ký vào 5 giấy rút dự toán ngân sách và 5 bản kê nội dung thanh toán. Thực hiện xong, Nhi đóng dấu Công an huyện rồi trực tiếp đến kho bạc huyện nộp các chứng từ để rút số tiền trên 900 triệu đồng. Số tiền này Nhi trực tiếp chuyển khoản cho một công ty có trụ sở tại TP.HCM. Cơ quan điều tra trưng cầu giám định các chữ ký tại 5 giấy rút dự toán và 5 bản kê nội dung thanh toán. Kết quả giám định, các chữ ký xác định toàn bộ chữ ký trong 5 giấy rút dự toán cùng 5 bản kê với chữ ký của đại tá Phạm Công Bô không cùng 1 người ký ra. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.