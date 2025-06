Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của 2 số điện thoại 0342867523, 077606035: Người thường xuyên mua hàng online cần cảnh giác

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam là đối tượng Lưu Thanh Bảo (SN: 1993; thường trú: phường 8, thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bài viết của đối tượng trên các trang mạng xã hội.



Trong khoảng tháng 10 và 11 năm 2024, đối tượng Lưu Thanh Bảo đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán hàng hóa. Cụ thể, Bảo sử dụng tài khoản Facebook tên “Lưu Bảo” đăng bài quảng cáo bán các mặt hàng trang trí lễ, Tết như cây thông Noel, đèn nháy, đồ thủ công... Các bài viết được chia sẻ vào nhiều hội nhóm mua bán nhằm tiếp cận đông đảo người tiêu dùng. Đối tượng công khai số điện thoại 0342.867.523 và tài khoản Zalo tên “Hoàng Phong” để người mua liên hệ.

Sau khi thỏa thuận, Bảo yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng do mình cung cấp, sau đó chặn toàn bộ liên lạc, không giao hàng như cam kết. Để tạo lòng tin với khách đặt số lượng lớn, đối tượng còn gửi hàng mẫu miễn phí. Khi người mua tin tưởng và chuyển tiền cho đơn hàng chính, Bảo tiếp tục chiếm đoạt. Ngoài ra, khi khách hàng nghi ngờ, đối tượng dùng số điện thoại 077.606.035 giả danh nhân viên nhà xe, gọi điện xin lỗi vì giao hàng trễ, nhằm kéo dài thời gian và đánh lạc hướng bị hại. Đây là thủ đoạn tinh vi, có tính toán, cần cảnh giác cao.

Qua sự việc này, để chủ động phòng ngừa với loại tội phạm này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các tài khoản mạng xã hội không rõ ràng, nhất là khi người bán yêu cầu chuyển tiền cọc trước, hứa giao hàng sau mà không có thông tin rõ ràng. Đồng thời không chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán cho những người bán hàng không có địa chỉ kinh doanh rõ ràng, không có giấy phép kinh doanh, hoặc không có đánh giá, phản hồi rõ ràng từ người mua trước.

Người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin người bán trước khi giao dịch. Ưu tiên mua hàng qua các sàn thương mại điện tử uy tín, có chính sách đảm bảo quyền lợi người mua. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý, ngăn chặn hậu quả xảy ra.