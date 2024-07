Nữ sinh duy nhất phát biểu trong lễ tốt nghiệp đầu tiên của ĐH VinUni: Chưa ra trường đã là Giám đốc vận hành công ty khởi nghiệp, Chủ tịch sáng lập CLB có đến 85 thành viên

Sáng ngày 29/6/2024, trường Đại học VinUni đã công nhận Tốt nghiệp cho 145 sinh viên niên khóa đầu tiên (2020-2024) với thành tích đặc biệt vượt trội. Theo chia sẻ của TS Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học VinUni, 25% tân khoa đã nhận được thư mời tiếp tục học bậc thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường Ivy danh tiếng như đại học Harvard, đại học Cornell, đại học Pennsylvania…

Ngay khi chưa tốt nghiệp, 32% tân khoa đã được các Tập đoàn toàn cầu như McKinsey, Boston Consulting Group, National Australia Bank, Google, Bosch, IBM… và các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ và định chế tài chính hàng đầu Việt Nam mời làm việc với chế độ đãi ngộ và lộ trình sự nghiệp hấp dẫn. Trong đó có tân khoa nhận được mức đãi ngộ lên tới 7.500 USD/tháng (khoảng 190 triệu đồng) cho công việc ở nước ngoài (tương đương với mức đãi ngộ của các cử nhân của trường đại học danh tiếng là người bản địa).

Tại buổi lễ, Nguyễn Thị Vân Anh là tân khoa duy nhất đại diện cho 145 sinh viên khóa đầu tiên của ĐH VinUni phát biểu chia sẻ về hành trình 4 năm theo học tại Viện Quản trị kinh doanh.

Vân Anh trong lễ Tốt nghiệp của mình tại ĐH VinUni

“Em sinh ra và lớn lên ở vùng quê, cùng làm nông với gia đình. Vì vậy, tương lai có một công việc tại khu công nghiệp gần nhà dường như đã được định sẵn. Ngày 28/11/2019 là một ngày thật khó quên khi em nhận được thông báo từ chối từ VinUni. Mặc cho những lời nói xung quanh, em vẫn không chùn bước, và quyết định ứng tuyển lại. Tròn ba năm sau, ngày 28/11/2022, em đã nhận được học bổng của VinUni để chuẩn bị cho kỳ trao đổi tại Úc - đất nước mà em hằng mơ ước được đặt chân tới từ khi còn học cấp 3”, một trích đoạn trong bài phát biểu của Vân Anh.

Chia sẻ về cơ duyên được học tập tại VinUni, nữ sinh cho biết mặc dù giai đoạn nộp hồ sơ nộp vào trường đầy thử thách, do không có thành tích nổi bật. Song, với giấc mơ được trải nghiệm tại một môi trường quốc tế, đặc biệt là du học Úc, để có thể phụng sự cộng đồng, nên khi biết tới VinUni, Vân Anh đã quyết tâm ứng tuyển. Trải qua 2 lần phỏng vấn do thất bại trong lần ứng tuyển đầu tiên, cô đã nhận được học bổng 100% và sau 3 năm, Vân Anh đã hoàn thành được giấc mơ đặt chân tới Úc.

Nói về 4 năm theo học tại VinUni, Vân Anh miêu tả đó là một hành trình kỳ diệu, vượt xa với kỳ vọng của bản thân. “Hành trình ấy thật kỳ diệu vì chúng em - ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất, đã nhận được cơ hội thực tập và được cố vấn cá nhân từ các doanh nghiệp danh tiếng, hoặc ra mắt những bài nghiên cứu đầu tiên với top 2% những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới. Hành trình ấy thật kỳ diệu vì chúng em có thể theo đuổi chuyên ngành phụ ở các viện khác, giống như cách em trở thành sinh viên đầu tiên theo học chuyên ngành Quản lý Y tế. Hành trình ấy thật kỳ diệu vì chúng em có thể đặt chân tới các trường đại học hàng đầu để trao đổi, theo học cao hơn, hoặc làm trợ lý của các nhà khoa học vô cùng xuất sắc trong lễ trao giải VinFuture”, Vân Anh nói.

CLB VinUni Harmony do chính Vân Anh sáng lập. Ảnh: NVCC

Trong bài chia sẻ của mình, nữ sinh này cho biết bản thân là một trong những sinh viên đầu tiên của VinUni nên cô cùng các bạn đã có những trải nghiệm lần đầu: Thành lập thành lập các câu lạc bộ đầu tiên, tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Lễ Giáng sinh đầu tiên và là những sinh viên đầu tiên tham gia chương trình vừa học vừa làm tại trường… Với tất cả những trải nghiệm đó, Vân Anh khẳng định môi trường học tập tại VinUni đã cho cô tìm thấy những phiên bản khác của bản thân.

Kết thúc bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp của mình, Vân Anh không quên bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, quý giảng viên thông qua đoạn điệp khúc trong bài hát You Raise Me Up.

Vân Anh được gia đình chúc mừng trong lễ Tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

"Ở chặng đường phía trước, ít người định hướng hơn. Nhưng với tất cả những trải nghiệm tích lũy được, với những gắn kết vô giá em đã có, em tin rằng mình đủ vững vàng. Những khó khăn tiếp theo không chỉ còn là giữ chắc học bổng mà là vô vàn chông gai khác. Tuy nhiên, giờ đây, tâm thế đón nhận khó khăn đó của em đã thay đổi. Không còn hoảng sợ và tự ti về bản thân mình nữa. Em sẽ rút ngắn khoảng thời gian đó lại. Thay vào đó là tự tin tìm ra vấn đề và đối mặt với mọi thử thách.", Vân Anh bộc bạch sau sự kiện.

Hiện tại, nữ sinh này vẫn đang tiếp tục vận hành công ty khởi nghiệp của mình, Pivie, nền tảng trực tuyến phát triển năng lực cho sinh viên y khoa và nhân viên y tế tại Việt Nam. Vân Anh cho biết ngay từ năm 3 đã đồng hành và sáng lập công ty. Hiện cô đang giữ chức Giám đốc vận hành.