Nữ sinh Sơn La được mệnh danh là "cây" săn học bổng: "Học sinh 3 tốt" cấp trung ương, IELTS 8.0

Sau khi kết thúc năm nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyễn Ánh Dương (sinh năm 2003, quê Sơn La) sẽ chính thức lên đường sang Hungary để học chương trình cử nhân theo diện Học bổng Hiệp định Stipendium Hungaricum.

Nguyễn Ánh Dương 19 tuổi Giải Nhất môn tiếng Anh cuộc thi Học sinh giỏi cấp tỉnh 2020-2021

Giải Nhì môn tiếng Anh cuộc thi Học sinh giỏi cấp tỉnh 2018-2019, 2019-2020

Giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2018-2019

Danh hiệu "Học sinh 3 tốt" Cấp trung ương 2 năm liên tiếp

GPA Học kì I - 2021-2022: 4.0

Á quân cuộc thi Phân tích dữ liệu - G'Contest: Kinh tế số 2022 (FTU)

Top 20 cuộc thi Nhân sự - HR Sandbox 2022 (NEU)

Ngược trở về quá khứ, Ánh Dương đã thể hiện sự xuất sắc của bản thân khi chinh phục được hàng loạt học bổng/gói hỗ trợ tài chính từ các trường đại học ở Mỹ ngay từ khi còn là học sinh cấp 3.

Chân dung Nguyễn Ánh Dương

"Cây" săn học bổng từ khi còn là học sinh cấp 3

Chị gái chính là nguồn cảm hứng bất tận để Ánh Dương theo đuổi giấc mơ du học của mình. Được biết, chị của Dương từng đạt học bổng của chính phủ Nhật Bản bậc Thạc sĩ vào năm 2017. Mỗi lần có cơ hội, chị gái lại đưa cô đi “vi vu” đến nhiều quốc gia khác nhau như: Nhật Bản, Thái Lan... Việc được va chạm với thế giới bên ngoài khiến Dương được mở mang tầm mắt. Và mong ước được đi du học của cô bạn lớn lên kể từ đó.

Để hiện thực hóa ước mơ, ngay từ những năm tháng cấp 3, Ánh Dương đã tìm hiểu và lên kế hoạch cho dự định đi du học của bản thân. Không chỉ học rất giỏi, cô bạn còn tham gia vô vàn những hoạt động ngoại, từ thiện khác nhau. Nhờ những thành tích nổi bật, nữ sinh đã chinh phục được hàng loạt học bổng/gói hỗ trợ tài chính từ các trường đại học ở Mỹ. Một trong số đó phải kể đến như: Warren Wilson College 30 ngàn USD/năm (hơn 700 triệu VNĐ); Salve Regina University 92 ngàn USD/năm (hơn 2 tỷ VNĐ); Widener University 36 ngàn USD/năm (gần 900 triệu VNĐ), Oregon University 30 ngàn USD/năm (hơn 700 triệu VNĐ),...

Ở thời điểm ấy, do chưa tìm được định hướng phù hợp cho bản thân nên Dương đã tạm gác lại giấc mơ để theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân - ngôi trường đại học top đầu về đào tạo kinh tế tại Việt Nam. Trong quá trình học tập tại đây, cô bạn vẫn không ngừng tìm kiếm những cơ hội du học khác.

Cuối cùng, Ánh Dương đã xuất sắc nhận được Học bổng Hiệp định Hungary - Stipendium Hungaricum (Bao gồm Tài trợ Học phí, Bảo hiểm, Chi phí ăn ở). Tháng 9 tới đây, nữ sinh sẽ bay sang Hungary để theo học Cử nhân ngành Kinh doanh kinh tế quốc tế (International Business Economics) của Trường Kinh doanh Budapest (Budapest Business School).

Ánh Dương đã xuất sắc nhận được Học bổng Hiệp định Hungary - Stipendium Hungaricum

Chia sẻ về lý do chọn Hungary làm điểm đến tiếp theo cho tương lai của mình, cô nàng bộc bạch: "Hungary với mình là giao điểm giữa một nền giáo dục tiên tiến, sự đa dạng về văn hóa và khả năng tài chính. Mặc dù các bạn du học sinh Việt Nam thường có xu hướng chọn các nước nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Úc, nhưng các nước Châu Âu cũng có thể đem lại trải nghiệm đa dạng văn hóa và nền giáo dục uy tín với chất lượng không hề kém cạnh".



Hơn nữa, với niềm đam mê với ngành dữ liệu, Ánh Dương đã quyết định lựa chọn ngành Kinh doanh Kinh tế quốc tế để có thể theo đuổi đúng với định hướng tương lai của bản thân, làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực phân tích dữ liệu.

"Muốn giành học bổng thì phải có chiến thuật"

Ánh Dương cho hay Học bổng Hiệp định Hungary thường có thời gian ứng tuyển lâu hơn so với những học bổng khác. Quá trình từ lúc ứng tuyển cho đến khi bay sang Hungary sẽ kéo dài từ 7-8 tháng. Trong đó, ứng cử viên phải trải qua ba vòng:

Vòng 1 - Nộp hồ sơ trực tuyến: Vòng đơn bắt đầu mở từ tháng 12 hằng năm. Applicant cần chuẩn bị hồ sơ, nộp về 3 nơi:

(1) (Online) Trang chính thức của Quỹ Tempus

(2) (Online) Cổng thông tin điện tử của Cục hợp tác quốc tế và

(3) (Offline) Nộp hồ sơ giấy trực tiếp về Cục

Cục hợp tác quốc tế (phía Việt Nam) sẽ xem xét hồ sơ của bạn và gửi danh sách các ứng viên được đề cử cho phía Hungary.

Vòng 2 - Tests & Interview (Kiểm tra & Phỏng vấn): Tùy vào từng đối tượng và từng trường, bạn sẽ cần tham gia phỏng vấn với đại diện của trường và làm kiểm tra về Toán, Tiếng Anh, Kinh tế,...

Vòng 3 - Final result (Kết quả cuối): Nếu ứng viên nhận được thư chấp thuận từ trường, Quỹ Tempus sẽ xét hồ sơ của bạn lần cuối và đưa ra quyết định học bổng. Thường thì nếu bạn vượt qua đến Vòng 2, tỉ lệ lớn bạn sẽ nhận được học bổng.

Trong quá trình xin học bổng, thí sinh cần thực hiện việc khám sức khỏe khoảng 3 lần và nộp lại kết quả cho cả phía Việt Nam và phía Hungary.

Trong 3 vòng tuyển chọn khắt khe ấy, Ánh Dương tâm đắc nhất với phần phỏng vấn. Để chuẩn bị cho vòng này, cô bạn tập trung chủ yếu vào việc tìm hiểu về trường, ngành, đất nước Hungary và nhiều vấn đề nổi cộm về kinh tế, chính trị trên thế giới. Việc đọc thêm về các mảng kiến thức trên khá thú vị và nó đã giúp cô bạn mở rộng thêm tầm hiểu biết của bản thân. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Ánh Dương đã thể hiện tốt nhất dấu ấn riêng biệt của mình đối với hội đồng tuyển sinh.

Ánh Dương tâm đắc nhất với vòng phỏng vấn

Ngoài ra, theo Anh Dương, có 3 thành tố quan trọng để cô bạn nhận được học bổng bao gồm:



"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Điều tiên quyết trước tiên là ứng cử viên phải tìm hiểu thật kỹ về đất nước, văn hóa, ngôi trường, ngành học mà bản thân dự định apply... Đối với Học bổng Hiệp Định Hungary, bởi Quỹ Tempus kí hiệp định với hơn 80 quốc gia, tỉ lệ chọi giữa các ứng viên với nhau là khá lớn. Bên cạnh đó, ứng viên sẽ được xếp 02 nguyện vọng vào 35 trường khác nhau với nhiều ngành học. Bởi số lượng ứng viên được học bổng của mỗi ngành mỗi trường là khác nhau, và số lượng ứng viên đến từ mỗi nước cũng giới hạn, việc tìm hiểu kỹ lưỡng để có thể lựa chọn được ngôi trường phù hợp và đồng thời cân bằng tỷ lệ chọi với những người "săn" học bổng khác là một điều không thể thiếu.

Luôn là chính mình. Trong mọi bài luận, bên cạnh những yêu cầu chung, việc làm nổi bật cái tôi cá nhân vào trong bài luôn luôn được đánh giá rất cao. Vậy nên, hãy là chính mình để thấu hiểu mình. Trong khi phỏng vấn với đại diện trường bên Hungary, bạn được thầy, cô phỏng vấn chia sẻ lại rằng mỗi ngày họ cần phỏng vấn không dưới một ngàn ứng cử viên. Vì vậy, việc biết chính mình là ai và đem được tính cá nhân độc đáo của bản thân vào trong cuộc trò chuyện chính là mấu chốt để lưu lại ấn tượng tốt giữa hàng ngàn ứng viên khác.

Tìm kiếm sự may mắn. Sự may mắn ở đây không được hiểu theo nghĩa "há miệng chờ sung". Mà sự may mắn chỉ có thể hiện hữu khi bạn đã có một sự tìm hiểu, chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt. Khi đã "nắm được đằng chuôi", thì may mắn sẽ luôn mỉm cười.

Theo Ánh Dương, có 3 thành tố quan trọng để cô bạn nhận được học bổng

Đi ăn tất cả những món ăn Việt Nam trước khi sang Hungary, lo lắng bản thân sẽ bị "sốc" văn hóa

Không còn quá lâu nữa, Ánh Dương sẽ chính thức bay sang Hungary để bắt đầu việc đi du học. Hiện tại, cô bạn cảm thấy vô cùng háo hức, song cũng không khỏi lo lắng cho hành trình sắp tới của bản thân.

"Mình dành thời gian gắn kết với gia đình và các bạn khá nhiều. Nếu mọi người xem story trên Instagram hay Facebook thì sẽ thấy mình đi ăn 24/7. Đồng thời, mình cũng về quê để thăm họ hàng và ở nhà nhiều hơn với bố mẹ.

Mình cũng tìm hiểu nhiều về các khía cạnh học tập, sinh hoạt bên Hungary qua lời kể của các anh chị Việt Nam đang học tại Budapest. Mình đã sắm kha khá đồ đạc cần thiết, tiêu biểu là muối tôm Tây Ninh để mang sang Hungary", Ánh Dương kể lại.

Ánh Dương cảm thấy vô cùng háo hức, song cũng không khỏi lo lắng cho hành trình sắp tới của bản thân

Ánh Dương lo lắng bản thân sẽ bị sốc văn hóa

Ngoài ra, một vấn đề muôn thuở mà du học sinh Việt Nam lo lắng đó chính là sốc văn hóa và Ánh Dương cũng không phải ngoại lệ. Là cung Song ngư và sống khá nội tâm, nên việc học tập và sinh sống ở một đất nước hoàn toàn xa lạ cũng là một thách thức không nhỏ đối với cô bạn 10x này. Tuy nhiên Ánh Dương tự nhủ sẽ cố gắng vận dụng những kỹ năng mà bản thân đã trau dồi được trong quá trình học tập ở Việt Nam để có thể hòa hợp về mặt văn hóa, phong cách, lối sống, tư duy... với mọi người.



Với những định hướng rất rõ ràng về khía cạnh phát triển bản thân, trong quá trình du học tại Hungary, song song với việc học tập và nghiên cứu, Ánh Dương mong muốn có thể tiếp tục tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tình nguyện liên quan đến giáo dục và môi trường ở cả Việt Nam và Châu Âu. Trong tương lai gần, nữ sinh muốn sau khi kết thúc chương trình Cử nhân thì sẽ tiếp tục học lên Thạc sĩ tại Canada hoặc Mỹ.

