Khoan thăm dò xuống đáy biển, phát hiện mỏ khí đốt trữ lượng 10,3 triệu thùng dầu tương đương

Lượng hydrocarbon có thể thu hồi tại phát hiện mới được ước tính trong khoảng 0,5-1,6 triệu m³ tiêu chuẩn, tương đương 3,3-10,3 triệu thùng dầu tương đương.

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Tập đoàn năng lượng Na Uy Equinor cùng các đối tác vừa phát hiện một mỏ khí đốt mới tại Biển Bắc, với lượng tài nguyên có thể thu hồi ước tính lên tới 10,3 triệu thùng dầu tương đương (boe). Phát hiện nằm gần khu vực khai thác hiện hữu, tạo điều kiện để tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có trên Thềm lục địa Na Uy (NCS).

Theo Equinor, khí đốt được phát hiện tại khu vực Gullfaks South, cách thành phố Bergen khoảng 190 km về phía tây bắc. Giếng thăm dò mang tên 34/10-D-4 BH được khoan như một giếng phụ trong quá trình khoan giếng khai thác.

Giàn khoan Askeladden thực hiện hoạt động khoan trong khu vực giấy phép khai thác của mỏ Gullfaks, nơi Equinor cùng các đối tác Petoro và OMV tham gia sở hữu.

Dữ liệu từ đơn vị vận hành cho thấy lượng hydrocarbon có thể thu hồi tại phát hiện mới được ước tính trong khoảng 0,5-1,6 triệu m³ tiêu chuẩn, tương đương 3,3-10,3 triệu thùng dầu tương đương.

Gunnar Egge, Phó Chủ tịch Equinor phụ trách mỏ Gullfaks, cho biết việc phát hiện các nguồn tài nguyên quy mô đáng kể thông qua những giếng thăm dò có chi phí thấp là tín hiệu tích cực. Theo ông, nguồn tài nguyên mới có thể tạo ra những thùng dầu có hiệu quả kinh tế, đồng thời góp phần duy trì hoạt động và sản lượng tại mỏ Gullfaks.

Gullfaks là một trong những khu vực dầu khí quan trọng của Na Uy trên Biển Bắc. Việc phát hiện thêm tài nguyên gần các mỏ đang khai thác có lợi thế khi doanh nghiệp có thể xem xét kết nối với hệ thống đường ống, giàn khai thác và các cơ sở xử lý hiện hữu, thay vì phải xây dựng toàn bộ hạ tầng mới. Điều này có thể giúp giảm nhu cầu đầu tư và hỗ trợ đưa nguồn tài nguyên mới vào khai thác nếu được đánh giá phù hợp.

Phát hiện tại Gullfaks South diễn ra trong bối cảnh Na Uy tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm dầu khí trên NCS. Hơn một tháng trước, Equinor cùng Aker BP và Vår Energi đã triển khai chương trình hợp tác kéo dài nhiều năm nhằm tìm kiếm các mỏ dầu khí lớn tiếp theo tại khu vực này.

Ba doanh nghiệp dự kiến tập trung vào khoảng 25 triển vọng thăm dò có tiềm năng cao trong những năm tới. Việc tìm kiếm không chỉ hướng tới các khu vực chưa được khai thác mà còn mở rộng sang những vùng lân cận các mỏ hiện hữu, nơi cơ sở hạ tầng dầu khí đã được đầu tư.

Đối với Na Uy, đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa trong việc duy trì hoạt động của ngành dầu khí. Hệ thống hạ tầng ngoài khơi được xây dựng qua nhiều thập kỷ giúp các doanh nghiệp có thêm lựa chọn phát triển những phát hiện mới mà không nhất thiết phải đầu tư một hệ thống khai thác hoàn toàn mới.

