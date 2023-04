Nữ phản diện xuất sắc nhất phim Hàn hiện tại: Từng là biểu tượng quyến rũ một thời

Woman In A Veil (Người Phụ Nữ Bí Mật) là bộ phim Hàn Quốc được đánh giá là "lắm drama" nhất hiện nay. Phim xoay quanh câu chuyện tranh đấu, giành giật tình yêu, khi nữ chính lại là kẻ phản diện chiếm đoạt tình yêu của bạn thân. Cụ thể, Joo Ae Ra (Lee Chae Young) vốn là bạn thân của Gyeo Ul cũng là cấp dưới của Nam Yoo Jin. Khi bạn mình cưới được Yoo Jin, trở thành nàng dâu hào môn, Ae Ra nổi máu đố kị. Cô ra sức chen chân vào cuộc hôn nhân của bạn, khiến Yoo Jin bị chinh phục bởi sự quyến rũ, sắc sảo khác hoàn toàn với Gyeo Ul.



Nhân vật Joo Ae Ra bị khán giả ghét cay ghét đắng, song song với đó thì màn thể hiện của nữ diễn viên Lee Chae Young cũng được đánh giá cao. So với một Gyeo Ul có phần "ngơ ngác", Lee Chae Young mang tới một màn trình diễn xuất sắc hơn hẳn. Từ tạo hình đến biểu cảm, cách thoại đều khiến khán giả cảm nhận rõ nét sự mưu mô của nhân vật.

Lee Chae Young sinh năm 1986, cô ra mắt từ 2003 với tư cách diễn viên trong một MV ca nhạc. Phải đến năm 2007, cô mới có vai diễn đầu tiên trong một bộ phim. Diễn xuất ấn tượng, nhan sắc xinh đẹp thế nhưng những năm đầu sự nghiệp, cô chủ yếu vẫn chỉ được yêu thích với tư cách người mẫu. Đặc biệt, giai đoạn đầu sự nghiệp này cô còn theo đuổi hình ảnh gợi cảm, thường xuyên xuất hiện với những bộ ảnh quyến rũ.

Với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, khi lên phim, Chae Young cũng thường xuyên đảm nhận những vai có cá tính mạnh hoặc là nhân vật phản diện. Những bộ phim nổi bật của cô phải kể đến như Hai Người Mẹ, The Birth of a Family, Mỗi Ngày Một Bài Thơ,... và đặc biệt là A Man In A Veil. Đây là bộ phim chung ekip với Woman In A Veil, Lee Chae Young cũng đảm nhận vai diễn tương tự với Joo Ae Ra. Nhờ bộ phim này, cô đã nhận được chiếc cúp Nữ chính xuất sắc nhất tại giải thưởng của đài KBS.

Nguồn ảnh: KBS, Hancinema