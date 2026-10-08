Nữ NSƯT viên mãn ở tuổi 53: Có nhà 8 tầng giữa Hà Nội chỉ để cho thuê, bản thân sống trong biệt thự bề thế hơn cả

Không gian sống của nữ nghệ sĩ nổi bật với phong cách tân cổ điển, góc nào cũng sang xịn.

NSƯT Linh Huệ (SN 1973) là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ở cả mảng kịch lẫn phim truyền hình. Trên màn ảnh, cô thường hóa thân thành những người phụ nữ có số phận truân chuyên, nhưng ngoài đời lại có cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân cùng hai con đủ nếp đủ tẻ. Ở tuổi 53, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, mặn mà và lựa chọn cuộc sống khá giản dị, bình yên, không quá phô trương hàng hiệu hay vật chất.

Dẫu vậy, tổ ấm của gia đình NSƯT Linh Huệ vẫn khiến nhiều người trầm trồ. Nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều BĐS giá trị ở Hà Nội, trong đó có một căn nhà 8 tầng rộng 74m² trên phố Vũ Trọng Phụng đang được cho thuê, còn nơi ở hiện tại là căn biệt thự 5 tầng, 2 mặt tiền rộng 150m² tại Đại Kim. Nếu căn nhà phố gây chú ý bởi quy mô 8 tầng, biệt thự hiện tại lại đặc biệt nổi bật với thiết kế sang trọng, phong cách tân cổ điển cùng cách bài trí được chăm chút kỹ lưỡng. Từng góc trong nhà đều mang dấu ấn riêng của gia chủ, tạo nên một không gian sống vừa bề thế, đẹp mắt nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng, gần gũi.

Không gian sống trong biệt thự 5 tầng, 2 mặt tiền của NSƯT Linh Huệ

Cơ ngơi rộng 150m² của gia đình NSƯT Linh Huệ được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, sở hữu hai mặt tiền thoáng đãng cùng thang máy riêng, mang đến sự tiện nghi trong sinh hoạt. Phòng khách được bố trí tại tầng 2, có diện tích rộng rãi nên các khu vực chức năng được sắp xếp khá thoải mái, từ bàn ăn, sofa đến những góc trưng bày decor. Dù có người giúp việc, nghệ sĩ Linh Huệ vẫn tự tay chăm chút tổ ấm, từ việc dọn dẹp đến sắp xếp từng món đồ nhỏ, để căn nhà luôn chỉn chu.

Không gian gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ sang trọng, cầu kỳ nhưng vẫn hài hòa. Nội thất sử dụng chủ yếu gam kem, trắng kết hợp những chi tiết mạ vàng, từ bộ bàn ghế, bàn trà đến các đường viền trang trí. Phần trần nhà được chăm chút với những mảng phào chỉ, hoa văn nổi và các ô trần giật cấp, tạo cảm giác bề thế hơn cho căn phòng. Nổi bật nhất là những chiếc đèn chùm lớn với kiểu dáng cầu kỳ, vừa cung cấp ánh sáng vừa trở thành món decor đắt giá, đặc biệt là chiếc đèn đặt giữa khu vực phòng khách và một mẫu tương tự ở khu vực bàn ăn.

Bên cạnh nội thất mang đậm phong cách tân cổ điển, vợ chồng NSƯT Linh Huệ còn khéo léo đưa những chi tiết mềm mại vào không gian để tạo cảm giác gần gũi và có sức sống. Những bình hoa tươi được đặt ở nhiều vị trí, kết hợp cùng tranh ảnh, đồ decor và hệ gương lớn họa tiết hình học, khiến căn phòng dù sử dụng nhiều chi tiết cầu kỳ vẫn không bị nặng nề. Đáng chú ý, phòng khách còn trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó có bức tranh thêu tay chân dung NSƯT Linh Huệ do người hâm mộ gửi tặng, mang đến dấu ấn cá nhân đặc biệt cho tổ ấm. Phía sau khu vực sofa là hệ cửa kính lớn, vừa mở rộng tầm nhìn vừa giúp căn phòng đón ánh sáng, gió trời và tăng cường lưu thông không khí. Nhờ vậy, giữa những đường nét cầu kỳ, sắc vàng sang trọng và nội thất bề thế, không gian vẫn giữ được cảm giác sáng sủa, thoáng đãng và tràn đầy sức sống.

Khu vực bàn ăn nổi bật với chiếc bàn dài mang đậm phong cách tân cổ điển, từ phần chân bàn uốn lượn đến những chi tiết chạm khắc mạ vàng cầu kỳ, hài hòa với tổng thể căn nhà. Bàn ăn được bố trí đối diện phòng khách, trong khi khu vực bếp nằm ngay phía gần không gian sinh hoạt chung, tạo sự kết nối thuận tiện giữa các khu vực mà vẫn tận dụng tốt diện tích. Phía sau bàn ăn là một mảng gương lớn vừa tạo điểm nhấn trang trí vừa giúp không gian có cảm giác rộng và sâu hơn. Kết hợp cùng hệ đèn trần và ánh sáng được bố trí dày, khu vực ăn uống luôn mang vẻ sáng sủa, sang trọng.

Có thể thấy, qua những hình ảnh được NSƯT Linh Huệ chia sẻ, phần nào có thể hình dung về không gian sống rộng rãi, sang trọng và được đầu tư chỉn chu của gia đình nữ nghệ sĩ. Dù mang vẻ đẹp bề thế, đẳng cấp với phong cách tân cổ điển, căn nhà vẫn giữ được cảm giác ấm cúng nhờ hoa tươi, tranh ảnh cùng những món đồ mang đậm dấu ấn riêng.