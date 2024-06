Trường ĐH "quý tộc" ngang ngửa RMIT, VinUni: Có khu học xá 4.199 tỷ đồng, học phí hơn 700 triệu đồng/3 năm, 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm

British University Vietnam – Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học 100% vốn nước ngoài, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2009 với sự thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Anh Quốc.

Đây cũng là cơ sở giáo dục hiếm hoi tại Việt Nam được QS Rankings chứng nhận đạt mức tiêu chuẩn 5 sao toàn diện ở các tiêu chí như chất lượng giảng dạy (Teaching); Cơ hội việc làm (Employability); Phát triển về mặt học thuật (Academic Development); Cơ sở vật chất (Facilities); Hoạt động xã hội (Social Responsibilities; Bình đẳng – Hòa nhập (Inclusiveness).

Cũng vì thế nên BUV trở thành điểm đến lý tưởng cho lựa chọn du học tại chỗ. Sinh viên được trải nghiệm học tập quốc tế nhưng vẫn có thể sở hữu bằng cấp có giá trị toàn cầu.

Đào tạo theo chuẩn quốc tế

Học tập tại Đại học Anh quốc Việt Nam, sinh viên sẽ được trải nghiệm môi trường giáo dục đại học chuẩn Anh quốc hiện đại bậc nhất Việt Nam. Theo đó, BUV cung cấp chương trình giảng dạy với nhiều ngành học "hot" ở cả bậc Đại học và sau Đại học, theo hình thức tín chỉ. Ngoài ra trường còn cung cấp các chương trình Dự bị Đại học dành cho những học sinh chưa đủ yêu cầu tiếng Anh đầu vào và chương trình Dự bị để chuyển tiếp vào Đại học London và Đại học Staffordshire.

Đối với chương trình đào tạo Cử nhân, BUV đào tạo 4 khối ngành, bao gồm khối ngành quản trị kinh doanh; khối ngành du lịch và khách sạn; khối ngành thiết kế và sáng tạo; khối ngành khoa học máy tính và công nghệ. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được dẫn dắt bởi đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, giáo sư hàng đầu, 100% sở hữu bằng cấp quốc tế, đem đến chất lượng giảng dạy cũng như phương pháp giáo dục chuẩn Anh quốc.

Đặc biệt từ năm 2024, trường còn bổ sung 01 chuyên ngành và 06 chương trình đào tạo mới, bao gồm: Cử nhân Kinh doanh và Quản lý; Cử nhân Kinh tế và Quản lý; Cử nhân Tài chính và Kế toán; Cử nhân Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo; Cử nhân Đồ họa Game; và Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp. Thêm vào đó, chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại bổ sung một chuyên ngành mới là chuyên ngành Hoạt hình.

Các chương trình học tại BUV đều được thiết kế để bắt kịp nhu cầu thị trường, trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để gia nhập thị trường lao động và mở ra cánh cửa mới cho sinh viên, giúp các bạn trẻ tự tin, sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu trong thế giới.

Bằng cấp sinh viên đạt được sau khi tốt nghiệp tại BUV có giá trị tương đương như bằng cấp của sinh viên theo học tại Đại học London, Đại học Staffordshire, Đại học Stirling và hay Đại học Arts University Bournemouth danh giá.

Học phí "xắt ra miếng", nhiều học bổng "khủng"

Với chương trình đào tạo chất lượng như vậy, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam cũng đưa ra mức học phí xứng tầm, cao hơn so với các đại học công lập và dân lập trong nước. Dù vậy, so với chất lượng đào tạo và bằng cấp sinh viên nhận được, chi phí học tập tại trường vẫn được đánh giá là "mềm" hơn so chi phí du học tại Anh Quốc hay các quốc gia có nền giáo dục top đầu thế giới.

Theo đó, BUV có nhiều chương trình đào tạo và tùy theo từng chương trình học và từng cơ sở sẽ có mức học phí khác nhau. Cụ thể, theo thông tin học phí được đăng tải trên website nhà trường, học phí của các chương trình học lần lượt là:

Chương trình Cử nhân do Đại học Staffordshire cấp bằng: ~ 859,758,000 VNĐ/khóa 3 năm học;

Chương trình Cử nhân do Đại học London cấp bằng: ~1,124,027,000 VNĐ/khóa 3 năm học;

Chương trình Cử nhân do Đại học Stirling cấp bằng: ~ 946,158,000 VNĐ/khóa 3 năm học;

Chương trình Cử nhân do Đại học Arts University Bournemouth cấp bằng: ~ 946,158,000 VNĐ/khóa 3 năm học;

Chương trình cử nhân do BUV cấp bằng: ~715,520,000 VNĐ/khóa 3 năm học;

Chương trình cử nhân song bằng tại BUV: ~785,780,000 VNĐ/khóa 3 năm học.

Đặc biệt, để hỗ trợ và khuyến khích tối đa tinh thần học tập và phát triển của sinh viên, BUV còn có nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính khác cho sinh viên ưu tú. Năm 2024, trường công bố Quỹ học bổng với tổng giá trị lên tới 87 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục học bổng với mức hỗ trợ từ 50% đến 100% học phí như: Học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh, Học bổng Hiệu trưởng, Học bổng Giám đốc Đào tạo...

Hoạt động này của nhà trường nhằm giúp sinh viên tài năng có thêm cơ hội theo học các chương trình bậc Cử nhân, sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế.

Cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất

Là ngôi trường có vốn đầu tư nước ngoài cực khủng, Đại học Anh Quốc Việt Nam có cơ sở vật chất vô cùng hiện đại, không thua kém các đại học hàng đầu trên thế giới.

Trường có cơ sở chính tại khu đô thị xanh Ecopark, được xem là khuôn viên đại học đẹp và hiện đại nhất Việt Nam. Tại đây, sinh viên BUV được học tập tại khu học xá đẳng cấp quốc tế với tổng vốn đầu tư cho 03 giai đoạn lên đến 165 triệu USD ( hơn 4.199 tỷ đồng).

Khuôn viên này được thiết kế đáp ứng nhu cầu học tập, trải nghiệm giáo dục tiêu chuẩn quốc tế cho hơn 10.000 sinh viên với cơ sở vật chất hiện đại và thiết bị công nghệ tối tân như phòng nghiên cứu, phòng chức năng chuyên biệt, khu canteen, khu phức hợp thể thao, hội trường lớn.. đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện thể chất, nghỉ ngơi thư giãn cho sinh viên.

Không những thế, BUV còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tinh thần và thể chất cho sinh viên ngay tại trường. Đây được đánh giá là sự đầu tư xứng đáng, giúp tạo ra một môi trường học tập tuyệt vời và toàn diện cho sinh viên Việt thỏa sức theo đuổi đam mê của mình.

Đầu vào "dễ thở", đầu ra nhiều cơ hội việc làm

Không dùng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển như những trường đại học khác, Đại học BUV thực hiện quy trình tuyển sinh thông qua hình thức xét tuyển hồ sơ của các thí sinh. Để trở thành sinh viên BUV, các thí sinh cung cấp thông tin cá nhân và chọn ngành học thông quan trang web nhà trường hoặc các trung tâm tư vấn tuyển sinh.

Theo quy định, để đăng ký các ngành học tại trường BUV, thí sinh cần có chứng chỉ tiếng anh đạt mức IELTS 5.5 và tham gia phỏng vấn bằng tiếng anh để đánh giá năng lực và khả năng học tập. Nhà trường sẽ dựa vào kết quả kiểm tra năng lực tiếng anh và phỏng vấn để xét tuyển. Nếu trình độ tiếng Anh chưa đạt, người học phải theo học khóa Dự bị tiếng Anh.

BUV Vietnam có hai kỳ nhập học hàng năm vào tháng 4 và tháng 10 dành cho các chương trình Dự bị Đại học, Đại học và Sau Đại học. Do đó, sinh viên nên tìm hiểu kỹ về từng chương trình học ở trường để có thể lựa chọn được chương trình học phù hợp với khả năng, điều kiện tài chính của gia đình cũng như sở thích và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Sinh viên học tập tại Đại học BUV được khuyến khích thực tập ngay từ năm nhất đại học nhằm trang bị đầy đủ kỹ năng làm việc và tích lũy năm kinh nghiệm. Bên cạnh đó, trường cũng hợp tác và liên kết với hơn 400 đối tác là công ty, tập đoàn tại Việt Nam và trên thế giới, đem đến cho sinh viên cơ hội nghề nghiệp rộng mở và đầy triển vọng với mức lương cao. Theo khảo sát, 100% sinh viên tốt nghiệp từ BUV có việc làm hoặc tiếp tục học cao hơn trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp.

Có thể nói, khi theo học tại BUV, sinh viên hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng đào tạo cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

(Tổng hợp)