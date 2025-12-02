Nữ sinh hỗn láo với mẹ vì không được mua áo phao mới, người mẹ: Chuẩn bị tinh thần việc con bé nghỉ học rồi

Làm cha mẹ, ai cũng mong con mình trở thành "con ngoan trò giỏi", cho dù thành tích không cao cũng phải biết lễ phép, biết đúng sai, biết tôn trọng và hiếu thuận với bố mẹ. Nhưng khi cha mẹ phát hiện không biết từ lúc nào con mình càng lớn càng xa rời những điều mình từng kỳ vọng, muốn sửa thì đã khó như "lực bất tòng tâm".

Mới đây, một người mẹ ở Trung Quốc sau khi suy nghĩ rất lâu, đã đăng đoạn tin nhắn giữa chị và con gái lên MXH. Từ đoạn chat có thể thấy mối quan hệ giữa hai mẹ con đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng.

Được biết, con gái sau khi tốt nghiệp cấp 2 đã đi học ngành điều dưỡng. Con vừa nhập học không lâu nên chị đã phải cho con một khoản kha khá để mua một loạt đồ dùng, đồng phục cũng như chăn ga gối đệm ở KTX...

Dù có chút không hài lòng vì con chi tiêu không tính toán hợp lý nhưng chị không nói gì cả. Ấy vậy mà chỉ ít ngày sau, con gái lại xin tiền để mua quần áo và giày mới, trong đó có một chiếc áo phao rất đắt tiền. Lúc này, bà mẹ thực sự không chịu nổi nữa. Trong mắt chị, con gái không thiếu quần áo, cũng chẳng thiếu giày.

Quan trọng hơn, con gái chị hiện đang tăng cân quá nhiều, nên nguyên do không phải do cô thiếu quần áo để mặc, mà là... tăng cân quá mức. Chỉ cần giảm cân, quần áo cũ đều sẽ mặc vừa. Nhưng cô gái lại cho rằng áo phao mùa đông là thiết yếu, cô chỉ có một chiếc, không đủ mặc, hơn nữa còn phải chụp ảnh đăng mạng nên muốn mua cái mới.

Con gái đòi mua áo phao mới nhưng người mẹ từ chối vì cho rằng con đã đủ quần áo (Ảnh minh họa)

Bà mẹ từ chối yêu cầu mua áo mới và yêu cầu con gái phải giảm cân. Sau đó hai mẹ con cãi nhau rất căng thẳng. Nói gì con cũng không nghe nên một hồi trôi qua, người mẹ chọn cách im lặng, còn con gái chị thì tức giận, nói thẳng một câu: "Cút!".

Sau khi câu chuyện trở nên viral trên MXH và thu hút nhiều bình luận trái chiều, người mẹ có giải thích thêm về việc chị vốn không cố ý làm khó con. Nhưng khi còn học cấp 2, con chị đã không chịu học, thành tích rất kém. Giờ học điều dưỡng ở trường nghề, nữ sinh này vẫn không chịu tập trung học, chỉ lo yêu đương, thay người yêu liên tục.

Một cô gái mà không biết tự giữ mình, ở trường cũng không học hành tử tế, sau này tốt nghiệp thì rất khó tìm được công việc ổn định. Điều này khiến người mẹ vừa lo lắng vừa bực mình.

Một phụ huynh khác cũng chia sẻ nỗi khổ tương tự. Người này không rõ con mình được dạy dỗ thế nào mà ngày càng lệch lạc. Gia đình thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho việc con nghỉ học luôn. Nhiều phụ huynh còn đau đớn nói: "Con người ta sinh ra để báo ân, còn con mình đúng là báo oán mà".

Người mẹ đăng bài cũng nói, chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng con gái có thể nghỉ học bất cứ lúc nào. Nếu mọi chuyện thành ra như vậy thì gia đình chị cũng cấp nhận, để con ra ngoài đi làm, để xã hội dạy con biết kiếm tiền khó đến mức nào.

Ai cũng biết, khi học sinh học kém, giáo viên sẽ liên hệ gia đình, hy vọng trường học và gia đình phối hợp để giáo dục con. Nhưng một khi học sinh tách khỏi môi trường trường học, giáo dục gia đình cũng rất khó phối hợp với "giáo dục xã hội". Rời trường, rời nhà, con sẽ gặp gì, học gì ngoài xã hội là điều hoàn toàn không thể kiểm soát.

Cha mẹ cần cố gắng dạy dỗ, định hướng cho con càng sớm càng tốt (Ảnh minh họa)

Đặc biệt là với những trường hợp con cái "không nghe lời" như nữ sinh trong câu chuyện này: học văn hóa không được, học nghề cũng không nghiêm túc, tiêu xài dựa hoàn toàn vào bố mẹ, chỉ muốn thỏa mãn sĩ diện của bản thân, không hề quan tâm đến khả năng kinh tế của gia đình... Với kiểu trẻ này, nhiều cha mẹ cuối cùng chọn cách "thả cho ra xã hội". Nhưng đó là ván cược đầy rủi ro. Nếu con thực sự hiểu chuyện, con sẽ trưởng thành. Nếu con không vậy, cha mẹ về sau càng khó dạy dỗ hơn nữa.

Hy vọng phụ huynh hãy cố gắng thêm khi con vẫn còn cơ hội để uốn nắn. Đừng đợi đến khi hoàn toàn không quản nổi, mới đưa con ra xã hội. Lúc đó, thường là đã muộn mất rồi.

Theo Sohu