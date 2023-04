Nữ phụ 57 tuổi vẫn quá ngầu ở phim mới nổi nhất hiện tại, so với ảnh đời thường mà tưởng người khác

Queenmaker (Phong Hậu) là bộ phim mới lên sóng trọn bộ trên một nền tảng trực tuyến. Bộ phim sở hữu dàn diễn viên chính toàn các “chị đại” làng phim Hàn với nội dung xoay quanh hành trình tham gia chiến dịch tranh cử thị trưởng Seoul của hai người phụ nữ tài năng. Đó là Hwang Do Hee (Kim Hee Ae), người phụ nữ bản lĩnh, thông minh, quyết đoán và luôn thành công với các kế hoạch của mình. Cô là người đứng đầu của nhóm lập kế hoạch chiến lược tại Tập đoàn Eunsung, công việc chính là tìm cách giải quyết những cuộc khủng hoảng dư luận mà chủ nhân mình gây ra.



Tài giỏi, tuyệt đối trung thành nhưng thực chất cô chưa từng được gia đình Eunsung coi trọng. Hwang Do Hee quyết định tham gia chiến dịch tranh cử thị trưởng Seoul của Oh Kyung Sook (Moon So Ri), một nữ luật sư nhân quyền với phong cách lập dị. Trên hành trình của mình, hai người có không ít tranh cãi, họ cũng không có tiềm lực mạnh về kinh tế hay các mối quan hệ nhưng vẫn đồng hành đến cùng để đạt được mục tiêu của mình.

Bên cạnh Kim Hee Ae và Moon So Ri thì Queenmaker còn có một nữ diễn viên cũng thuộc tuyến nhân vật chính là Seo Yi Sook. Trong phim cô vào vai Son Young Shim, người đứng đầu tập đoàn Eunsung cũng là người đã nhận ra và một tay nâng đỡ Do Hee khi cô còn chưa chính thức được vào tập đoàn. Bà Son Young Shim hiện lên với hình ảnh quyền lực, mạnh mẽ, đầy tâm cơ và rất biết dùng người.

Vào vai Son Young Shim, nữ diễn viên Seo Yi Sook gây bất ngờ cho khán giả bởi diện mạo khác biệt của mình. Mái tóc ngắn, những trang phục với kiểu dáng trẻ trung, lớp trang điểm khá đậm khiến nhiều người không ngờ cô đã 57 tuổi.

Một Seo Yi Sook quá ngầu ở độ tuổi 57

Tại họp báo phim, cô cũng xuất hiện với giao diện cực trẻ trung

Ở ngoài đời, nữ diễn viên gạo cội luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, những bộ đồ trẻ trung nhưng không mấy cầu kỳ. Chính bởi đã quen với hình ảnh giản dị đó nên khán giả khá bất ngờ khi thấy một Seo Yi Sook quá hiện đại, cá tính và quyền lực trên phim.

Hình ảnh đời thường gần đây của Seo Yi Sook

Nữ diễn viên Seo Yi Sook sinh năm 1966, đến nay đã có gần 30 năm kinh nghiệm đóng phim. Trên sóng truyền hình, cô thường chủ yếu chỉ xuất hiện với các vai phụ, là kiểu nhân vật có địa vị, năng lực nổi bật. Một số phim của cô phải kể đến như The Heirs, Hoàng Hậu Ki, Người Thừa Kế, Khách Sạn Ánh Trăng, Start Up,...

Ảnh: Hancinema, Netflix