Nữ sinh viên Y khoa gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp khi ngồi ngủ gật trên hành lang bệnh viện, hóa ra là vợ cầu thủ nổi tiếng

Tạm gác hình ảnh nàng WAG điệu đà, Trần Bích Hạnh gây chú ý với diện mạo giản dị khi khoác áo sinh viên Y khoa, miệt mài theo đuổi hành trình học tập kéo dài 6 năm.

Trần Bích Hạnh - bà xã của cầu thủ Vũ Văn Thanh - mới đây gây sốt MXH khi chia sẻ về một ngày đi học của sinh viên Y khoa. Không váy áo cầu kỳ, không những màn lên đồ sang chảnh thường thấy, Bích Hạnh xuất hiện với hình ảnh rất đỗi đời thường: khoác áo blouse, ngồi học, ghi chép và tranh thủ từng khoảng thời gian để nghỉ ngơi ngay trên hành lang bệnh viện.

Trong loạt hình ảnh đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ, Bích Hạnh diện áo blouse trắng, bên trong là trang phục đơn giản, kết hợp với quần tối màu và chân đi đôi dép crocs quen thuộc với các bác sĩ và nhân viên y tế. Mái tóc dài được buộc gọn, phần tóc mái rủ tự nhiên trước trán. Không cần trang điểm cầu kỳ hay diện những bộ đồ tôn dáng, bà xã Văn Thanh vẫn ghi điểm nhờ gương mặt xinh đẹp, trẻ trung, đường nét thanh tú và thần thái nhẹ nhàng.

Visual của bà xã Vũ Văn Thanh khi đi học Y khoa (Ảnh: TTNV)

Trên hành lang, Bích Hạnh ngồi trên ghế, ôm tập tài liệu sau giờ học, tranh thủ chợp mắt, dáng vẻ có phần mệt mỏi. Ở khoảnh khắc khác, bà xã hậu vệ Văn Thanh chăm chú ghi chép vào vở khi nghe giảng. Những chi tiết rất đời thường này mang đến hình ảnh hoàn toàn khác về nàng WAG vốn thường được biết đến với gia thế "khủng", phong cách sang chảnh, chỉn chu.

Nàng WAG Trần Bích Hạnh chăm chú ghi chép khi đi học (Ảnh: TTNV)

Đáng chú ý, việc học Y khoa không phải quyết định nhất thời của Bích Hạnh. Cô cho biết bản thân đã lựa chọn theo học thêm một bằng đại học Y khoa kéo dài 6 năm, dù công việc trước đó vốn rất bận rộn. "Mọi người xung quanh vẫn luôn thắc mắc là tại sao công việc bộn bề như vậy mà vẫn lựa chọn kiên trì đi học thêm 1 bằng đại học Y khoa 6 năm nữa. Khi lựa chọn đi học, mình cũng phải cắn răng bỏ dở dang rất nhiều công việc thu nhập tốt, kinh tế vì thế cũng giảm đi đáng kể", Bích Hạnh tâm sự.

Thế nhưng, càng đi được xa, cô lại càng quyết tâm bám trụ với lựa chọn của mình. Với Bích Hạnh, đây không chỉ là chuyện học thêm một tấm bằng mà còn là hành trình theo đuổi một hướng đi phù hợp với tương lai và những dự định công việc mà cô đang chuẩn bị.

Hình ảnh đời thường của Bích Hạnh khi làm sinh viên Y khoa (Ảnh: TTNV)

Đặc biệt, bà xã Văn Thanh tiết lộ một lý do khác khiến cô muốn kiên trì đến cùng là để trở thành tấm gương cho con gái Bông. Cô mong muốn con có thể nhìn vào hành trình của mẹ để hiểu hơn về sự bền bỉ, kiên định với lựa chọn của mình ngay cả khi con đường phía trước không dễ dàng.

"6 năm là một hành trình dài. Nhưng nếu đó là con đường mình thực sự muốn đi, thì những vất vả trên đường cũng trở nên đáng giá", Bích Hạnh viết.

Hình ảnh Bích Hạnh trên giảng đường vì thế cũng nhận được nhiều sự chú ý. Từ một nàng WAG thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh nữ tính, cô giờ đây lại gắn với áo blouse trắng, sách vở và những buổi học kéo dài. Dẫu không còn điệu đà như những lần xuất hiện trước đó, Bích Hạnh vẫn giữ được nét cuốn hút riêng. Gương mặt thanh tú, vóc dáng gọn gàng cùng phong thái nhẹ nhàng khiến cô trông như một nữ sinh dù đã bước vào cuộc sống gia đình.

Nhan sắc của bà xã Vũ Văn Thanh (Ảnh: FBNV)

Văn Thanh luôn ủng hộ vợ trên con đường học thức (Ảnh: FBNV)