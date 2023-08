Nữ người mẫu The New Mentor bị ném đá vì vướng tin là "người nhà Dược Sĩ Tiến"

The New Mentor 2023 đang là chương trình truyền hình thực tế thu hút nhiều gương mặt nổi bật trong làng thời trang. Dù chỉ mới lên sóng tập đầu tiên nhưng loạt cái tên đình đám như Hà Hồ, Hương Giang, Thanh Hằng, Lan Khuê, host Dược sĩ Tiến… đã khiến khán giả đứng ngồi không yên vì những thử thách đầy khó khăn và màn chọn đội căng thẳng.

Trong tập 1, Pông Chuẩn đã được host Dược Sĩ Tiến "cứu" và chính thức về đội của super mentor Lan Khuê. Với kinh nghiệm sẵn có trong cả 2 lĩnh vực thời trang và người mẫu, Pông Chuẩn được người hâm mộ đánh giá là một trong những thí sinh mạnh tại The New Mentor mùa đầu tiên. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1990 mới đây đã vướng nghi vấn được nâng đỡ, ưu ái vì chính là stylist cho host Dược Sĩ Tiến trong chương trình. Trước thông tin này, Pông Chuẩn đã thẳng thắn nói rõ trong buổi livestream trò chuyện với khán giả. Cô cho biết việc làm stylist cho Dược Sĩ Tiến là có thật nhưng không phải là người làm việc trực tiếp.

Pông Chuẩn vướng tin là "người nhà" của Dược Sĩ Tiến. Ảnh: NVCC

"Anh Tiến nói như vậy làm mọi người hiểu lầm thì cũng không sao. Thực ra đó là chuyện có thật, tôi cũng không ngại chuyện đó. Tôi hơi buồn thôi. Nếu như mọi người nghĩ như thế thì cũng đúng, không sai. Rõ ràng tôi cũng làm stylist cho anh Tiến trong chương trình nhưng tôi không phải là người trực tiếp làm việc mà sẽ có các bạn trong team của tôi chứ làm sao tôi làm việc 1 mình được. Tôi vừa đi thi mà vừa làm cho anh Tiến nữa thì không được. Tất cả trang phục của anh Tiến là chúng tôi đã đặt nhà thiết kế may từ trước hết. Xong sau đó sẽ có các bạn stylist team của tôi chịu trách nhiệm trong chương trình chứ tôi không được trực tiếp gặp anh Tiến. Lúc nào tôi cũng phải ở cùng thí sinh. Nên là mọi người hãy hiểu cho tôi là cơm áo gạo tiền nuôi các em thôi. Chứ chuyện gọi là này kia thì không có", Pông Chuẩn chia sẻ.

Pông Chuẩn là cái tên khiến nhiều khán giả bất ngờ sau khi thông báo chính thức đến với đường đua The New Mentor 2023. Người đẹp sinh năm 1990 từng đạt thành tích Top 4 Vietnam’s Next Top Model 2011. Sau đó, cô lập gia đình và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò stylist.



Người đẹp 9x và nam diễn viên Tùng Min kết hôn vào năm 2017. Đến tháng 5/2018, Pông Chuẩn hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng đặt tên là bé Mỡ. Sau đó 1 năm, cặp đôi tiếp tục chào đón con trai thứ 2. Trong một talkshow truyền hình, Pông Chuẩn từng thẳng thắn tâm sự rằng vì thấy Tùng Min quá đẹp trai nên đã chủ động đề nghị "xin" anh cho một đứa con để làm mẹ đơn thân. Thế nhưng khi biết Pông Chuẩn có bầu, Tùng Min đã lập túc cầu hôn và đám cưới của cặp đôi được tổ chức không lâu sau đó.