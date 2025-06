Nữ sinh trường y ở TP.HCM mất tích sau khi bị lừa 7 tỉ đồng sao kê tài khoản: Chuyện ly kỳ như trong phim

Mới đây, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) bất ngờ nhận được thông tin về việc một sinh viên tên MT (đang học năm cuối) của trường bị lừa số tiền 7 tỉ đồng rồi mất tích.

Sự việc được thông tin đến trường khi gia đình trình báo lên Công an phường 12, quận 10 và Công an TP.HCM. Sau đó, phía công an và phụ huynh đã liên hệ nhà trường để xác minh thông tin, đồng thời phối hợp tìm kiếm sinh viên.

3 ngày “đua top” mất 7 tỉ đồng

Theo đơn trình báo từ gia đình T., trưa 23/5, T. gọi điện về cho mẹ nói về việc được nhà trường chọn đi giao lưu sinh viên quốc tế tại Cộng hòa Liên bang Đức và nhờ gia đình nộp tiền vào tài khoản để T. sao kê, nộp cho trường làm hồ sơ.

Sinh viên MT bị lừa xuất phát từ văn bản giả mạo về chương trình giao lưu quốc tế

Sau đó, ngày 26/5, gia đình chuyển vào tài khoản của T. 1,5 tỷ đồng. T. đã gửi về danh sách sao kê có 10 sinh viên và nói trường sẽ ưu tiên cho 5 sinh viên có tài khoản sao kê nhiều nhất để nhận học bổng đi du học. Nghe T. yêu cầu gửi thêm tiền, gia đình T. gửi thêm 1,48 tỷ đồng vào tài khoản con.

Hôm sau, ngày 27/5, T. gửi bản sao kê và báo chưa vào được top 5, muốn ba mẹ chuyển thêm. Gia đình chuyển thêm 2,02 tỷ đồng để tròn 5 tỷ.

Nhưng sau đó, T. gửi sao kê và nói vẫn chưa được vào top 5, năn nỉ ba mẹ gửi thêm tiền. Gia đình gửi thêm vào tài khoản của T. 500 triệu đồng.

Hôm sau nữa, T. tiếp tục gửi sao kê và nói các bạn đã “nâng” lên hết rồi, còn con không được vào top 5, van xin ba mẹ gửi thêm lần nữa.. Thấy vậy, gia đình T. đã vay mượn gửi cho con thêm 1,5 tỷ đồng.

Lúc này, T. nói đã được vào top 5 nhưng để chắc suất, cần thêm 300 triệu đồng nữa.

Thấy nghi ngờ, gia đình nhờ người quen trong ngân hàng kiểm tra số dư trong tài khoản của T., mới biết trong tài khoản của con không còn tiền.

Gia đình gọi điện, T. viện cớ đi học không liên lạc được, chỉ trả lời trong tài khoản điện thoại vẫn có 7 tỷ đồng. Gia đình tìm đến chỗ trọ của T. thì được biết từ ngày 14/5 đến nay, T. không ở chỗ trọ. Từ ngày 23/5, T. cũng không đến thực tập tại bệnh viện như kế hoạch. Các bạn hỏi thăm thì T. nói về quê thăm mẹ bệnh.

Kẻ lừa đảo gửi kết quả sao kê giả mạo để thông báo sinh viên MT vào tốp 5

Sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình đã tìm được sinh viên MT. Hiện tại, sức khỏe tinh thần của em vẫn chưa ổn định, có thể em đã trải qua một thời gian hoảng sợ, lo lắng.

Văn bản giả mạo cấp học bổng du học như thế nào?

Đại diện phía Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết qua những chứng từ phía gia đình cung cấp, sinh viên MT bị lừa do tin vào một văn bản giả mạo về chương trình giao lưu sinh viên quốc tế tại Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2025. Con dấu và chữ ký của Phó Hiệu trưởng trong văn bản cũng bị làm giả.

Cụ thể, để tạo niềm tin, văn bản giả mạo này còn đề cập đến thông báo của đại sứ quán Đức tại ĐH Y khoa Johannes Gutenberg Mainz (Cộng hòa liên bang Đức) về việc chính phủ Đức cấp các suất học bổng ngắn hạn.

Văn bản này còn nêu rõ đối tượng sinh viên trúng tuyển là những sinh viên năm cuối tại Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (đối với ngành Y khoa) hoặc năm thứ 2 trở lên (đối với các ngành còn lại).

Chương trình giao lưu được chính phủ Đức tài trợ 100% (bao gồm: vé máy bay nội địa, phí sinh hoạt, phí tham quan trong suốt thời gian học). Lộ trình của chương trình kéo dài hai tháng và tất cả chi phí còn lại sẽ do nhà trường hỗ trợ.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Văn bản còn yêu cầu sinh viên muốn tham gia cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ bao gồm một bộ sơ yếu lý lịch và một bản sao kê minh chứng khả năng tài chính.

Về phần sao kê minh chứng tài chính, văn bản yêu cầu: “sinh viên cần có số dư tối thiểu từ 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng của mình để làm biên bản sao kê điện tử. Đối với sinh viên có khả năng tài chính tốt, kèm theo kết quả học tốt sẽ nhận được suất du học 80% tại trường ĐH Y khoa Johannes Gutenberg Mainz (Cộng hòa liên bang Đức)”. Và thời hạn đăng ký hồ sơ từ ngày 12/5 đến ngày 26/5.

Được biết, ngay sau khi tiếp nhận được sự việc, trường đã có văn bản cảnh báo và đăng tải trên các kênh thông tin của trường.

Nhà trường khẳng định: “Thời điểm hiện tại, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không triển khai bất kỳ chương trình du học hoặc trao đổi sinh viên quốc tế. Các hoạt động liên kết với ĐH Johannes Gutenberg Mainz, Cộng hòa Liên bang Đức chỉ dành cho sinh viên các lớp thuộc khoa Y Việt – Đức.

Tất cả các thông tin (nếu có) về các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, du học,… đều được trường đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của trường, đồng thời gửi tới sinh viên qua tài khoản online cá nhân hoặc email cá nhân do trường cấp cho sinh viên bằng email của các đơn vị thuộc trường (email có đuôi @pnt.edu.vn)…”

Cũng theo đại diện nhà trường, đây là trường hợp thứ hai liên quan đến sinh viên của trường bị lừa tiền mà trường được cung cấp thông tin chính thức từ trước đến nay.

“Thời gian qua, trường cũng đã liên tục cảnh báo đến sinh viên về các hình thức lừa đảo thông qua các kênh như sinh hoạt tại lớp, tại khoa và trong hoạt động của trường, kênh thông tin trực tuyến, gửi email thông báo…Tuy nhiên, có thể nhiều sinh viên chỉ mải tập trung học tập và chủ quan, thiếu kiến thức xã hội, dẫn đến thiếu kỹ năng nhận diện và ứng phó với các tình huống xảy ra trong thực tế, để rồi bị lừa một cách đáng tiếc”, phía nhà thường thông tin.