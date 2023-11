Nữ thần sắc đẹp một thời bị khán giả công khai chê già, rời showbiz sống đời cô độc cùng 1700 tỷ

Nhắc đến những "tường thành" nhan sắc rúng động một thời của màn ảnh Hoa ngữ, khán giả chắc chắn khó có thể quên được Châu Hải My. Mỹ nhân sinh năm 1966 từng ghi danh thi Hoa hậu Hồng Kông vào năm 19 tuổi, tạo nên "cơn sốt" trong thế hệ mỹ nhân showbiz vào thập niên 80 dù không có giải. Truyền thông Sina nhiều lần ca tụng cô bằng những danh xưng "nữ thần sắc đẹp", "người đẹp trong mộng" của fan nam thời điểm bấy giờ.

Cùng năm thắng Hoa hậu, Châu Hải My đăng ký học lớp diễn xuất của TVB, sau đó nhanh chóng được cho đóng phim trong Dương Gia Tướng. Sau đó, cô gắn bó với TVB trong gần 15 năm rồi rời đi, chọn con đường khác. Trong khoảng thời gian đó, Châu Hải My ghi điểm với vai Chu Chỉ Nhược trong bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký kinh điển năm 1994. Ngoài ra với vai Tiểu Phù Dung trong Đại Náo Quảng Xương Long, Châu Hải My còn được mệnh danh "ma nữ đẹp nhất màn ảnh".

Khoảng thời gian thập niên 80-90 chính là khi Châu Hải My "càn quét" màn ảnh nhỏ với loạt vai cổ trang tuyệt sắc. Bước sang những năm 2000, Châu Hải My đến độ tuổi "tam tuần" nhưng vẫn được săn đón. Cô tham gia nhiều chế tác lớn như Anh Hùng Xạ Điêu, Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ, Hương Mật Tựa Khói Sương... và vẫn ghi dấu ấn bởi nhan sắc nổi bật. Có thể nói Châu Hải My là một trong số ít những sao nữ có sự nghiệp diễn xuất ổn định, không bị "đào thải" theo thời gian.

Tuy nhiên kể từ sau Hương Mật Tựa Khói Sương, Châu Hải My lại ít đóng phim hẳn. Nữ diễn viên chia sẻ rằng đã đến lúc cô nên chậm lại và tận hưởng cuộc sống. Cô cũng tiết lộ nhiều chuyện khổ cực, "bán mạng" khi quay phim năm xưa, thậm chí từng nhịn đói nhiều ngày, tự mình đóng cảnh nhảy lầu. Ở thời điểm hiện tại, cô đã không còn đủ sức để lăn xả vì nghề như vậy.

Châu Hải My có phần xuống sắc ở tuổi U60

Gần đây khi đang livestream, Châu Hải My đã khiến khán giả tiếc nuối với ngoại hình khá xuống sắc, không còn tươi trẻ như xưa. Không ít cư dân mạng còn thẳng thắn bình luận chê bai nữ diễn viên "như bà ngoại", song cô không buồn mà còn đáp trả hài hước "Ừ, ngoại đây cháu!". Sau nhiều thập kỷ dành trọn thanh xuân cho diễn xuất, Châu Hải My đang có cuộc sống an nhàn. Dù chưa có chồng con, cuộc sống có phần quạnh quẽ cô độc nhưng Châu Hải My vẫn giữ tinh thần tích cực, đặc biệt khi cô sở hữu khối tài sản lên đến 70 triệu USD (hơn 1700 tỷ đồng) nhờ kinh doanh và tích lũy từ khi làm nghề.