Nữ rapper người Mỹ từng có loạt phát ngôn phân biệt người châu Á

Mới đây, Jung Kook đã tung MV solo đầu tay Seven có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Han So Hee. Bên cạnh đó, em út BTS còn kết hợp cùng rapper nữ người Mỹ Latto. Ngay sau khi thông tin được công bố từ teaser, danh tính Latto được Army liên tục tìm kiếm và trở thành xu hướng trên MXH Hàn Quốc.

Latto trong MV Seven - Jung Kook

Màn hợp tác giữa Jung Kook với Latto khiến nhiều fan cảm thấy bất ngờ. Nhưng trước đó, nữ rapper đã nhiều lần "thả hint" gợi ý về mối quan hệ với các thành viên BTS. Cụ thể, trong MV Put It On Da Floor Again, Latto đã mang vào thú bông TATA, nhân vật do V tự thiết kế. Album mới nhất của Latto có tên là 777, con số “7” rất quan trọng đối với BTS và Army, bài hát của Jung Kook thậm chí còn có tựa là “Seven”. Khi teaser Seven ra mắt, Latto rất chăm tương tác cùng fan, trên Twitter, cô còn đã gửi lời cảm ơn tới các Army.

Tuy nhiên, loạt phát ngôn phân biệt người châu Á của Latto trong quá khứ đã bị “đào” lại. Năm 2015, 2016 Latto nhiều lần sử dụng từ ngữ xúc phạm phụ nữ châu Á. Bên cạnh đó, nữ rapper còn có hành động bắt chước, phát ngôn đầy định kiến và phân biệt. Cư dân mạng phát hiện Latto đang bắt đầu xóa những bài đăng này trên MXH sau khi sản phẩm hợp tác cùng em út nhà BTS được công bố.

Nhiều fan không khỏi lo ngại vì MV đầu tay đánh dấu màn ra mắt cá nhân của Jung Kook có sự góp mặt của Latto - nữ rapper từng phân biệt người châu Á.

Latto được nhiều khán giả biết đến với lùm xùm xoay quanh Nicki Minaj

Với fan hip-hop, cái tên Latto không còn quá xa lạ. Cô là nữ rapper trẻ nhận được một số thành tích nổi bật trong năm 2022 với đĩa đơn Big Energy bứt phá leo lên tới vị trí số 3 của Billboard Hot 100. Và câu chuyện nổi tiếng nhất liên quan đến Latto chính là lần "đấu khẩu" với đàn chị Nicki Minaj.



Trong mùa đề cử Grammy 2022, Nicki Minaj đã bị chuyển hạng mục, cô đặc biệt nhắm tới Latto khi cáo buộc Grammy móc nối với hãng đĩa, đối xử không công bằng với rapper nữ da màu. Chưa hết, Nicki Minaj chế giễu Latto đang cố tẩy da. Latto không để yên và hai nữ rapper liên tục đáp trả nhau trên Twitter.