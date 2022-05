Nữ phụ Hẹn Hò Chốn Công Sở tiết lộ sở thích "lạ" thích ngủ ở khách sạn, thói quen ăn uống không hề giống ngôi sao

Sau thành công vang dội của bộ phim Business Proposal (Hẹn Hò Chốn Công Sở), nữ phụ Seol In Ah bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm đến từ công chúng. Không chỉ thế, nhờ vào tính cách hoạt bát, lăn xả, và hài hước của bản thân mà cô nàng đã "rước" thêm về không ít người hâm mộ mỗi khi xuất hiện trên các show truyền hình thực tế.

Lối diễn xuất tự nhiên cùng vẻ ngoài xinh xắn đã giúp cho Seol In Ah được yêu thích không thua gì nữ chính trong Business Proposal

Mới đây, nữ diễn viên đã xuất hiện trên chương trình I Live Alone và tiết lộ không ít về cuộc sống độc thân của mình. Khác với hình tượng nữ tính, dịu dàng trong phim, Seol In Ah ngoài đời là một cô gái rất cá tính và năng động. Bên cạnh đó, cô nàng cũng chia sẻ thêm bản thân có sở thích ngủ ở khách sạn thay vì ở nhà. Thậm chí, Seol In Ah còn là khách quen của một khách sạn tại Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi.

Mỗi tuần Seol In Ah sẽ tới khách sạn để ngủ lại một đêm

Ngoài ra, cô nàng còn rất thích trượt ván. Nếu lịch trình đóng phim không quá dày đặc, nữ diễn viên sẽ trượt ván ít nhất 3 lần mỗi tuần, cũng như chăm chỉ luyện tập các kỹ năng nâng cao khiến netizen không khỏi choáng ngợp trước độ ngầu của Seol In Ah. Chưa dừng lại ở đó, cô cũng chơi đàn guitar khá điêu luyện. Với tình hình này, không riêng các chàng trai, các cô gái khác cũng sẽ đổ đứ đừ trước Seol In Ah mà thôi.

Seol In Ah ăn uống vô cùng thoải mái, không quá rụt rè giữ hình tượng như các nữ diễn viên khác

Seol In Ah cũng từng quăng hình tượng ra "chuồng gà" để quậy hết mình, tăng động hết mức trong Running Man

Còn ai ngầu hơn Seol In Ah nữa chứ?

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Trời ơi! Seol In Ah cưng xỉu từ trong phim ra đến ngoài đời luôn á mọi người.

- Bà chị đúng gu tôi luôn, style của bả quật đổ tôi ngay từ lần đầu tiên luôn rồi.

- Mê Seol In Ah từ hồi Mr.Queen cơ.

- Seol In Ah còn nhảy Hip-hop um sùm trong Running Man nữa kia kìa.

- Công nhận là dàn cast trong Hẹn Hò Chốn Công Sở ai cũng đỉnh từ trong phim lẫn ngoài đời nhỉ?

Ảnh: Internet; Nguồn: Lạc Sâu Bích

https://kenh14.vn/nu-phu-hen-ho-chon-cong-so-tiet-lo-so-thich-la-thich-ngu-o-khach-san-thoi-quen-an-uong-khong-he-giong-ngoi-sao-20220504003056752.chn