Nữ thần sắc đẹp xứ Hàn khoe lịch học của con gái 9 tuổi nhưng lại khiến dân mạng dậy sóng

Vào tháng 10/2024, Han Ga In có đăng tải lên kênh Youtube cá nhân đoạn video ghi lại lịch trình đưa đón 2 con đi học 1 ngày của mình.

Ngay sau khi video được đăng tải đã nhận về không ít phản ứng tiêu cực từ công chúng. Nhiều người bày tỏ quan điểm rằng, cách Han Ga In sắp xếp lịch trình học cho con gái mới 9 tuổi là quá nặng và không phù hợp.

Dù đã giải thích, nhưng Han Ga In vẫn liên tục bị chỉ trích. Mới đây sau vài tháng đăng tải, cư dân mạng phát hiện ra việc nữ diễn viên đã xóa/ẩn đoạn video này để tránh gây tranh cãi.

Lịch trình học dày đặc

Han Ga In nổi tiếng là "nữ thần sắc đẹp xứ Hàn" nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp tự nhiên. Năm 2005, cô kết hôn với nam tài tử Yeon Jung Hoon khiến bao trái tim tan vỡ. Cặp đôi chào đón con gái đầu lòng vào tháng 4/2016 và con trai năm 2019.

Trong đó, con gái đầu lòng của Han Ga In nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng nhờ trí thông minh vượt trội. Đặc biệt là sau khi Han Ga In hé lộ việc con gái cô được xếp vào Top 1% trẻ em thông minh nhất Hàn Quốc và bắt đầu học tại trường chuyên từ năm 6 tuổi. Han Ga In chia sẻ rằng con gái cô có khả năng tiếp thu nhanh chóng và đã thuộc lòng gần hết các nguyên tố hóa học khi mới 7 tuổi.

Han Ga In kết hôn với Yeon Jung Hoon và có với nhau 1 gái, 1 trai

Về mặt học tập, con gái Han Ga In thể hiện năng khiếu đặc biệt trong các môn học khoa học và ngôn ngữ. Cô bé thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, điều này khiến Han Ga In cảm thấy ngạc nhiên vì cả cô và chồng đều không giỏi ngoại ngữ. Han Ga In và chồng rất chú trọng đến việc giáo dục của con cái khi đầu tư hơn 30% thu nhập vào việc học tập của các con.

Ban đầu, đa số đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng học tập tốt và trí thông minh cực đỉnh của con gái Han Ga In. Tuy nhiên, sau khi đoạn video ghi lại 1 ngày của 3 mẹ con mỹ nhân "Mặt trăng ôm mặt trời" được đăng tải, công chúng đã thay đổi thái độ. Đồng thời liên tục chỉ trích Han Ga In là "bà mẹ thành tích".

Khoảnh khắc hiếm hoi con gái Han Ga In lộ diện mạo

Theo đoạn video, lịch trình 1 ngày của 3 mẹ con Han Ga In bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng và kết thúc vào lúc 21 giờ tối. Trong đó, con gái lớn Han Ga In đi học từ 7 giờ 30 sáng đến 16 giờ chiều, sau đó ăn tối và đến lớp học toán lúc 18 giờ tối, rồi tan học lúc 21 giờ tối. Con trai út thì nhẹ nhàng hơn khi chỉ đến trường mẫu giáo lúc 9 giờ sáng và tan học lúc 14 giờ 10 phút chiều.

Video Han Ga In hé lộ lịch trình học kéo dài 14 tiếng của các con gây tranh cãi

Là thương hay đặt nặng thành tích?

Sau khi video được đăng tải, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện, gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng không ngần ngại đặt câu hỏi cho Han Ga In là cô đang muốn tốt cho con hay đặt nặng thành tích: "Han Ga In cũng không khác những bà mẹ trong khu nhà giàu luôn đặt nặng thành tích của con cái", "lịch học này cho một cô bé 9 tuổi là quá nặng", "Han Ga In giống kiểu người sẵn sàng làm mọi thứ vì việc học của các con", "phải chăng cô ấy có đang đặt nặng chuyện thành tích cho con cái", "học tới 21 giờ là quá sức với một đứa trẻ"...

Han Ga In bị công chúng đặt câu hỏi là thương hay áp đặt thành tích khi sắp xếp lịch học dày đặc cho con gái

Đáp lại những chỉ trích từ công chúng, Han Ga In giải thích: "Con gái lớn của tôi chỉ về muộn vào những ngày có lớp học toán. Trước đây, con học vào buổi trưa thứ 7, nhưng khi lên lớp, trung tâm đã chuyển sang lớp học buổi chiều. Nếu muốn tiếp tục học ở đây thì không còn cách nào khác".

Cô nhấn mạnh: "Nếu ngày nào cũng về muộn, cả tôi và con đều sẽ kiệt sức, nên tôi không ép buộc các con học hành khắc nghiệt. Quan trọng nhất là các con không phải học những gì chúng không muốn. Dù không đi học thêm, miễn là các con hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng".

Trong lần xuất hiện mới nhất trên chương trình "You quiz on the block" với tư cách khách mời, Han Ga In 1 lần nữa phân trần về việc bị dân mạng chỉ trích ép con học nhiều: "Mọi người nghĩ rằng tôi bắt ép con cái học hành rất nhiều, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Bọn trẻ nhà tôi không phải là những đứa trẻ mà tôi có thể ép học. Tôi chỉ mới biết mình thích gì sau khi bước qua tuổi 40. Vì hồi nhỏ tôi không có cơ hội thử nhiều thứ. Tôi mong các con của mình sẽ sớm nhận ra điều đó".

Lịch trình cụ thể được Han Ga In đăng tải

Thực tế, không riêng gì Han Ga In, nhiều người cho rằng, đại đa số các ông bố bà mẹ đều rất quan trọng vấn đề thành tích học tập của con cái. Bởi, Hàn Quốc từ trước đến nay vốn nổi tiếng với hệ thống giáo dục nghiêm khắc và có phần tập trung vào vấn đề thành tích. Điều này thậm chí còn được đưa vào rất nhiều bộ phim Hàn Quốc đình đám. Học sinh thường phải đối mặt với nhiều áp lực lớn trong quá trình học và đặc biệt là các kỳ thi. Thời gian học thường kéo dài cả ngày, bắt đầu từ sáng sớm ở trường học và có thể tới tận tối muộn tại trung tâm dạy thêm.

Chương trình học nghiêm ngặt và tập trung vào các môn khoa học, toán học, ngữ văn. Đặc biệt, giáo dục Hàn Quốc còn nổi tiếng với sự cạnh tranh khốc liệt và áp lực thành tích giữa các học sinh. Cha mẹ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy con cái đạt được thành tích cao.

Theo nhà kinh tế tại Đại học Quốc gia Seoul - Park Saing-In nhận định các phụ huynh Hàn Quốc dành một tỷ lệ đặc biệt lớn trong thu nhập gia đình để chi cho giáo dục của con cái. Những áp lực và kỳ vọng của bố mẹ cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến chứng căng thẳng, lo âu, thậm chí mắc phải các vấn đề sức khỏe tâm lý trong trẻ.