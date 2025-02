“Nữ thần Kpop” UEE bị cắt ghép ảnh nóng bên trai lạ, cách CEO giải quyết khiến MXH dậy sóng

Trưa 8/2, tờ Koreaboo đưa tin, vụ ồn ào ảnh nóng liên quan tới UEE (After School) hồi năm 2009 bỗng gây chú ý trở lại trên khắp các diễn đàn mạng xã hội xứ Hàn sau khi nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ về vụ việc năm nào khi xuất hiện trên Vlog của kênh YouTube By PDC mới đây. Theo lời UEE, 1 đối tượng xấu đã photoshop ác ý khoảnh khắc nữ ca sĩ đang cắt bánh sinh nhật vào tấm hình 1 người đàn ông lạ mặt nhằm tạo nên bức ảnh khỏa thân gây náo loạn mạng xã hội lúc bấy giờ. Đáng nói, vụ việc xảy ra vào thời điểm UEE mới chỉ debut được khoảng 3 tháng.

Ngay sau khi bức ảnh trở nên viral, nữ ca sĩ đã bị gọi gấp lên văn phòng công ty để gặp CEO. Những tưởng CEO sẽ "nổi trận lôi đình", tra hỏi dồn dập mỹ nhân After School, nhưng trên thực tế anh đã ra sức trấn an tinh thần nữ ca sĩ và có động thái phản ứng kịp thời để giải quyết khủng hoảng truyền thông. Còn nhớ khi đó, đại diện của UEE đã mạnh mẽ phản bác lại thông tin nữ ca sĩ lộ ảnh đồi trụy: "Bức ảnh hoàn toàn là giả. Chúng tôi đã xác nhận với UEE. Nữ ca sĩ rất sốc và không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình". Đồng thời, phía thành viên After School còn tung được bằng chứng cho thấy tấm hình nude nói trên là sản phẩm chỉnh sửa ác ý. Ngay sau đó, vụ việc đã chìm xuống nhanh chóng và UEE tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật. Cách giải quyết của CEO khi mỹ nhân After School gặp họa "từ trên trời rơi xuống" đã gây sốt mạng xã hội, nhận được nhiều lời tán thưởng từ công chúng.

UEE rơm rớm nước mắt kể lại thời điểm cô bất ngờ bị kéo vào lùm xùm ảnh nóng

Hình ảnh nude được cho là của UEE bên trai lạ từng khiến công chúng rúng động 1 thời

Hóa ra, bức hình trên là sản phẩm chỉnh sửa. Cụ thể, 1 đối tượng xấu đã photoshop ác ý khoảnh khắc nữ ca sĩ trong tiệc sinh nhật vào tấm hình 1 người đàn ông lạ

Thông qua Vlog mới đây, UEE bày tỏ sự cảm kích đối với CEO: "Hôm đó tôi đột nhiên bị gọi lên văn phòng. Lúc đó, tôi hoảng hốt lắm. Nhớ lại mọi chuyện khi ấy, tôi thật sự biết ơn CEO của công ty chủ quản. Anh ấy nói chuyện 1 cách tử tế, ân cần nhằm tránh làm tôi bị tổn thương. CEO nói với tôi rằng ‘Lắng nghe tôi này, UEE. Chúng tôi đều tin tưởng em. Chúng tôi biết em sẽ không bao giờ quay chụp những hình ảnh hay video như vậy. Nhưng giờ đây, mọi tin đồn đều hướng tới em. Vậy nên, hãy nhìn vào tấm ảnh và nói cho tôi biết chuyện này có phải là thật không?". Nhờ thái độ đầy thiện chí của CEO, UEE đã có thể giữ vững tinh thần để tự chứng minh mình hoàn toàn trong sạch.

Cũng trong Vlog mới đây, UEE thú nhận cô từng cảm thấy mông lung trước quyết định gia nhập showbiz sau khi vướng lùm xùm ảnh nude "từ trên trời rơi xuống": "Lúc đó, tôi chỉ mới gia nhập showbiz chưa đầy 3 tháng. Vụ việc thực sự đã khiến tôi bị tổn thương sâu sắc. Tôi luôn sống theo phương châm ‘Không làm tổn hại đến người khác’. Thế nhưng khi vụ việc nổ ra, tôi cảm giác như mình đang gây hại tới danh tiếng của After School và công ty quản lý. Hồi đó, chỉ cần nghe thấy tiếng máy ảnh xung quanh là tôi lại giật mình thầm nghĩ trong lòng ‘Họ lại đang chụp mình sao?’. Tôi bắt đầu tự hỏi ‘Liệu mình có thích hợp để trở thành người nổi tiếng hay không?’. Tôi từng nghĩ mình có thể vượt qua vụ ồn ào ảnh nóng 1 cách dễ dàng. Nhưng sự thật vụ việc ngày đó đã để lại 1 vết thương lớn trong tôi. Dù sự thật đã được phơi bày và đó vốn là hình ảnh photoshop, nhưng lúc ấy tôi vẫn còn quá trẻ. Tôi cảm thấy nếu vụ việc xảy ra ở thời điểm hiện tại, tôi có thể dễ dàng vượt qua cơn khủng hoảng".

Vụ lùm xùm ảnh nude đã để lại vết thương tâm lý lớn trong lòng nữ thần tượng 8X

UEE sinh năm 1988, có tên thật là Kim Yoo Jin. Cô ra mắt cùng After School khi vừa tròn 21 tuổi và từng là 1 trong "nữ thần Kpop" hot nhất làng nhạc xứ Hàn vào những năm 2010. Không chỉ gặt hái được nhiều thành công cùng nhóm After School trên mặt trận âm nhạc, UEE còn tỏa sáng khi lấn sân diễn xuất qua loạt tác phẩm truyền hình như Cô Nàng Đẹp Trai, High Society...

UEE gặt hái được nhiều thành công trên cả 2 lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất

Nguồn: Koreaboo