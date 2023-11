Nam chính có tài biến mọi bạn diễn nữ thành "người khổng lồ" vì quá ốm yếu, phim mới trông tiều tụy đến báo động

Màn ảnh Hoa ngữ cuối năm chứng kiến cuộc chiến của loạt phim ngôn tình hiện đại, trong đó có sự trở lại của nam diễn viên La Vân Hi trong dự án Người Yêu Hệ Chữa Lành (tựa cũ: Khi Tình Yêu Gặp Được Darwin). Trở lại với bối cảnh hiện đại nhưng La Vân Hi vẫn tiếp tục bị "réo tên" vì ngoại hình kém hấp dẫn, quá gầy gò khiến bạn diễn nữ bị ảnh hưởng lây.

Trong Người Yêu Hệ Chữa Lành, La Vân Hi vào vai bác sĩ khoa thần kinh Cố Vân Tranh, có tuyến tình cảm với nữ chính Tô Vĩ An do Chương Nhược Nam thể hiện. Tuy đóng vai bác sĩ nhưng hình tượng của La Vân Hi trong phim bị QQ chê bai hết lời. Trong nhiều khung hình, La Vân Hi trông vô cùng xanh xao, tiều tụy chẳng khác gì bệnh nhân chứ không phải người làm ngành y.

QQ còn so sánh Cố Vân Tranh với Chu Tiểu Phong (Triệu Hựu Đình đóng) trong Vấn Tâm để thấy rõ sự khác biệt.

La Vân Hi làm bác sĩ nhưng nhợt nhạt như bệnh nhân

Vì có thân hình gầy gò, thiếu sức sống nên thành ra diễn xuất của La Vân Hi trong Người Yêu Hệ Chữa Lành trở nên thiếu thuyết phục, thậm chí bị chê nhìn như kẻ "vô lại" hơn là bác sĩ. Ngoài ra, anh còn không thuyết phục ở khoản "phản ứng hóa học" với Chương Nhược Nam khi thậm chí còn nhỏ con hơn cô. Trong một khung hình, gương mặt của La Vân Hi chỉ bé bằng một nửa bạn diễn nữ. Việc trở nên quá ốm yếu khiến cho các bạn diễn nữ của La Vân Hi bỗng dưng bị "khổng lồ hóa" thất thường. Trước Chương Nhược Nam thì đã có Bạch Lộc, Ngô Thiến... gặp vấn đề này.

La Vân Hi ảnh hưởng đến bạn diễn nữ vì quá gầy

Vì có quá nhiều điểm trừ nên kể từ khi lên sóng, Người Yêu Hệ Chữa Lành gặp thất bại nặng nề. Phim có rating thấp khi chiếu đài (khoảng 0,5%), thậm chí không nhận được bất cứ tài trợ quảng cáo nào trong 4 tập đầu lên sóng. Sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhiều khán giả cho rằng giờ đây La Vân Hi mới "hiện nguyên hình", gặp tín hiệu đáng báo động trong sự nghiệp.