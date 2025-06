Thủ đoạn tinh vi thuê người Việt làm giám đốc công ty để rửa tiền, lừa đảo

Chiều 3/6, Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vừa qua Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; khởi tố một bị can, bắt tạm giam về tội Rửa tiền.

Vụ án bắt đầu khi Công an TP Hà Nội liên tiếp nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân về việc bị lừa đảo trên không gian mạng, với hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ qua các ứng dụng “TTlive”, “TikTok”, “Tokspot”.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị và một số thương hiệu để gọi điện thoại thông báo, gửi quà tặng tri ân miễn phí.

Sau đó, từng bước, chúng tiếp cận dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng bằng tiền. Sau nhiều lần bị hại chuyển tiền với số lượng lớn, hệ thống sẽ thông báo lỗi và số tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt.

Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh minh hoạ)

Công an TP Hà Nội đã tổ chức xác minh, đấu tranh, và xác định một số đối tượng là người nước ngoài đã mở công ty và thuê người Việt Nam đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật; mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền Việt, có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo, đánh bạc…

Sau đó, các đối tượng sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu.

Trước tình trạng trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế…

"Công dân phải nhận thức đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý khi được thuê làm đại diện pháp luật cho các công ty, nhất là công ty, doanh nghiệp do người nước ngoài quản lý", Bộ Công an nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân thận trọng và cảnh giác trước những tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng hoặc mời tham gia chương trình tri ân khách hàng miễn phí; tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền; không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nhận thấy các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan công an nơi gần nhất trình báo để được hướng dẫn, giải quyết.