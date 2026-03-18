Nữ sinh 13 tuổi “mất tích” từ 6h sáng, tối gia đình ở Ninh Bình nhận tin nhắn đòi 15 triệu chuộc người

Theo thông tin từ Công an xã Khánh Thiện (tỉnh Ninh Bình) cho biết, chiều 16/3, chị N.T. L. (SN 1982, trú xóm 9, xã Khánh Thiện) đến Công an xã trình báo việc con gái là N.T.H.Y. (SN 2013) rời khỏi nhà từ 6 giờ sáng cùng ngày, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Khánh Thiện đã huy động lực lượng phối hợp cùng an ninh cơ sở tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, gia đình bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ yêu cầu chuyển 15 triệu đồng để “chuộc” cháu bé, nếu không sẽ bị đưa vào miền Nam.

Gia đình chị L. cảm ơn lực lượng công an đã giúp đỡ gia đình tìm kiếm con, đưa về nhà an toàn

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đây là số điện thoại sử dụng sim rác, có dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”. Công an xã đã kịp thời trấn an gia đình, ngăn chặn việc chuyển tiền, đồng thời tiếp tục triển khai tìm kiếm.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình đã tìm thấy cháu Y. tại khu vực xóm 4, xã Khánh Thiện và đưa về nhà an toàn.

Sau sự việc, gia đình cháu bé đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Khánh Thiện, bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng.

Từ vụ việc trên, Công an xã Khánh Thiện khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ; quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện thoại, internet của trẻ em; không làm theo yêu cầu của người lạ trên mạng. Khi nhận được thông tin đe dọa hoặc yêu cầu chuyển tiền với lý do “bắt cóc”, cần giữ bình tĩnh, kiểm tra thông tin và liên hệ ngay với cơ quan Công an để được hỗ trợ, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ sự việc.