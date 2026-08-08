Nữ sinh 19 tuổi lệch khớp hàm suốt 2 năm vì ăn 1 món "vạn người mê"

Cô bị đau khớp thái dương hàm bên phải và khó mở miệng cách đây hai năm sau khi ăn món này.

Sau khi vô tình cắn phải thức ăn cứng khi ăn thịt nướng, một nữ sinh 19 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bị đau khớp thái dương hàm bên phải và khó mở miệng cách đây hai năm. Cô bị đau mỗi khi ăn và dù đã được điều trị nhiều lần nhưng tình trạng không cải thiện.

Mới đây, nữ bệnh nhân buộc phải phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu để định vị lại đĩa khớp và khâu vết thương, giúp cô phục hồi khả năng mở miệng không đau. Các bác sĩ giải thích rằng khớp thái dương hàm nằm ở phía trước tai và chịu trách nhiệm cho các chức năng như mở miệng, nhai và nói.

Trong số đó, 95% bệnh nhân có thể cải thiện thông qua điều trị không phẫu thuật, nhưng khoảng 5% bệnh nhân bị đau dai dẳng và hạn chế khả năng mở miệng, cần được đánh giá để điều trị bằng phẫu thuật.

Khi đĩa khớp bị lệch, khớp bị thoái hóa hoặc các mô xung quanh bị viêm, các triệu chứng như đau, hạn chế mở miệng, tiếng kêu khớp và thay đổi khớp cắn có thể xảy ra. Trong trường hợp nặng, thậm chí có thể không thể ăn uống bình thường.

Bác sĩ chỉ ra rằng nhiều người nghĩ rằng nếu miệng họ bị cứng, không thể mở rộng hoặc đau khi cắn, đó chỉ là do họ đang chịu áp lực lớn hoặc cắn quá mạnh, sẽ tự khỏi nếu chịu đựng. Tuy nhiên, nếu tình trạng nghiêm trọng đến mức không thể ăn uống hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe thì bạn có thể cần phải điều trị.

Trong số đó, 95% bệnh nhân có thể cải thiện thông qua điều trị không phẫu thuật, nhưng khoảng 5% bệnh nhân bị đau dai dẳng và hạn chế khả năng mở miệng, cần được đánh giá để điều trị bằng phẫu thuật.

Nguyên nhân gây rối loạn khớp thái dương hàm rất phức tạp, và mỗi trường hợp cần một chiến lược điều trị khác nhau.

Do đó, bác sĩ nhắc nhở mọi người rằng ngoài việc nhai thức ăn chậm và kỹ, tránh nhai thức ăn quá cứng hoặc kẹo cao su, điều quan trọng là phải chú ý đến tư thế, tránh chống cằm lên tay trong thời gian dài hoặc cúi đầu về phía trước, và lưu ý đến bất kỳ thói quen nghiến răng hoặc siết chặt răng vào ban đêm nào.

Nếu bạn gặp phải các triệu chứng dai dẳng như tiếng kêu khớp, đau khi nhai, khó mở miệng hoặc thay đổi khớp cắn, đừng trì hoãn việc tìm kiếm sự chăm sóc y tế chỉ vì bạn nghĩ rằng các triệu chứng không nghiêm trọng. Chờ đến khi cấu trúc khớp bị tổn thương nghiêm trọng không chỉ khiến việc điều trị khó khăn hơn mà còn có thể khiến bạn bỏ lỡ thời điểm điều trị tối ưu.

Nguồn và ảnh: ETToday