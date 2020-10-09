Nữ sinh trong vụ “Cornell 7” nhận loạt lời đe dọa, gia đình bị cảnh báo nếu không rút đơn kiện

Nữ sinh trong vụ kiện “Cornell 7” liên tục nhận những lời đe dọa nghiêm trọng, trong đó có cuộc gọi dọa bắn người thân nếu cô không rút đơn kiện.

Jane Doe, nhân vật trung tâm trong vụ kiện liên quan đến nhóm “Cornell 7”, đã liên tục nhận được những lời đe dọa đến tính mạng kể từ khi công khai cáo buộc bị cưỡng hiếp tập thể. Trong số này có tin nhắn và cuộc gọi đe dọa sẽ “bắn những người khác trong gia đình” nếu cô không rút đơn kiện.

Người gửi tin tự nhận có liên quan đến Jonathan Newell, một cựu sinh viên Cornell đã bị đuổi học. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy người này thực sự có quan hệ với Newell.

Trong nhiều tin nhắn, người này lúc gọi Newell là “anh em”, lúc lại gọi là “anh họ”. Những lời đe dọa còn xuất hiện trong một cuộc điện thoại kéo dài khoảng 3 phút. Người gọi bình thản nhắc đến tên Doe, địa chỉ và những người cô quen biết, đồng thời đe dọa gây hại.

“Yo. Nói thật nhé, tao có thể sẽ đến thẳng nhà và bắn những người trong gia đình mày. Tao không quan tâm nữa. Mày đang khiến tao phát điên vì cứ phớt lờ tao” người này nói “Sao mày lại nói dối về Jonathan, anh em của tao? Tại sao mày lại buộc tội anh Jonathan vô tội của tao? Chuyện đó thật điên rồ. Jonathan, anh em của tao... Mày buộc tội anh ấy một chuyện mà anh ấy không làm. Anh ấy vô tội, vô tội.”

“Tao nghe thấy mày, tao nghe cả tiếng mày thở. Thay vì nói chuyện, mày cứ ngồi im ở đó. Sao mày không thể nói chuyện như một con người bình thường? Nếu mày cứ tiếp tục phớt lờ tao, tao không thể đảm bảo mày sẽ an toàn đâu. Nghiêm túc đấy. Tao nói thật đấy.”

Cuộc gọi kết thúc bằng những lời đe dọa sẽ “đánh cho nhừ tử” và “làm những chuyện khác” với một người quen của Doe.

Người này được cho là cũng đã đe dọa nhiều người khác quen biết Doe. Những tin nhắn có nội dung nghiêm trọng đến mức cô phải trình báo cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó được điều đến nhà cô để điều tra.

Người biểu tình đeo sticker “Xin chào, tôi là Jane Doe” để bày tỏ sự ủng hộ với nữ sinh đứng đơn kiện trong vụ cáo buộc xâm hại tình dục gây tranh cãi tại Đại học Cornell (Ảnh: OLGA FEDOROVA/EPA/Shutterstock)

Luật sư của Doe, ông Thomas Giuffra, cho biết đây chỉ là hai trong số rất nhiều lời đe dọa mà thân chủ ông nhận được kể từ khi cô khởi kiện các thành viên hội huynh đệ Chi Phi. Vụ kiện đã gây tranh cãi trên toàn nước Mỹ, liên quan đến cách cảnh sát, công tố viên và Đại học Cornell xử lý những cáo buộc nghiêm trọng của Doe.

“Lẽ nào mọi người không còn phép lịch sự tối thiểu nữa sao? Thật hèn nhát khi những người này không thể tranh luận một cách văn minh”, Giuffra nói “Chúng ta có tòa án và thẩm phán vì một lý do: để giải quyết tranh chấp dân sự thay vì đe dọa ai đó và gia đình họ.”

“Đã đến lúc hạ nhiệt mọi chuyện, bởi mọi người đang hành động một cách nguy hiểm”, ông nói thêm.

Theo lời khai của Doe, vào tháng 10/2024, cô đến một nhóm của Cornell và uống rượu, sử dụng ketamine sau khi đồng ý quan hệ với Newell và Matthew Ingalls. Tuy nhiên, theo cáo buộc của cô, sự việc nhanh chóng vượt khỏi thỏa thuận ban đầu khi một trong hai người thông báo trên nhóm trò chuyện chung của hội.

Doe cáo buộc sau đó nhiều thành viên khác lần lượt ra vào căn phòng và cưỡng hiếp cô. Ban đầu, cô khai với cảnh sát rằng quan hệ tình dục giữa mình và những người này là tự nguyện. Tuy nhiên, khoảng ba tuần sau, Doe trình báo vụ việc là cưỡng hiếp, sau khi được bạn bè cho rằng cô có thể đã bị xâm hại tình dục.

Các công tố viên địa phương khi đó quyết định không truy tố vụ việc. Theo họ, Doe từng khai với cảnh sát rằng cô tự nguyện sử dụng rượu và ma túy trong đêm xảy ra sự việc. Theo luật New York, điều này khiến những hành vi sau đó được xem là do cô tự chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, một cuộc điều tra nội bộ của Đại học Cornell sau đó xác định hai trong số những người bị Doe cáo buộc, trong đó có Newell, phải chịu trách nhiệm về hành vi xâm hại tình dục. Cả hai bị đuổi học.

Tháng 9, Doe khởi kiện 7 thành viên hội Chi Phi cùng Đại học Cornell, sau khi thu thập được các tin nhắn trong nhóm trò chuyện của hội. Một trong những tin nhắn được cho là có nội dung thông báo rằng “có người sẵn sàng quan hệ”, qua đó kêu gọi các thành viên khác đến phòng của Doe. Những tin nhắn này cũng góp phần khiến các công tố viên mở lại cuộc điều tra.

Nguồn: The New York Post